MONTRÉAL, le 17 août 2023 /CNW/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC), une entreprise de services professionnels et de gestion de projets entièrement intégrée ayant des bureaux dans le monde entier, a obtenu un contrat de travaux initiaux d'EcoPro BM, chef de file mondial spécialisé dans les matériaux cathodiques, pour la conception et construction de l'une des plus grandes usines canadiennes de matériaux cathodiques actifs à Bécancour, au Québec. Le contrat de travaux initiaux, d'une valeur d'environ 141 millions de dollars, représente le premier grand mandat de SNC-Lavalin dans le marché des batteries de véhicule électrique (VE) au Canada.

« Grâce à sa richesse unique en minéraux essentiels, à sa base industrielle et manufacturière bien établie et à son réseau électrique en grande partie décarboné et en expansion, le Canada a l'occasion d'établir une chaîne d'approvisionnement de bout en bout pouvant soutenir la demande croissante en matière de VE au pays et à l'étranger », a indiqué Ian L. Edwards, président et chef de la direction, SNC-Lavalin. « SNC-Lavalin est bien placée pour soutenir les gouvernements et les fabricants et pour tirer parti des diverses occasions issues de la révolution des VE, tant au Canada qu'ailleurs dans le monde, grâce à ses capacités uniques et complètes qui s'étendent aux secteurs de l'exploitation minière, des installations industrielles et manufacturières, et de l'énergie propre, qui soutiennent tous les marchés des batteries et des VE. »

Les groupes Services d'ingénierie de SNC-Lavalin fourniront à EcoProBM les services de conception initiale, de conception de base, de gestion de projet et de livraison liés à l'établissement de l'usine.

Matériaux cathodiques actifs et usine d'EcoPro BM

Pour les véhicules électriques, le matériau actif cathodique est un composant clé de la batterie. Il représente environ 40 % du coût d'un élément de batterie.

EcoPro BM, le premier fabricant au monde de matériaux cathodiques actifs à forte teneur en nickel, a formé une coentreprise avec Ford Motor Co. et SK On Co., chef de file mondial en fabrication d'élément, pour établir l'usine de matériaux cathodiques actifs de 1,3 milliard de dollars dans le parc industriel de Bécancour, situé entre Québec et Montréal. L'usine canadienne est la deuxième usine outre-mer d'EcoPro BM. La production des trois gammes devrait commencer en avril 2026. Cette usine aura une capacité de production de 45 000 tonnes par année.

« L'équipe d'EcoPro BM travaille avec SNC-Lavalin depuis plus de 15 mois sur des contrats antérieurs selon une approche entièrement collaborative. L'équipe de projet de SNC-Lavalin a démontré son savoir-faire, sa vision et sa capacité à réagir et à s'adapter aux exigences des objectifs de projet qui évoluent rapidement. Nos équipes ont collaboré à l'élaboration de tous les besoins techniques et de planification pour un projet de conception-construction accéléré à exécution intégrale. Nous avons fait un excellent choix en sélectionnant SNC-Lavalin comme partenaire privilégié pour notre premier projet d'usine de matériaux cathodiques actifs en Amérique du Nord, et nous lui confions entièrement le soin de réaliser le projet à la hauteur de toutes nos attentes », a déclaré Sang-Young OH, directeur général en stratégie et en planification mondiales d'EcoPro BM.

« EcoPro BM nous a choisis pour réaliser ce travail en raison de notre expertise reconnue dans de nombreuses disciplines, de notre offre unique de services complets et de notre solide chaîne d'approvisionnement, autant d'éléments que nous avons démontrés dès le début à ce projet ambitieux », a déclaré Bob Alger, président, Grands projets, SNC-Lavalin. « Selon un accord contractuel de collaboration, nous avons hâte d'aider EcoPro BM à concrétiser sa vision pour l'avenir de la fabrication automobile au Canada et de démontrer que SNC-Lavalin est le partenaire de choix pour l'établissement d'usines de fabrication de batteries et autres installations liées aux véhicules électriques. »

