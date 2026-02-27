MONTRÉAL, le 27 févr. 2026 /CNW/ - Au lendemain de la 104e assemblée générale annuelle de Sollio Groupe Coopératif, le conseil d'administration a tenu ce matin sa première réunion afin de procéder à l'élection des postes pour la présidence et les vice-présidences. À la suite d'un vote démocratique, ont été élus par les membres du conseil d'administration :

Richard Ferland, président

David Mercier, vice-président

Sophie Gendron, vice-présidente

Le conseil d’administration de Sollio Groupe Coopératif (Groupe CNW/Sollio Groupe Coopératif)

Bienvenue aux nouveaux administrateurs

Sollio Groupe Coopératif accueille aujourd'hui deux nouveaux administrateurs au sein de son conseil d'administration :

Afin de combler la vacance laissée au sein du conseil d'administration à la suite de la démission de Marc-André, reçue le 26 février, le conseil d'administration a désigné Jean-François Roy pour terminer le mandat en cours de Marc-André Roy.

Jean-François Roy est administrateur de Vivaco, groupe coopératif, et possède 8 ans d'expérience dans l'administration de coopératives agricoles. M. Roy est spécialisé en production porcine. Impliqué depuis son jeune âge dans diverses organisations, il cumule plus de 20 ans d'engagement au sein de la relève agricole, dont 12 ans comme président. Depuis 2015, il siège à la filière porcine coopérative, qu'il préside actuellement. Il a déjà été administrateur de Sollio Groupe Coopératif entre le 24 février 2023 et le 27 février 2025.

Robert Dumas est actuaire de formation et expert reconnu du secteur de la retraite. Il occupe actuellement le poste de président et chef de la direction de la Sun Life Québec. Il cumule plus de 35 ans d'expérience, notamment chez Mercer Canada, où il a dirigé le développement des secteurs retraite, risque et finance au Canada et en Amérique latine. Très actif au sein de la collectivité, il a présidé plusieurs conseils d'administration, dont ceux de la Fédération des chambres de commerce du Québec et de Centraide du Grand Montréal, et siège à celui de l'organisme Dans la rue.

Le mandat de quatre autres administrateurs a été renouvelé.

« Le conseil d'administration et moi-même tenons à remercier chaleureusement Marc-André Roy et François R. Roy, administrateurs sortants, pour leur implication et leur dévouement dans Sollio Groupe Coopératif et dans le réseau », a déclaré Richard Ferland, président du conseil d'administration, lors de l'assemblée générale annuelle. »

La composition du conseil d'administration pour 2026-2027 est la suivante :

Secteur 1 : Richard Ferland, Adrien Pitre, Patrick Soucy et Sophie Gendron

Secteur 2 : Jeannine Chartrand, Jean-Philippe Côté et Jean-François Roy

Secteur 3 : Jean Bissonnette, Guy Labrecque et Alain Laflamme

Secteur 4 : David Mercier, Cathy Fraser et Normand Lapointe

Secteur 5 : Lucie Boies

Secteur 6 : Marie-Pier Béliveau

Administrateurs invités : Paule Têtu et Robert Dumas

Le rapport annuel 2025 ainsi que le rapport de responsabilité d'entreprise et coopératif de Sollio Groupe Coopératif sont accessibles sur le site Web . Ils fournissent des informations telles que le rapport de gestion, certaines données financières, les résultats des divisions de l'entreprise, ainsi que les résultats et le plan d'action global en matière de responsabilité d'entreprise de l'organisation.

À propos de Sollio Groupe Coopératif

Sollio Groupe Coopératif est la plus importante coopérative agricole au Canada aux racines québécoises. Depuis 1922, cultiver, élever, produire, transformer et bâtir l'économie de demain sont des gestes quotidiens qui font partie de l'ADN de ses 15 000 employés. Avec plus de 110 000 membres, producteurs agricoles et consommateurs regroupés au sein de 41 coopératives agricoles traditionnelles et de consommation, Sollio Groupe Coopératif contribue à nourrir les gens en veillant à la prospérité des familles agricoles pour assurer au monde un avenir durable. Grâce à ses trois divisions - Sollio Agriculture, Olymel S.E.C. et BMR - Sollio Groupe Coopératif agit fièrement comme moteur de développement économique et social enraciné en région. Sollio Groupe Coopératif génère un chiffre d'affaires de 8,4 milliards $. Sollio Groupe Coopératif a été lauréate pour une troisième année consécutive du programme des sociétés les mieux gérées au Canada décerné par la firme Deloitte. Pour en savoir plus sur Sollio Groupe Coopératif : sollio.coop .

