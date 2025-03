DEUX ACTEURS MAJEURS DE L'INDUSTRIE, BERGER ET SOLLUM, UNISSENT LEURS FORCES POUR

OPTIMISER LA CULTURE DE LA LAITUE ET EXPLORER DES SOLUTIONS DE CULTURE FLEXIBLES.

MONTRÉAL, le 18 mars 2025 /CNW/ - Berger, un chef de file dans le développement de substrats de haute qualité, a choisi d'équiper ses serres de recherche avec la solution d'éclairage dynamique DEL de Sollum® Technologies afin d'explorer de nouvelles stratégies pour optimiser la performance des cultures.

Les serres de recherche de Berger, actuellement dotées d’un éclairage HPS, seront modernisées grâce à la technologie de pointe de Sollum afin de repousser les limites de la science des cultures. Berger est un chef de file dans le développement de substrats de haute qualité. Cette collaboration, initialement consacrée à la laitue, se concentrera sur l’identification des conditions de croissance optimales pour des cultures spécifiques. La recherche évaluera comment la formulation de substrat et l’éclairage dynamique peuvent travailler ensemble pour obtenir une qualité et des rendements supérieurs. (Groupe CNW/Sollum Technologies)

« La solution d'éclairage dynamique DEL de Sollum se distingue par sa flexibilité et son adaptabilité inégalées, » a déclaré Marc Charland, responsable de la recherche chez Berger. « En associant les meilleures stratégies à nos substrats performants, nous visons à exploiter tout le potentiel de la culture de la laitue tout en conservant notre capacité à adapter l'éclairage à d'autres variétés. »

Les serres de recherche de Berger, actuellement dotées d'un éclairage HPS, seront modernisées grâce à la technologie de pointe de Sollum afin de repousser les limites de la science des cultures. Cette collaboration, initialement consacrée à la laitue, se concentrera sur l'identification des conditions de croissance optimales pour des cultures spécifiques. La recherche évaluera comment la formulation de substrat et l'éclairage dynamique peuvent travailler ensemble pour obtenir une qualité et des rendements supérieurs.

« Berger est un nom très respecté dans l'industrie, et nous sommes ravis de collaborer avec leur équipe talentueuse, » a déclaré Kassim Tremblay, vice-président, Comptes Stratégiques chez Sollum Technologies. « En réunissant deux chefs de file dans leurs domaines respectifs, nous créons une occasion de redéfinir les meilleures pratiques en matière de développement de substrats et de stratégies d'éclairage pour des cultures variées. »

Un engagement commun en faveur de l'innovation

Les deux entreprises partagent la volonté de faire progresser l'innovation et la précision dans la science agricole. La solution d'éclairage DEL 100 % dynamique de Sollum offre un contrôle inégalé du spectre lumineux, de l'intensité et du zonage, permettant aux chercheurs de Berger de tester et d'adapter leurs substrats à différents scénarios de culture. Ce partenariat fournira des données exploitables qui profiteront aux producteurs de toute l'industrie.

À propos de Berger, un partenaire visionnaire

Berger est l'un des principaux producteurs mondiaux de mélanges horticoles et agricoles. Nos substrats, prisés par les producteurs les plus exigeants, combinent trois générations de savoir-faire scientifique et pratique. Nos huit usines de transformation et nos treize sites de récolte en Amérique du Nord répondent aux normes modernes de production éco-responsable les plus élevées.

Notre façon unique d'être et d'œuvrer fait de nous de meilleurs collègues, de meilleurs partenaires d'affaires et de meilleurs citoyens depuis 1963.

À propos de Sollum Technologies

Sollum Technologies propose la seule solution d'éclairage DEL 100 % dynamique qui module le spectre complet de la lumière naturelle du Soleil afin d'éclairer des environnements fermés tels que des serres, des centres de recherche et des laboratoires. La solution clé en main primée de Sollum® se compose de luminaires alimentés par l'internet des objets et l'IA, qui sont contrôlés par la plateforme infonuagique le Soleil à votre ServiceMC exclusive à Sollum. La solution unique de Sollum est une technologie propre entièrement évolutive qui s'adapte aux besoins d'affaires ainsi que la gestion de l'éclairage multizone, chaque zone bénéficiant de la gradation automatique d'un nombre illimité de recettes de lumière. C'est pourquoi notre solution offre une valeur inégalée sur le plan des économies d'énergie et, en plus pour les serriculteurs, une productivité accrue et une qualité supérieure des produits.

Fondée en 2015, l'entreprise a son siège social à Montréal (Québec, Canada), où sont concentrées ses activités de conception, de développement et de fabrication et possède un bureau de représentation à Leamington (Ontario, Canada). Pour plus d'informations, rendez-vous sur sollum.tech.

