LE SF-INFINITE RENFORCE LA POSITION DE CHEF DE FILE DE SOLLUM EN ÉCLAIRAGE DYNAMIQUE DEL AVANCÉ DE NOUVELLE GÉNÉRATION EN OFFRANT UNE FLEXIBILITÉ SANS PRÉCÉDENT, QUI PROTÈGE LES INVESTISSEMENTS À LONG TERME.

MONTRÉAL, le 25 févr. 2026 /CNW/ - Sollum Technologies annonce aujourd'hui le lancement du luminaire le SF-INFINITE🅪, renforçant ainsi sa position de leader dans les technologies d'éclairage pour les serres commerciales. Le SF-INFINITE est le luminaire d'éclairage dynamique DEL le plus avancé. Il actualise ou redéfinit la solution de Sollum en une seule technologie évolutive, conçue pour répondre aux besoins changeants des producteurs.

L'éclairage en serre est l'une des décisions d'infrastructure les plus exigeantes en capital. Les systèmes traditionnels figent souvent les capacités pour des années après l'installation. Cela force les producteurs à anticiper très tôt les futures stratégies de cultures, les contraintes d'énergie et les exigences du marché, souvent avant même que celles-ci n'émergent. Le SF-INFINITE a été conçu pour éliminer ce risque.

LE SF-INFINITE est plus qu'un luminaire.

C'est une plateforme d'éclairage conçue pour évoluer au rythme des besoins.

L'intégration transparente entre les fonctionnalités avancées de SF-INFINITE, la plateforme SOLaS🅪 de Sollum et les services agronomiques permet aux producteurs de maximiser la performance de leur éclairage, selon leurs objectifs de production. Jusqu'à quatre canaux contrôlés indépendamment permettent de déployer des stratégies précises, adaptées à chaque culture, dans chaque zone de la serre. Le spectre, l'intensité et les cibles de DLI s'ajustent en temps réel à mesure que les conditions changent. Cette approche protège l'investissement des producteurs en offrant une adaptabilité dans le temps, sans remplacement de matériel, lorsque les cultures, les coûts d'énergie, les marchés et les priorités opérationnelles évoluent.

Les producteurs gagnent une flexibilité durable, sans compromis. Le SF-INFINITE aide à maintenir une qualité de culture constante au fil des saisons, réduit le risque d'obsolescence technologique et diminue les coûts de remplacement et de mise à niveau sur la durée de vie de l'installation.

« Les producteurs ne peuvent pas prédire l'avenir au moment d'investir en éclairage », a déclaré François R.-Moisan, chef des technologies et cofondateur de Sollum Technologies. « Le SF-INFINITE a été conçu pour enlever ce fardeau. C'est une plateforme qui évolue avec les cultures, les contraintes d'énergie et les exigences du marché, pour éviter de devoir remplacer le matériel au bout de quelques années. La solution se comporte comme un ordinateur accroché au plafond de la serre et utilise l'IA pour analyser la météo, l'énergie et d'autres informations liées à la serre et aux cultures, afin de s'améliorer au fil du temps. »

Conçu pour la fiabilité, l'intelligence et la longévité

Le SF-INFINITE apporte un nouveau niveau de résilience et d'intelligence à l'infrastructure d'éclairage des serres. Ses principales fonctionnalités sont les suivantes :

Informatique en périphérie (edge computing) et télémétrie au niveau des luminaires, garantissant un fonctionnement ininterrompu de l'éclairage même en cas de perte de connectivité.

Mises à niveau automatiques de la plateforme SOLaS, pour améliorer la performance en continu sans investissement additionnel en capital.

Contrôle de haute précision de plusieurs canaux dynamiques, pour adapter les stratégies au fil des besoins opérationnels et des cultures.

Durée de vie prolongée, soutenue par l'engagement de Sollum en matière de garantie et de soutien à long terme.

Connectée de manière transparente à la plateforme SOLaS de Sollum alimentée par l'IA, le SF-INFINITE permet un contrôle en temps réel du spectre, de l'intensité, de la période et de l'intégrale lumineuse quotidienne (DLI). Les producteurs peuvent déployer des stratégies par culture, gérer un nombre illimité de zones d'éclairage, optimiser les environnements de propagation, et activer la gradation fondée sur les tarifs énergétiques afin de contrôler les coûts.

« Les architectures d'éclairage statiques ne répondent plus aux réalités des exploitations serricoles modernes », a ajouté M. Moisan. « Le SF-INFINITE a été conçu pour faciliter les décisions à forts enjeux, où la flexibilité, la fiabilité et la valeur à long terme sont essentielles. »

Le SF-INFINITE fera ses débuts au Leamington Greenhouse Grower Expo (kiosque 42), où les producteurs pourront découvrir comment la plateforme soutient une production hautement performante de concombres, de tomates, de poivrons et de plants en phase de propagation.

L'équipe de Sollum sera présente sur place :

À propos de Sollum Technologies

Chef de file de l'éclairage dynamique DEL avancé pour les serres commerciales, Sollum Technologies propose une solution unique. Cette solution complète offre la flexibilité nécessaire pour adapter l'éclairage en temps réel aux besoins des cultures à chaque stade de croissance, tout en soutenant les objectifs opérationnels et financiers des producteurs de manière durable, et en offrant un accompagnement technique et agronomique inégalé. Conçue et fabriquée en Amérique du Nord, la technologie de Sollum est déployée dans de grandes exploitations serricoles ou serres commerciales afin de soutenir une production à l'année, une qualité constante et une utilisation plus intelligente de l'énergie. Fondée en 2015, Sollum est établie à Montréal et possède des bureaux régionaux en Ontario et en Géorgie, États-Unis. Pour en savoir plus, visitez sollum.tech.

©2026 Sollum Technologies. Tous droits réservés. Le Soleil à votre Service, SOLaS, Connectés à la nature, SF-INFINITE, SF-E2, SF-ONE, SF-PRO, SF-MAX, S.E.A.R.C.H. et le logo de Sollum sont des marques enregistrées ou de commerce de Sollum Technologies.

SOURCE Sollum Technologies

Sources : Sollum Technologies, Vice-présidente, Marketing et Expérience client, Jenny Zammit, +1.514.975.7308, [email protected]; Relations médias, Valérie Gonzalo, +1.514.923.1549, [email protected]