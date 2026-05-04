MONTRÉAL, le 4 mai 2026 /CNW/ - Pascal Houle, chef de la direction de Sollio Groupe Coopératif, annonce la nomination de Charles Grégoire-Béliveau à titre de chef de la direction de sa division BMR à compter du lundi 11 mai 2026. Après cinq ans à la tête de l'organisation, Alexandre Lefebvre, l'actuel chef de la direction, avait annoncé en début d'année sa décision de quitter ses fonctions après toute une carrière dans le secteur de la quincaillerie, notamment au sein de l'entreprise familiale Lefebvre & Benoit.

Charles Grégoire-Béliveau, nouveau chef de la direction de BMR (Groupe CNW/Sollio Groupe Coopératif)

« Alexandre a dirigé BMR avec vision, avec rigueur et avec un profond sens de l'engagement. Sous son leadership, l'organisation a renforcé ses bases, poursuivi la modernisation de son modèle d'affaires et consolidé sa position sur le marché. Il laisse une organisation solide, bien positionnée pour l'avenir, et je tiens à le remercier sincèrement pour sa contribution remarquable au fil des ans », déclare Pascal Houle, chef de la direction de Sollio Groupe Coopératif.

« Charles connaît très bien BMR, notre réseau, nos opérations et les réalités de notre industrie. Son leadership, sa capacité de mobilisation et sa compréhension des enjeux stratégiques en font la bonne personne pour mener BMR dans la prochaine étape de son développement, dans le respect de nos valeurs et de notre modèle coopératif. Je suis aussi convaincu qu'il sera un allié solide pour contribuer au succès de Sollio Groupe Coopératif dans son ensemble », ajoute Pascal Houle.

« C'est avec humilité et beaucoup de fierté que j'accepte ce nouveau rôle. Je souhaite m'inscrire dans la continuité du travail accompli au cours des dernières années et imprégner ma marque, en collaboration étroite avec les équipes et les marchands, pour poursuivre le développement de BMR au bénéfice de notre clientèle », affirme Charles Grégoire-Béliveau.

« Diriger BMR toutes ces années a été l'un des plus grands privilèges de ma carrière. Je suis extrêmement fier du chemin parcouru et profondément reconnaissant envers les membres de notre équipe et les marchands pour leur confiance et leur engagement. Aujourd'hui, je transmets le flambeau avec une entière confiance; l'organisation est plus que jamais entre d'excellentes mains. L'entrée en poste de Charles marque le début d'un nouveau chapitre porteur, et je suis convaincu qu'il saura non seulement poursuivre notre élan, mais aussi propulser BMR vers de nouveaux sommets », ajoute Alexandre Lefebvre.

Annexes

Note biographique d'Alexandre Lefebvre

Photo d'Alexandre Lefebvre

Note biographique de Charles Grégoire-Béliveau

Photo de Charles Grégoire-Béliveau

À propos de Sollio Groupe Coopératif

Sollio Groupe Coopératif est la plus importante coopérative agricole au Canada aux racines québécoises. Depuis 1922, cultiver, élever, produire, transformer et bâtir l'économie de demain sont des gestes quotidiens qui font partie de l'ADN de ses 15 000 employés. Avec plus de 110 000 membres, producteurs agricoles et consommateurs regroupés au sein de 41 coopératives agricoles traditionnelles et de consommation, Sollio Groupe Coopératif contribue à nourrir les gens en veillant à la prospérité des familles agricoles pour assurer au monde un avenir durable. Grâce à ses trois divisions - Sollio Agriculture, Olymel S.E.C. et BMR - Sollio Groupe Coopératif agit fièrement comme moteur de développement économique et social enraciné en région. Sollio Groupe Coopératif génère un chiffre d'affaires de 8,4 milliards $. Pour en savoir plus sur Sollio Groupe Coopératif : sollio.coop.

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