L'objectif est de développer des recettes de lumière pour cultiver des poivrons, en hiver, dans des serres commerciales. La première saison de production débutera en janvier 2021. La technologie de Sollum reproduira, entre autres, un éclairage dynamique fondé sur le cycle de la lumière naturelle du Soleil du solstice d'été - le 21 juin - qui consiste en un ciel clair, 16 heures par jour. Les résultats obtenus pourraient confirmer les façons de faire de DEMERS ou mener à des améliorations. En cours de projet, Harrow développera également des recettes de lumière pour la tomate et, possiblement, pour le concombre.

« Dans un contexte où l'autosuffisance alimentaire prend de plus en plus d'importance, nous devons produire des fruits et légumes frais à l'année, » a souligné Jacques Demers, président-directeur général des Productions Horticoles Demers. « Pour y arriver, il faudra approvisionner les grandes surfaces, qui accaparent de 70% à 75 % des achats de produits maraîchers. Et en ce moment, moins de 10 entreprises au Québec peuvent le faire. Pour satisfaire les consommateurs, nous devons continuer à contribuer à la recherche et ajuster notre modèle d'agriculture locale pour que coexistent, en complémentarité, un plus grand nombre de grandes serres commerciales et des producteurs à petite échelle, » a-t-il conclu.

Pour Louis Brun, président-directeur général de Sollum Technologies, « Nous sommes très fiers de pouvoir compter sur un chef de file comme Les Productions Horticoles Demers afin d'accélérer le développement et l'adoption de notre solution. En considérant renouveler ses

pratiques pour assurer l'avenir de la production maraichère en serre, son initiative nous permettra de confirmer les avancées technologiques de Sollum pour la serriculture et confirmer les avantages que procurent notre technologie du point de vue de l'efficacité énergétique, de la productivité des cultures, de la conservation des aliments et de la qualité des produits. »

À propos de Sollum Technologies

Fondée en 2015, Sollum Technologies s'inspire de la nature pour proposer aux serriculteurs la seule solution d'éclairage intelligent DEL qui reproduit et module dynamiquement tous les spectres de la lumière naturelle du soleil. La société est basée à Montréal (Québec, Canada) où sont concentrées ses activités de conception, développement et fabrication. Elle travaille étroitement avec ses clients pour créer des recettes adaptées aux stades de croissance de chaque produit, peu importe son climat d'origine dans le monde et l'emplacement de leur serre. Les solutions d'éclairage de Sollum procurent ainsi une valeur inégalée du point de vue économies d'énergie, productivité et qualité supérieure des aliments au moyen d'une application flexible, évolutive et facile à utiliser, dans le plus grand respect de l'environnement.

La Fondation Solar Impulse lui a décerné le label Efficient Solutions accordé à seulement 1000 technologies dans le monde. Pour de plus amples informations, visitez sollum.tech ou consultez notre page LinkedIn ou Facebook.

À propos des Productions Horticoles Demers

DEMERS est une entreprise serricole et agricole éco-locale de Saint-Nicolas, au Québec, qui produit des tomates, des aubergines, des poivrons, des fraises et des framboises d'une grande qualité. Depuis 50 ans, la marque DEMERS incarne la créativité, l'authenticité et le respect dans sa recherche d'équilibre entre la culture et la nature. L'entreprise est reconnue dans l'industrie québécoise comme un chef de file technologique dans la production de fruits et légumes frais en serre. Elle compte parmi les meilleurs producteurs de tomates en Amérique du Nord.

