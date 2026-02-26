QUÉBEC, le 26 févr. 2026 /CNW/ - Sollio Groupe Coopératif présente aujourd'hui, dans le cadre de son assemblée générale annuelle, des résultats financiers solides qui témoignent de la rigueur de son exécution et de la pertinence de son modèle coopératif.

The Chief Executive Officer of Sollio Cooperative Group at the 104th Annual General Meeting. (Groupe CNW/Sollio Groupe Coopératif)

Pour l'exercice terminé le 25 octobre 2025, la coopérative a enregistré des ventes consolidées de 8,4 milliards de dollars, un bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement (BAIIA) ajusté de 562,3 millions de dollars, ainsi qu'un excédent avant ristournes et impôts de 211,9 millions de dollars pour l'exercice, versus 129,5 millions en 2024. Ces résultats reflètent la force des activités du Groupe et la discipline qui guide ses décisions à l'échelle de l'organisation.

« Les résultats de l'exercice 2024-2025 témoignent de la robustesse de Sollio Groupe Coopératif et de la pertinence de son modèle », déclare Richard Ferland, président du conseil d'administration. « Un tel rendement nous permet d'assumer pleinement notre rôle : créer de la valeur et la retourner concrètement à nos membres », ajoute M. Ferland.

« Nos résultats sont le reflet d'une exécution rigoureuse du plan de consolidation et de décisions cohérentes prises à l'échelle de l'organisation », affirme Pascal Houle, chef de la direction. « Cette discipline nous permet de livrer une performance durable, de renforcer notre capacité d'action et de demeurer pleinement alignés sur notre mission, dans un environnement économique exigeant ».

Un retour concret de 75 millions de dollars aux membres du réseau coopératif

Cette année, Sollio Groupe Coopératif annonce ainsi un retour total de 75 millions de dollars à ses membres dont 32,1 millions de dollars en ristournes, 5,6 millions de dollars en dividendes nets d'impôt versés aux membres de la Filière porcine coopérative, ainsi qu'un rachat de capital de 35 millions de dollars, illustrant concrètement la création de valeur au sein du réseau coopératif.

Contribution des divisions

Sollio Alimentation (Olymel) a réalisé un chiffre d'affaires de près de 4,9 milliards de dollars et a enregistré l'une des meilleures performances de son histoire. Les résultats ont été soutenus par de bonnes conditions de marché dans les secteurs de la volaille et de la production porcine, malgré un contexte commercial et opérationnel complexe, ainsi que par les mesures d'optimisation et les initiatives d'amélioration de la performance mises en place au cours de l'exercice.

Sollio Agriculture a connu une année record à bien des égards, avec des ventes de 2,56 milliards de dollars et un excédent avant ristournes et impôts en hausse marquée par rapport à l'exercice précédent. La performance repose sur la vigueur des productions végétales et animales, ainsi que sur l'optimisation de l'efficacité opérationnelle de nos différents réseaux à l'échelle canadienne.

Sollio Détail (BMR) a pour sa part affiché un chiffre d'affaires de 968,2 millions de dollars et un excédent avant ristournes et impôts en hausse. Cette performance financière supérieure aux attentes découle d'une gestion rigoureuse, du recrutement de nouveaux marchands et du déploiement de projets structurants, dans un contexte marqué par la prudence des consommateurs.

Forte de ses bases financières, de sa gouvernance et de l'engagement de ses équipes, Sollio Groupe Coopératif poursuit son développement avec confiance et continue de créer de la valeur durable pour ses coopératives membres et les communautés qu'elles desservent.

À propos de Sollio Groupe Coopératif

Sollio Groupe Coopératif est la plus importante coopérative agricole au Canada aux racines québécoises. Depuis 1922, cultiver, élever, produire, transformer et bâtir l'économie de demain sont des gestes quotidiens qui font partie de l'ADN de ses 15 000 employés. Notre réseau sert de moteur économique de premier plan dans les secteurs de l'agriculture, du commerce de détail et de l'alimentation. Avec près de 110 000 membres, producteurs agricoles et consommateurs regroupés au sein de 41 coopératives agricoles traditionnelles et de consommation, Sollio Groupe Coopératif contribue à nourrir les gens en veillant à la prospérité des familles agricoles pour assurer au monde un avenir durable. Grâce à ses trois divisions -- Sollio Agriculture, Olymel S.E.C. et BMR. -- Sollio Groupe Coopératif agit fièrement comme moteur de développement économique et social enraciné en région.

SOURCE Sollio Groupe Coopératif

Pour renseignements : Marc Poisson, Directeur, Affaires publiques, gouvernementales et relations médias, 514-616-7691, [email protected]