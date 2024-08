SOLLUM CONTRIBUE À LA RECHERCHE AU BÉNÉFICE DE SON PORTEFEUILLE CROISSANT DE PRODUCTEURS DE CANNABIS

MONTRÉAL, le 26 août 2024 /CNW/ - Sollum Technologies se réjouit de contribuer à une expansion significative des capacités de recherche du Cannabis Research Coalition (CRC). Cette collaboration marque une étape importante dans le secteur de la recherche sur la culture du cannabis avec l'intégration de la solution d'éclairage dynamique DEL de Sollum® dans les nouvelles installations du CRC.

Une collaboration innovante : Sollum Technologies et le Cannabis Research Coalition s'unissent pour révolutionner la recherche sur la culture du cannabis avec des solutions d'éclairage dynamique. Sur cette photo, de gauche à droite, Matthew Bonavita (Sollum), Ashley Manning (CRC), Allison Justice (CRC) and Honorine Lefevre (Sollum). (Groupe CNW/Sollum Technologies)

Lors d'une récente visite du site, Sollum Technologies et le CRC ont célébré le développement en cours d'un espace de recherche de 1900 pieds carrés, comprenant 16 chambres dédiées à la recherche et au développement. Ces chambres seront entièrement équipées de l'éclairage dynamique DEL de Sollum, incluant les luminaires SF-PRO™ alimentés par l'IA et connectés à la plateforme Le Soleil à votre ServiceMC de Sollum. Les deux travaillent ensemble pour simuler le cycle de la lumière naturelle du Soleil et fournir un contrôle précis des spectres lumineux afin d'optimiser les conditions de croissance du cannabis et d'obtenir les qualités de produits souhaités.

« En raison du financement limité des universités, le CRC est l'une des rares sources fiables pour la recherche scientifique sur le cannabis », a déclaré Allison Justice, PhD, PDG du CRC. « La générosité et le soutien de nos partenaires de l'industrie ont été cruciaux dans l'expansion de nos initiatives de recherche. Avec la collaboration de Sollum, nous visons à mener des recherches sur la culture qui rendront l'industrie du cannabis plus durable, plus rentable et sûre. »

« Sollum Technologies est ravie de s'associer au Cannabis Research Coalition pour faire avancer la recherche sur la culture du cannabis », a déclaré Matthew Bonavita, directeur principal des ventes de Sollum pour le marché américain. « En intégrant notre solution d'éclairage dynamique DEL dans les installations de recherche de la CRC, nous sommes convaincus que des informations et des innovations significatives seront au rendez-vous. Ensemble, nous visons à établir de nouvelles normes pour une culture durable et efficace du cannabis, au bénéfice de l'ensemble de l'industrie. »

Ce partenariat souligne l'importance de la collaboration entre les chefs de file de l'industrie et les institutions de recherche pour faire progresser le domaine de la culture du cannabis. Les installations améliorées permettront au CRC de repousser les limites de la science du cannabis, de fournir des informations immédiatement utiles aux producteurs et de mettre au point des méthodes et des protocoles de culture plus durables.

À propos de Sollum Technologies

Sollum Technologies propose la seule solution d'éclairage DEL 100 % dynamique qui module le spectre complet de la lumière naturelle du Soleil afin d'éclairer des environnements fermés tels que des serres, des centres de recherche et des laboratoires. La solution clé en main primée de Sollum® se compose de luminaires alimentés par l'internet des objets et l'IA, qui sont contrôlés par la plateforme infonuagique le Soleil à votre ServiceMC exclusive à Sollum. La solution unique de Sollum est une technologie propre entièrement évolutive qui s'adapte aux besoins d'affaires ainsi que la gestion de l'éclairage multizone, chaque zone bénéficiant de la gradation automatique d'un nombre illimité de recettes de lumière. C'est pourquoi notre solution offre une valeur inégalée sur le plan des économies d'énergie et, en plus pour les serriculteurs, une productivité accrue et une qualité supérieure des produits.

Fondée en 2015, l'entreprise a son siège social à Montréal (Québec, Canada), où sont concentrées ses activités de conception, de développement et de fabrication et possède un bureau de représentation à Leamington (Ontario, Canada). Pour plus d'informations, rendez-vous sur sollum.tech.

À propos de Cannabis Research Coalition

Fondée en 2022 par Allison Justice et Ashley Manning, le Cannabis Research Coalition (CRC) s'associe au monde universitaire et aux acteurs de l'industrie du cannabis pour faire progresser l'exploration de la plante de cannabis. Sa mission est de mettre en œuvre la recherche scientifique pour développer des techniques de culture durables, efficaces et rentables.

Pour plus d'informations, consultez le site www.cannabisrc.org. Si vous souhaitez soutenir la recherche sur le cannabis, envisagez de faire un don ou de devenir membre.

