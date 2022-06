MONTRÉAL, le 22 juin 2022 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC), une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et ayant des bureaux dans le monde entier, obtient un contrat de 31 millions de dollars sur six ans pour fournir des services de conception et ingénierie au Colorado Department of Transportation (CDOT) qui aideront à améliorer la résilience. la sécurité, les temps de déplacement et la fiabilité de transport le long du fameux Mountain Corridor - la route I-70, menant à plusieurs des pôles récréatifs les plus prisés de l'État et notoirement congestionnée.

« Nos services de planification et conception d'infrastructures de transport visent à élaborer des solutions qui viennent répondre aux besoins des utilisateurs servis par nos clients, » a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction de SNC-Lavalin. « Dès les premières études de faisabilité et la conception préliminaire jusqu'à l'approvisionnement contractuel et la supervision de réalisation sur place, nos équipes de conception technique relèvent les défis présents tout en offrant des solutions à long terme. »

Le volume élevé de circulation sur l'autoroute a engendré des périodes de plus en plus longues de ralentissement, sinon de congestion. Également, ce tronçon peut être considérablement affecté lorsque les conditions météorologiques sont défavorables. Certains des principaux éléments du projet incluent le remplacement d'infrastructures déficientes, l'ajout d'une voie pour accroître la capacité et la mise en œuvre de modifications de sécurité dans les courbes, pour améliorer la fluidité, accroître la distance de visibilité et réduire les risques de collision. En plus de tenir compte de la résilience et des chutes de pierres dans le canyon, le projet prévoit la réalisation d'une voie de desserte, afin d'améliorer l'accès en situation d'urgence et de météo critique et de faciliter le transport efficace des marchandises.

« Le Mountain Corridor I-70 est un axe routier essentiel, non seulement pour les navetteurs qui vivent et travaillent dans la région, mais aussi pour le transport de marchandises et le trafic de passage vers les destinations de l'Ouest, » a indiqué George Nash, chef de la direction d'Atkins, Amérique du Nord. « En tirant parti de notre expérience passée acquise lors des projets récemment achevés des tunnels du Veterans Memorial et des vois rapides Mountain Express, notre équipe est mieux placée que quiconque pour aider le CDOT à améliorer et rendre plus sûrs les déplacements grâce à la réalisation de ce projet. »

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés, qui exploite des bureaux partout dans le monde et se consacre à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui relient les gens, la technologie et les données, dans le but de concevoir, réaliser et exploiter les projets les plus complexes. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale, pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif - consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de la construction, exploitation et entretien, mise hors service et capital -, dans des secteurs stratégiques tels que les Services d'ingénierie, l'Énergie nucléaire, l'Exploitation et entretien et le Capital. Vous trouverez d'autres nouvelles et renseignements sur le site snclavalin.com. Suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

