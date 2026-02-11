À LA SUITE D'UN ESSAI CONCLUANT AVEC LA SOLUTION D'ÉCLAIRAGE DYNAMIQUE DEL AVANCÉE DE SOLLUM, L'UN DES PLUS IMPORTANTS PRODUCTEURS DE JEUNES PLANTS EN ONTARIO AGRANDIT SON SITE DE LAMBTON SHORES.

MONTRÉAL, le 11 févr. 2026 /CNW/ - Sollum Technologies annonce que Roelands Plant Farms, l'un des plus grands producteurs de cultures de propagation en Ontario et reconnu pour sa fiabilité, a choisi la solution d'éclairage dynamique DEL avancée de Sollum dans le cadre de l'agrandissement de 12 acres à son site de Lambton Shores. Roelands Plant Farms se spécialise dans la propagation à haut rendement de cultures de propagation, notamment la tomate, le concombre et le poivron.

Roelands Plant Farms, l’un des plus grands producteurs de cultures de propagation en Ontario et reconnu pour sa fiabilité, a choisi la solution d’éclairage dynamique DEL avancée de Sollum Technologies dans le cadre de l’agrandissement de 12 acres à son site de Lambton Shores. L’analyse financière réalisée après l’essai a confirmé que la solution de Sollum offrait un retour sur investissement (ROI) supérieur sur la durée de vie du projet, ce qui en fait l’option la plus économique à long terme, comparativement aux écosystèmes intégrés des concurrents. Sur la photo, Abhay Thosar, horticulteur en chef chez Sollum Technologies dans les installations de Roelands Plant Farms. (Groupe CNW/Sollum Technologies)

Sur le plan agronomique, l'équipe de Soutien 360 de Sollum a travaillé en étroite collaboration avec Roelands Plant Farms tout au long de l'essai. Ensemble, les équipes ont observé la réaction des plants et ajusté les stratégies afin que l'éclairage s'adapte aux réalités quotidiennes de la propagation. Les recettes ont évolué au rythme des conditions ambiantes, grâce au contrôle du spectre et du DLI en en temps réel, ainsi qu'à l'ajustement de l'intensité et de la période d'éclairage, avec une précision inégalée. Les résultats ont confirmé un point clé : en propagation, l'éclairage influence directement la qualité des jeunes plants avant la transplantation. La solution de Sollum a permis de soutenir l'uniformité, la vigueur ainsi que la stabilité et la prévisibilité des conditions de croissance d'un plateau à l'autre.

« La propagation requiert un haut niveau de précision et de réactivité", a déclaré Abhay Thosar, horticulteur en chef chez Sollum Technologies. « Roelands Plant Farms a évalué avec rigueur l'influence de l'éclairage dynamique sur la morphologie, sa capacité à s'adapter aux variations quotidiennes de la lumière, ainsi que la contribution de l'accompagnement agronomique à l'uniformité dès les premiers stades. Leur décision d'agrandir témoigne de leur confiance envers notre technologie et notre équipe. »

Sur le plan financier, l'offre de type tout inclus de Sollum comprend un accès complet à la plateforme SOLaS🅪, les producteurs évitent ainsi les investissements additionnels dans des contrôles tiers, souvent requis avec d'autres systèmes d'éclairage. L'analyse financière réalisée après l'essai a confirmé que la solution de Sollum offrait un retour sur investissement (ROI) supérieur sur la durée de vie du projet, ce qui en fait l'option la plus économique à long terme, comparativement aux écosystèmes intégrés des concurrents.

« Notre objectif est d'offrir à nos clients des jeunes plants en santé, uniformes et de qualité constante. Et comme entreprise, nous devons y arriver de façon rentable », souligne Edward Thoren, chef des cultures chez Roelands Plant Farms. « Pendant l'essai, nous avons constaté les bénéfices de l'éclairage dynamique dès les premières étapes. Nous avons aussi apprécié la présence et le soutien de Sollum tout au long du processus. Avec en plus des économies significatives, la décision d'aller de l'avant s'est imposée naturellement. »

La solution d'éclairage dynamique DEL avancée de Sollum est conçue pour soutenir les producteurs, y compris aux étapes les plus critiques de la production. Sa flexibilité et sa réactivité en temps réel, combinées à un soutien technique et agronomique concret et à des avantages économiques durables, aident les propagateurs à maintenir la qualité et la confiance, saison après saison.

