MONTRÉAL, le 23 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Sollum Technologies annonce aujourd'hui le lancement de la dernière génération de luminaire pour sa solution d'éclairage intelligent DEL 100 % programmable. Ce luminaire à la fine pointe de la technologie, le SF05A, représente une avancée importante pour Sollum et l'industrie de l'éclairage horticole.

Les améliorations notables du SF05A sont :

Sollum est fière de présenter le SF05A, la dernière génération de son luminaire intelligent DEL. Alimenté par l'intelligence artificielle, il demeure à des années-lumière en avance sur les autres technologies. Une puissance connectée à la nature. (Groupe CNW/Sollum Technologies)

Hausse du rendement lumineux de 21 %

Augmentation de l'efficacité énergétique de 16 %

Réduction de la distorsion harmonique totale (DTH) de 16 %

Des fonctions améliorées ont été intégrées, telles que :

Contrôle autonome avancé

Système autoévolutif

Branchez, éclairez, toute la journée

Conçu et fabriqué au Canada, la dernière génération de luminaire de Sollum est plus légère et tout aussi simple à installer. Sa qualité de spectre déjà exceptionnelle et sa capacité de rectification dynamique du spectre, déjà à la fine pointe de l'industrie, ont été améliorées afin d'offrir aux producteurs en serre la seule solution d'éclairage intelligent DEL à spectre complet, 100 % programmable, disponible sur le marché.

Intégration harmonieuse ou transparente

Le raccordement du luminaire à la plateforme infonuagique Le Soleil à votre serviceMC (« SOLaS ») a été amélioré pour permettre une intégration harmonieuse dans l'infrastructure d'une serre. Les producteurs bénéficient par ailleurs d'une amélioration des fonctionnalités de contrôle et de surveillance automatisée du système d'éclairage.

« L'équipe d'ingénierie et de production de Sollum a réalisé un travail remarquable dans la conception de notre dernière génération de luminaire, » a déclaré François Roy-Moisan, chef des technologies de Sollum. « Nous avons mis au point une technologie supérieure et néanmoins abordable, qui incarne le nec plus ultra de l'innovation matière d'éclairage. »

« Notre nouvelle génération de luminaire confirme, encore une fois, que notre solution d'éclairage intelligent DEL 100 % programmable est avant-gardiste et prête à révolutionner l'éclairage horticole », souligne Louis Brun, président-directeur général de Sollum. « Je tiens à remercier l'équipe, nos clients, nos partenaires et tous ceux qui nous ont appuyés alors que nous avons continué à innover dans les moments imprévisibles et difficiles de la dernière année. »

À propos de Sollum Technologies

Fondée en 2015, Sollum Technologies s'inspire de la nature pour proposer aux serriculteurs la seule solution d'éclairage intelligent DEL qui reproduit et module dynamiquement tous les spectres de la lumière naturelle du Soleil. La société est basée à Montréal (Québec, Canada) où sont concentrées ses activités de conception, de développement et de fabrication. SollumMC travaille étroitement avec ses clients et les centres de recherche pour créer des recettes adaptées aux stades de croissance de chaque produit, peu importe son climat d'origine dans le monde et l'emplacement de leur serre. Sa plateforme infonuagique le Soleil à votre serviceMC permet une gestion d'éclairage multizone afin que les producteurs puissent appliquer simultanément plusieurs recettes dans la même serre. Elle adapte aussi l'éclairage de chaque zone automatiquement en fonction de la lumière ambiante pour se conformer aux paramètres de la recette. La solution d'éclairage primée de Sollum procure ainsi une valeur inégalée du point de vue économies d'énergie, productivité et qualité supérieure des aliments au moyen d'une application flexible, évolutive et facile à utiliser, dans le plus grand respect de l'environnement. Pour de plus amples informations, visitez sollum.tech.



