CE NOUVEAU DIRIGEANT FINANCIER MET SON EXPERTISE EN CROISSANCE STRATÉGIQUE AU SERVICE DE L'EXPANSION MONDIALE DE SOLLUM.

MONTRÉAL, le 19 août 2025 /CNW/ - Sollum Technologies, chef de file en éclairage dynamique DEL pour l'agriculture en environnement contrôlé, est heureuse d'accueillir Giancarlo Santella au sein de son équipe à titre de chef de la direction financière.

Sollum Technologies accueille Giancarlo Santella au sein de son équipe à titre de chef de la direction financière. Cette nomination vient consolider l’équipe de direction de Sollum au moment où l’entreprise étend son empreinte en éclairage dynamique DEL en Amérique du Nord et développe de nouveaux partenariats avec des producteurs avant-gardistes et des innovateurs en agriculture en environnement contrôlé à travers le monde. (Groupe CNW/Sollum Technologies)

Giancarlo cumule près de 20 années d'expérience en finance d'entreprise, en opérations et en croissance stratégique. Il a récemment occupé le poste de chef de la direction financière chez Imaflex Inc., où il a joué un rôle central dans la croissance de l'entreprise, ses performances financières, sa conformité réglementaire et sa planification à long terme. Son parcours inclut également dans les domaines de la finance et du conseil chez BCE Inc. ainsi qu'au sein d'Ernst & Young Orenda Corporate Finance, où il a conseillé des clients sur des transactions corporatives et des stratégies de présentation de l'information financière.

En tant que chef de la direction financière, Giancarlo supervisera les fonctions financières, juridiques et administratives de Sollum, et jouera un rôle clé dans le soutien de la stratégie de croissance et de l'augmentation de la capacité opérationnelle de l'entreprise en Amérique du Nord et à l'international.

« Je suis ravi de me joindre à une entreprise qui innove non seulement dans le secteur des technologies agricoles, mais qui le fait avec un véritable objectif : soutenir l'autonomie alimentaire et la production durable », a déclaré Giancarlo Santella. « La technologie et l'équipe de Sollum® sont véritablement de classe mondiale, et j'ai hâte de contribuer à stimuler la prochaine phase de sa croissance. »

« Giancarlo apporte une solide expertise financière et opérationnelle, jumelée à une compréhension approfondie des exigences liées à la mise à l'échelle d'une entreprise de technologie propre », a affirmé Louis Brun, président et chef de la direction de Sollum Technologies. « Nous sommes heureux de l'accueillir au sein de l'équipe alors que nous poursuivons notre expansion et renforçons notre impact dans l'industrie de l'éclairage horticole. »

Cette nomination vient consolider l'équipe de direction de Sollum au moment où l'entreprise étend son empreinte en éclairage dynamique DEL en Amérique du Nord et développe de nouveaux partenariats avec des producteurs avant-gardistes et des innovateurs en agriculture en environnement contrôlé à travers le monde.

À propos de Sollum Technologies

Sollum Technologies propose la seule solution d'éclairage DEL 100 % dynamique qui module le spectre complet de la lumière naturelle du Soleil afin d'éclairer des environnements fermés tels que des serres, des centres de recherche et des laboratoires. La solution clé en main primée de Sollum® se compose de luminaires alimentés par l'internet des objets et l'IA, qui sont contrôlés par la plateforme infonuagique le Soleil à votre ServiceMC exclusive à Sollum. La solution unique de Sollum est une technologie propre entièrement évolutive qui s'adapte aux besoins d'affaires ainsi que la gestion de l'éclairage multizone, chaque zone bénéficiant de la gradation automatique d'un nombre illimité de recettes de lumière. C'est pourquoi notre solution offre une valeur inégalée sur le plan des économies d'énergie et, en plus pour les serriculteurs, une productivité accrue et une qualité supérieure des produits.

Fondée en 2015, l'entreprise a son siège social à Montréal (Québec, Canada), où sont concentrées ses activités de conception, de développement et de fabrication et possède un bureau de représentation à Kingsville (Ontario, Canada), et à Atlanta (Géorgie, États-Unis). Pour plus d'informations, rendez-vous sur sollum.tech.

©2025 Sollum Technologies. Tous droits réservés. Le Soleil à votre Service, SOLaS, Connectés à la nature, SF-E2, SF-ONE, SF-PRO, SF- MAX, S.E.A.R.C.H. et le logo de Sollum sont des marques enregistrées ou de commerce de Sollum Technologies.

SOURCE Sollum Technologies

Sources : Sollum Technologies, Vice-présidente, Marketing et Expérience client, Jenny Zammit, +1.514.975.7308, [email protected]; Relations médias, Valérie Gonzalo, +1.514.923.1549, [email protected]