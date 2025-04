LE PRODUCTEUR EN SERRE DE FINES HERBES DE SAINT-NORBERT, AU QUÉBEC, FAIT UN PAS VERS L'AVENIR AVEC LA TECHNOLOGIE FLEXIBLE ET INNOVANTE DE SOLLUM

MONTRÉAL, le 8 avril 2025 /CNW/ - Sollum® est fière d'annoncer son partenariat avec Gourma, un chef de file de la production de fines herbes de Saint-Norbert, au Québec. Gourma propose 25 variétés de fines herbes en pot, dont neuf d'entre elles sont certifiées biologiques. Ces herbes aromatiques sont distribuées dans les rayons de fruits et légumes de détaillants dans tout le Québec, témoignant de l'excellence et de la portée de leurs cultures.

Cette collaboration permettra à Gourma d'ajuster les conditions lumineuses aux besoins de ses fines herbes avec une grande précision, et agira ainsi sur des facteurs clés comme la morphologie, la coloration et le goût de ses produits.

Début 2023, Gourma a entrepris un important repositionnement de sa marque, doublé sa surface de production et adopté une vision tournée vers l'innovation. Avec l'intégration de la solution d'éclairage dynamique de Sollum, l'entreprise amorce une transition majeure vers un éclairage entièrement contrôlé et adaptable. Cette collaboration permettra à Gourma d'ajuster les conditions lumineuses aux besoins de ses fines herbes avec une grande précision, et agira ainsi sur des facteurs clés comme la morphologie, la coloration et le goût de ses produits.

« Adopter une nouvelle technologie d'éclairage est une décision stratégique importante », explique Charles Verdy, président de Gourma. « Après avoir visité des serres déjà équipées de la solution de Sollum, nous avons été convaincus par la facilité et la rapidité avec lesquelles il est possible d'ajuster l'éclairage en temps réel. Cette flexibilité et cette précision correspondent parfaitement à notre vision d'innovation et d'autonomie alimentaire. »

Les luminaires de Gourma ont été remplacés par les luminaires DEL dynamiques de Sollum, contrôlés par la plateforme infonuagique exclusive à Sollum, Le Soleil à votre ServiceMC, qui s'intègre entièrement avec le système de contrôle des serres. Cette solution permettra à Gourma de gérer simultanément différentes stratégies d'éclairage et de reprogrammer facilement les zones de production pour répondre aux exigences des différentes variétés de fines herbes.

« Nous sommes ravis de collaborer avec une entreprise aussi visionnaire que Gourma, qui partage nos valeurs et notre engagement envers une agriculture durable et innovante », déclare Kassim Tremblay, vice-président, Comptes stratégiques chez Sollum. « Ce partenariat témoigne de la reconnaissance croissante des avantages uniques de notre solution, et nous avons hâte de mesurer la qualité des résultats », a-t-il ajouté.

Sollum Technologies propose la seule solution d'éclairage DEL 100 % dynamique qui module le spectre complet de la lumière naturelle du Soleil afin d'éclairer des environnements fermés tels que des serres, des centres de recherche et des laboratoires. La solution clé en main primée de Sollum® se compose de luminaires alimentés par l'internet des objets et l'IA, qui sont contrôlés par la plateforme infonuagique le Soleil à votre ServiceMC exclusive à Sollum. La solution unique de Sollum est une technologie propre entièrement évolutive qui s'adapte aux besoins d'affaires ainsi que la gestion de l'éclairage multizone, chaque zone bénéficiant de la gradation automatique d'un nombre illimité de recettes de lumière. C'est pourquoi notre solution offre une valeur inégalée sur le plan des économies d'énergie et, en plus pour les serriculteurs, une productivité accrue et une qualité supérieure des produits.

Fondée en 2015, l'entreprise a son siège social à Montréal (Québec, Canada), où sont concentrées ses activités de conception, de développement et de fabrication et possède un bureau de représentation à Leamington (Ontario, Canada), et à Atlanta (Géorgie, États-Unis). Pour plus d'informations, rendez-vous sur sollum.tech.

Gourma est une équipe de gens passionnés qui cultivent et commercialisent des fines herbes fraîches prêtes à déguster. Situées à St-Norbert dans la région de Lanaudière, les serres Gourma cultivent 25 variétés pour la gamme conventionnelle sans OGM et 9 variétés pour la gamme biologique certifiée Ecocert, toutes distribuées à travers la province et en Ontario. Guidée par leurs valeurs d'innovation, de qualité, de respect et de plaisir, l'équipe de plus de 60 Lanaudoises et Lanaudois forme un pilier de la production maraîchère et contribue de façon importante à l'autonomie alimentaire du Québec. Au cours des deux dernières années, Gourma a doublé sa superficie, accroissant considérablement ses capacités de production.

