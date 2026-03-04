Les entreprises gagnantes et finalistes se sont distinguées par la qualité de leur démarche, la solidité de leur modèle d'affaires et leur capacité à assurer un transfert ou un établissement harmonieux et durable.

Leurs portraits inspirants sont à découvrir à travers des vidéos exclusives ainsi que des articles dédiés dans le magazine Le Coopérateur. Une occasion privilégiée de mettre en lumière ces familles agricoles qui contribuent activement à bâtir l'avenir de notre coopérative et du secteur agroalimentaire québécois.

Membre Sollio - Établissement Gagnante Ferme Bec-O Lanctôt Membre de VIVACO groupe coopératif Vidéo Article Finaliste Ferme Silvercrest Membre d'Agiska Coopérative Vidéo Article Membre Sollio - Transfert Gagnante Laitue St-Jacques Membre d'Uniag Coopérative Vidéo Article Finaliste Ferme M.B. Pelletier Membre d'Avantis Coopérative Vidéo Article Finaliste Ferme de Ste-Victoire Membre d'Agiska Coopérative Vidéo Article

À propos du Prix relève Sollio

Créé il y a plus de 20 ans, le Prix relève Sollio vise à reconnaître des familles agricoles membres du réseau des coopératives de Sollio Groupe Coopératif ayant mené avec succès le transfert ou le démarrage d'une entreprise agricole, tout en assurant sa pérennité et l'équité entre les parties prenantes. Par cette initiative, Sollio Groupe Coopératif souhaite valoriser les meilleures pratiques en matière de relève et inspirer les entrepreneurs agricoles d'aujourd'hui et de demain. Pour en savoir plus, visitez : sollio.coop/fr/PrixReleveSollio.

À propos de Sollio Groupe Coopératif

Sollio Groupe Coopératif est la plus importante coopérative agricole au Canada aux racines québécoises. Depuis 1922, cultiver, élever, produire, transformer et bâtir l'économie de demain sont des gestes quotidiens qui font partie de l'ADN de ses 15 000 employés. Avec plus de 110 000 membres, producteurs agricoles et consommateurs regroupés au sein de 41 coopératives agricoles traditionnelles et de consommation, Sollio Groupe Coopératif contribue à nourrir les gens en veillant à la prospérité des familles agricoles pour assurer au monde un avenir durable. Grâce à ses trois divisions - Sollio Agriculture, Olymel S.E.C. et BMR - Sollio Groupe Coopératif agit fièrement comme moteur de développement économique et social enraciné en région. Sollio Groupe Coopératif génère un chiffre d'affaires de 8,4 milliards $. Sollio Groupe Coopératif a été lauréate pour une troisième année consécutive du programme des sociétés les mieux gérées au Canada décerné par la firme Deloitte. Pour en savoir plus sur Sollio Groupe Coopératif : sollio.coop.

