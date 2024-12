OTTAWA, ON, le 11 déc. 2024 /CNW/ - Voyager dans le sud pendant la semaine de relâche, parfois appelée semaine de lecture, est une tradition de longue date pour les étudiantes et les étudiants des universités canadiennes, à tel point qu'il existe des centaines de films et d'émissions télévisées à ce sujet.

Imaginez la situation : un groupe d'étudiantes et d'étudiants profitant du soleil et de la plage, ayant un plaisir fou, jusqu'à ce que les choses dérapent.

Bien que la vraie vie ne soit pas nécessairement aussi dramatique, pensez à mettre les chances de votre côté et à minimiser les risques en vous informant, en planifiant soigneusement votre voyage et en faisant appel au bon sens.

Renseignez-vous

Consultez les conseils aux voyageurs et avertissements par destination du gouvernement du Canada et informez-vous sur votre destination : plus vous elle vous sera familière, plus vous serez en sécurité et en paix pendant votre voyage.

Deux des destinations les plus populaires auprès des Canadiennes et des Canadiens pour les relâches scolaires sont le Mexique et les États-Unis. Même si ces pays se trouvent sur le même continent que le Canada, il est important de s'informer avant de partir, car les lois et les dangers n'y sont pas toujours les mêmes.

Les vacances de la relâche sont souvent synonymes de fête. Veillez donc à prendre connaissance des lois du pays concernant les drogues et l'alcool. Par exemple, tant au Mexique qu'aux États-Unis, la possession, la consommation et le trafic de drogues illégales, y compris le cannabis dans certaines régions, peuvent entraîner des sanctions sévères. Faites bien attention de ne pas laisser de cannabis dans vos bagages, car il est illégal de franchir la frontière avec cette substance et, selon votre destination, vous risquez d'en subir les conséquences.

Il est également illégal d'apporter des cigarettes électroniques ou des dispositifs de vapotage au Mexique, et aux États-Unis, l'âge légal de la consommation d'alcool, fixé à 21 ans, signifie qu'il est illégal pour la plupart des étudiantes et étudiants universitaires d'acheter et de consommer de l'alcool dans ce pays.

Soyez prêt

Bien que nous souhaitions toujours que nos vacances se déroulent sans encombre, nous savons que ce n'est pas toujours le cas. N'oubliez pas :

de vous informer et de vous préparer avant de choisir votre destination;

de vous inscrire auprès de nous afin que nous puissions communiquer avec vous en cas d'urgence à votre destination;

avant de partir, de vérifier que vos bagages ne contiennent pas de substances interdites aux frontières ou dans votre pays de destination;

de faire preuve de vigilance et de mettre en place un système de compagnonnage.

Veillez également à noter les coordonnées du bureau canadien le plus proche de votre destination et à prendre connaissance des services consulaires que nos agentes et agents consulaires peuvent vous offrir en cas d'agression physique, d'agression sexuelle ou d'arrestation et de détention pendant votre séjour à l'étranger.

Si vous avez besoin d'une aide consulaire urgente, vous pouvez communiquer en tout temps avec le Centre de surveillance et d'intervention d'urgence à Ottawa :

par téléphone au +16139968885 (appels à frais virés acceptés)

par courriel à [email protected]

par SMS au +16136863658

par WhatsApp au +16139098881

par Signal au +16139098087

Informations supplémentaires

