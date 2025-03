COLLABORATION INÉDITE POUR OPTIMISER L'ÉCLAIRAGE EN TEMPS RÉEL FONDÉ SUR LA CROISSANCE ET LA PRODUCTIVITÉ DES CULTURES

MONTRÉAL, le 4 mars 2025 /CNW/ - Sollum Technologies et Leaficient redéfinissent la manière dont l'éclairage DEL s'adapte à la croissance des plantes. Aujourd'hui, les stratégies d'éclairage reposent principalement sur le « Daily Light Integral » (DLI), une mesure fondée sur l'hypothèse que les plantes absorbent et utilisent la lumière avec la même efficacité tout au long de la journée et à chaque stade de croissance. Toutefois, des recherches récentes ont démontré que la productivité des plantes varie considérablement en fonction des facteurs environnementaux et des ressources disponibles, ainsi que leurs processus biologiques internes. Face à cette réalité, Sollum et Leaficient collaborent pour développer la première solution d'éclairage dynamique en circuit fermé, réactive aux plantes, laquelle ajuste l'éclairage en temps réel selon leur croissance et leur productivité.

« Les stratégies d'éclairage actuelles sont dépassées, car elles ne prennent pas en compte l'efficacité réelle d'absorption de la lumière par les plantes », explique François R-Moisan, chef des technologies et cofondateur de Sollum Technologies. « Les producteurs paient souvent pour des photons que leurs cultures n'exploitent pas pleinement. En intégrant la technologie de mesure en temps réel de Leaficient à notre solution d'éclairage dynamique DEL, nous nous assurons que chaque photon est utilisé de manière optimale, ce qui augmente les rendements et réduit les coûts énergétiques. »

Une nouvelle ère pour l'éclairage dynamique

La solution développée par Sollum et Leaficient s'appuie sur la technologie avancée de surveillance des plantes de Leaficient, qui mesure l'efficacité photosynthétique et ajuste l'intensité lumineuse en conséquence. Cette approche en circuit fermé garantit que les plantes reçoivent la quantité exacte de lumière dont elles ont besoin, au moment précis où elles en ont besoin, éliminant ainsi les coûts énergétiques superflus et optimisant les conditions de croissance pour chaque culture.

« L'avenir de l'éclairage horticole ne se résume pas à fournir plus de lumière, mais bien à offrir la bonne lumière au bon moment », souligne Brian Stancil, cofondateur et PDG de Leaficient. « En nous concentrant sur la productivité des plantes en temps réel plutôt que sur des horaires d'éclairage statiques, nous ne faisons pas qu'améliorer l'efficacité énergétique - nous transformons la façon dont les producteurs gèrent leurs cultures. »

Ce partenariat novateur marque une avancée majeure en agriculture en environnement contrôlé avec la première solution d'éclairage dynamique réactive aux plantes, maximisant à la fois les rendements et la durabilité.

Une innovation qui redéfinit l'industrie

Pour les exploitants de serres et de fermes verticales, cette technologie offre une alternative de pointe aux stratégies d'éclairage conventionnelles, souvent basées sur des horaires fixes et une consommation excessive d'énergie. Sollum et Leaficient proposent une approche intelligente et adaptative, synchronisée avec le rythme biologique des cultures pour garantir une performance optimale à chaque stade de croissance. Au-delà de l'efficacité énergétique, cette avancée permettra un contrôle précis du développement des cultures, facilitant l'activation du processus de floraison et de fructification au moment optimal, voire l'amélioration des profils nutritifs et aromatiques des plantes.

À propos de Sollum Technologies

Sollum Technologies propose la seule solution d'éclairage DEL 100 % dynamique qui module le spectre complet de la lumière naturelle du Soleil afin d'éclairer des environnements fermés tels que des serres, des centres de recherche et des laboratoires. La solution clé en main primée de Sollum® se compose de luminaires alimentés par l'internet des objets et l'IA, qui sont contrôlés par la plateforme infonuagique le Soleil à votre ServiceMC exclusive à Sollum. La solution unique de Sollum est une technologie propre entièrement évolutive qui s'adapte aux besoins d'affaires ainsi que la gestion de l'éclairage multizone, chaque zone bénéficiant de la gradation automatique d'un nombre illimité de recettes de lumière. C'est pourquoi notre solution offre une valeur inégalée sur le plan des économies d'énergie et, en plus pour les serriculteurs, une productivité accrue et une qualité supérieure des produits.

Fondée en 2015, l'entreprise a son siège social à Montréal (Québec, Canada), où sont concentrées ses activités de conception, de développement et de fabrication et possède des bureaux de représentation à Leamington (Ontario, Canada), et à Atlanta (Géorgie, États-Unis). Pour plus d'informations, rendez-vous sur sollum.tech.

À propos de Leaficient

Leaficient redéfinit l'agriculture grâce à des solutions novatrices basées sur l'intelligence artificielle. Sa plateforme phare, HeliOS, combine capteurs à distance et IA prédictive avec une approche centrée sur l'utilisateur, offrant des analyses exploitables pour optimiser la productivité. En comblant le fossé entre technologie et agriculture, Leaficient permet aux producteurs d'évoluer vers une culture plus durable et axée sur les données.

Basée à Pittsburgh, en Pennsylvanie, un centre d'innovation en robotique et intelligence artificielle, Leaficient s'appuie sur des technologies développées avec le soutien de la National Science Foundation et de l'Université Carnegie Mellon.

