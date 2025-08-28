WINNIPEG, MB, le 28 août 2025 /CNW/ - Solutions de conseillers indépendants inc. (« Solutions de conseillers indépendants »), filiale en propriété exclusive de la Financière Wellington-Altus inc., a annoncé aujourd'hui le lancement du fonds Obligations de sociétés canadiennes Plus et l'élargissement de son partenariat stratégique avec Corporation Fiera Capital (« Fiera »), l'un des plus importants gestionnaires d'actifs indépendants au Canada.

Solutions de conseillers indépendants a établi son partenariat avec Fiera en juin 2025 avec le lancement du fonds Actions canadiennes à forte conviction MiBLOX. En s'appuyant sur cette collaboration, Solutions de conseillers indépendants lancera maintenant le fonds Obligations de sociétés canadiennes, un nouveau fonds d'investissement sous la marque MiBLOX, axé principalement sur les obligations de sociétés canadiennes. Offert exclusivement aux conseillers de Wellington-Altus vers le 3 septembre 2025, ce fonds servira également d'allocation de base dans certains Portefeuilles privés Platine de Wellington-Altus. Solutions de conseillers indépendants agit à titre de sous-conseiller en placements pour ces portefeuilles.

« Cette collaboration avec Fiera reflète notre engagement continu à travailler en partenariat avec des gestionnaires de placements de premier plan pour offrir des solutions novatrices aux conseillers et à leurs clients, a déclaré Jon Kilfoyle, président de Solutions de conseillers indépendants. Fiera apporte une expertise considérable en gestion canadienne, que nous avons déjà mise à profit dans les actions canadiennes et, maintenant, avec ce lancement, dans les titres à revenu fixe de sociétés canadiennes. Elle constitue un complément idéal à nos relations actuelles avec des leaders mondiaux comme Apollo, BlackRock et Goldman Sachs. »

« Nous sommes heureux d'élargir notre partenariat avec Solutions de conseillers indépendants au-delà des actions et d'apporter les principales capacités de Fiera en matière de titres à revenu fixe aux conseillers de Wellington-Altus, a déclaré Maxime Ménard, président mondial et chef de la direction de Fiera Capital. Ce fonds s'appuie sur la profondeur et l'expertise de notre plateforme de titres à revenu fixe et reflète l'approche disciplinée que nous adoptons en tant que gestionnaire de placements indépendant. »

Ce partenariat élargi renforce le rôle de Solutions de conseillers indépendants en tant que ressource de confiance pour les conseillers indépendants, offrant des solutions de placement différenciées et très performantes adaptées aux besoins des clients canadiens.

À propos de Solutions de conseillers indépendants inc.

Fondée en 2024, Solutions de conseillers indépendants inc. offre une série de solutions distinctes aux conseillers, y compris la surveillance par des sous-conseillers des portefeuilles modèles multi-actifs (MiMODEL), des fonds d'investissement exclusifs tirant parti des collaborations stratégiques avec des gestionnaires mondiaux spécialisés (MiBLOX) et des stratégies adaptées gérées par des conseillers (MiFUND). Solutions de conseillers indépendants inc. est une filiale en propriété exclusive de la Financière Wellington-Altus inc. et est inscrite comme gestionnaire de fonds d'investissement et gestionnaire de portefeuille au Manitoba, en Ontario, à Terre-Neuve-et-Labrador, au Québec et en Colombie-Britannique.

À propos de la Financière Wellington-Altus inc.

Fondée en 2017, la Financière Wellington-Altus (Wellington-Altus), société mère de Wellington-Altus Conseil Privé inc., Wellington-Altus É.-U. inc., Assurance Wellington-Altus inc., Groupe Solutions Wellington-Altus inc., Solutions de conseillers indépendants inc. et Wellington-Altus Gestion Privée inc., est le courtier en placement le mieux coté* au Canada et l'une des sociétés les mieux gérées au Canada. Avec près de 40 milliards de dollars d'actifs sous gestion et des bureaux partout au pays, Wellington-Altus s'associe à des conseillers et à des gestionnaires de portefeuille prospères et animés d'un esprit d'entrepreneuriat, ainsi qu'à leurs clients fortunés.

* Brokerage Report Card 2025 d'Investment Executive.

À propos de Corporation Fiera Capital



Fiera Capital est une société de gestion de placement indépendante de premier plan avec une présence croissante à l'échelle mondiale. La Société offre des solutions multi-actifs et personnalisées tirant parti d'un vaste éventail de catégories d'actifs sur les marchés publics et privés aux investisseurs institutionnels, aux intermédiaires financiers et aux clients de gestion privée établis en Amérique du Nord, en Europe et dans les principaux marchés d'Asie et du Moyen-Orient. L'expertise approfondie de Fiera Capital, son offre diversifiée de produits et son service à la clientèle exceptionnel sont au cœur de notre mission qui consiste à être à l'avant-garde de la science de la gestion de placement de façon à créer une richesse durable pour nos clients. Les actions de la Société se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole « FSZ ».



En plus de son siège social situé à Montréal, Fiera Capital compte des filiales dans différentes régions et possède des bureaux dans plus d'une douzaine de villes dans le monde, dont New York (États-Unis), Londres (Royaume-Uni), Hong Kong (RAS) et Abu Dhabi (ADGM)

SOURCE La Financière Wellington-Altus inc.

Demandes de renseignements des médias : Greg Burch, Associé, FGS Longview, 204.250.9244, [email protected]