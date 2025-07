LES RECETTES DE LUMIÈRE PERSONNALISÉES ET LA GESTION MULTIZONE DE L'ÉCLAIRAGE DEL DE SOLLUM OPTIMISENT LA PRODUCTION.

MONTRÉAL, le 29 juill. 2025 /CNW/ - Sollum Technologies est fière d'annoncer un nouveau partenariat avec Greenway Farms, une ferme aquaponique du Maryland (États-Unis). Greenway Farms cultive des légumes-feuilles et élève du poisson toute l'année de manière durable -- sans OGM, pesticides, herbicides ni produits chimiques synthétiques.

Greenway Farms utilise la solution d’éclairage dynamique de Sollum pour appliquer des recettes de lumière adaptées à chaque stade de croissance d’une culture et gérer facilement les ajustements d’une zone à l’autre. Cette flexibilité est essentielle pour assurer une qualité constante des différentes variétés de laitue tout en atteignant des objectifs d’efficacité opérationnelle et de durabilité. (Groupe CNW/Sollum Technologies)

Fondée par une équipe possédant une vaste expérience dans la production alimentaire mondiale, Greenway Farms place la sécurité alimentaire, la nutrition et l'éducation au cœur de sa mission. Engagée envers un approvisionnement alimentaire local et durable, l'entreprise livre des produits frais dans la région du District de Columbia, Maryland et de la Virginie, évitant ainsi les transports longue distance, en harmonie avec les principes d'une agriculture propre.

Pour soutenir sa mission et améliorer davantage la qualité des cultures, Greenway Farms a choisi les luminaires DEL 100 % dynamiques SF-ONE™ de Sollum Technologies. Ces luminaires sont gérés sur la plateforme Le Soleil à votre ServiceMC, qui permet de créer des recettes de lumière personnalisées et d'assurer un contrôle particulièrement adapté à la culture de la laitue dans chacune des zones de la serre.

« Nous avons choisi Sollum pour sa flexibilité inégalée, » déclare Elshan Bal, associé chez Greenway Farms. « La possibilité d'ajuster le spectre lumineux et l'intensité indépendamment dans chaque zone nous donne un tout nouveau niveau de contrôle sur la qualité, l'uniformité et la planification de notre production. Cette adaptabilité change la donne pour nous. »

« Greenway Farms incarne parfaitement le type d'exploitation avant-gardiste et axée sur la qualité pour lequel notre solution a été conçue, » affirme Matthew Bonavita, vice-président des ventes pour le marché américain chez Sollum Technologies. « Nous sommes ravis de collaborer avec leur équipe pour exploiter tout le potentiel de l'éclairage dynamique, de la performance visée des cultures à une utilisation plus efficace de l'énergie. »

Ce partenariat représente une nouvelle étape dans la croissance continue de Sollum dans le secteur des légumes-feuilles, où la flexibilité, le contrôle et la durabilité permettent d'obtenir des résultats concrets, tant pour les producteurs que pour les consommateurs.

À propos de Sollum Technologies

Sollum Technologies propose la seule solution d'éclairage DEL 100 % dynamique qui module le spectre complet de la lumière naturelle du Soleil afin d'éclairer des environnements fermés tels que des serres, des centres de recherche et des laboratoires. La solution clé en main primée de Sollum® se compose de luminaires alimentés par l'internet des objets et l'IA, qui sont contrôlés par la plateforme infonuagique le Soleil à votre ServiceMC exclusive à Sollum. La solution unique de Sollum est une technologie propre entièrement évolutive qui s'adapte aux besoins d'affaires ainsi que la gestion de l'éclairage multizone, chaque zone bénéficiant de la gradation automatique d'un nombre illimité de recettes de lumière. C'est pourquoi notre solution offre une valeur inégalée sur le plan des économies d'énergie et, en plus pour les serriculteurs, une productivité accrue et une qualité supérieure des produits.

Fondée en 2015, l'entreprise a son siège social à Montréal (Québec, Canada), où sont concentrées ses activités de conception, de développement et de fabrication et possède un bureau de représentation à Leamington (Ontario, Canada), et à Atlanta (Géorgie, États-Unis). Pour plus d'informations, rendez-vous sur sollum.tech.

©2025 Sollum Technologies. Tous droits réservés. Le Soleil à votre Service, SOLaS, Connectés à la nature, SF-E2, SF-ONE, SF-PRO, SF- MAX, S.E.A.R.C.H. et le logo de Sollum sont des marques enregistrées ou de commerce de Sollum Technologies

