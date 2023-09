MONTRÉAL, le 31 août 2023 /CNW/ - SNC-Lavalin (TSX : SNC), une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux partout dans le monde, a annoncé aujourd'hui la clôture complète de la vente de son secteur Services d'ingénierie scandinave (Danemark, Suède et Norvège). La Société avait déjà fait part de l'entente exécutoire conclue en vue de vendre ce secteur au Groupe SYSTRA, une entreprise d'ingénierie et de services-conseils spécialisée dans le transport en commun et les solutions de mobilité située en France.

Cette vente représente une autre étape importante dans la stratégie de la Société visant à réduire son profil de risque, à générer une croissance constante et rentable et à accélérer sa transition en cours vers le statut d'entreprise de services professionnels et de gestion de projets de premier plan.

« La clôture de la vente optimise davantage notre portefeuille d'activités et nous permet d'orienter tous nos efforts sur les secteurs offrant le meilleur potentiel de création de valeur, a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction de SNC-Lavalin. Je tiens à remercier tout le personnel du secteur Services d'ingénierie scandinave pour son dévouement et son travail acharné au fil des ans, et je lui souhaite beaucoup de succès au sein de SYSTRA », a ajouté M. Edwards.

Le produit de la vente constituera des fonds additionnels pour accélérer les priorités d'allocation de capitaux de la Société.

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés, exploitant des bureaux partout dans le monde et dédiée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, données et technologie afin de concevoir, réaliser et opérer les projets les plus complexes. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à notre clientèle des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif : consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, ingénierie et conception, approvisionnement, gestion de projet et de la construction, de l'exploitation et l'entretien, de la mise hors service et du capital, -- et nous les offrons à la clientèle dans des secteurs stratégiques tels que Services d'ingénierie, Énergie nucléaire, Exploitation et entretien et Capital. Vous trouverez d'autres nouvelles et renseignements sur le site snclavalin.com . Suivez-nous sur LinkedIn et Twitter .

À propos de SYSTRA

SYSTRA est l'un des premiers groupes mondiaux d'ingénierie et de conseils spécialisés dans les transports publics et les solutions de mobilité. Depuis plus de 65 ans, le Groupe s'engage auprès des villes et des régions pour contribuer à leur développement en créant, améliorant et modernisant leurs infrastructures de transport. Fort de plus de 9 500 membres dans son effectif (mai 2023), le Groupe se donne pour mission de fluidifier les déplacements partout dans le monde, afin de rapprocher les populations et de faciliter l'accès des individus à l'emploi, à l'éducation et aux loisirs. Véritable référence en matière de solutions de transport, SYSTRA soutient ses partenaires et sa clientèle sur l'ensemble du cycle de vie de leurs projets.

Obtenez plus de renseignements sur systra.com/fr ou suivez-nous sur LinkedIn.

Énoncés prospectifs

Dans ce communiqué de presse, le terme « Société » ou le terme « SNC-Lavalin » désigne, selon le contexte, le Groupe SNC-Lavalin inc. et tous ou certains de ses partenariats, filiales, ou entreprises associées. Les énoncés du présent communiqué faisant état des attentes ou des stratégies de la Société ou de la direction peuvent être des « énoncés prospectifs » et peuvent être signalés par l'utilisation de verbes ou de termes tels que « s'attendre à », « prévoir », « avoir l'intention de », « pouvoir », « objectifs », « planifier », « projeter », « devoir », « faire » ou « vraisemblablement », ainsi que par l'emploi du conditionnel ou du futur, que la tournure soit négative ou positive et quelle que soit la variante utilisée. Les énoncés prospectifs incluent également toutes les autres affirmations qui ne s'appuient pas sur des faits historiques. Tous ces énoncés prospectifs sont formulés conformément aux règles refuges des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. La Société met en garde le lecteur que ces énoncés prospectifs, par leur nature même, comportent des risques et des incertitudes, et que les actions ou les résultats réels de la Société pourraient différer significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs, ou pourraient avoir une incidence sur le degré avec lequel une projection particulière se réalisera. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but d'assister les investisseurs et autres personnes dans la compréhension de certains éléments clés des objectifs, priorités stratégiques, attentes et plans actuels de la Société, ainsi que pour leur permettre d'avoir une meilleure compréhension des activités de la Société ainsi que de l'environnement dans lequel elle prévoit exercer ses activités. Les lecteurs sont mis en garde que de telles informations peuvent ne pas être appropriées pour d'autres usages. Les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué de presse sont basés sur certaines hypothèses qui sont jugées raisonnables par la Société en date de ce communiqué. Les hypothèses sont posées tout au long du rapport de gestion annuel de 2022 de la Société (particulièrement dans les sections « Jugements comptables critiques et sources principales d'incertitudes relatives aux estimations » et « Comment nous analysons et présentons nos résultats ») et ont été mises à jour dans le rapport de gestion du premier et deuxième trimestre de 2023, déposées auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières au Canada et disponibles sur SEDAR et sur le site Internet de la Société, sous la rubrique « Investisseurs ». Si ces hypothèses s'avèrent inexactes, les résultats réels de la Société pourraient différer significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs. De plus, des facteurs de risque importants pourraient faire en sorte que les hypothèses et estimations de la Société s'avèrent inexactes, et que les actions ou les résultats réels de la Société diffèrent significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs. Ces risques sont présentés dans le rapport de gestion annuel de 2022 de la Société (en particulier dans la section « Risques et incertitudes ») et mis à jour dans le rapport de gestion du premier et deuxième trimestre de 2023 et ne sont pas exhaustifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué reflètent les attentes de la Société en date de ce dernier, et sont sujets à changement après cette date. La Société ne s'engage nullement à actualiser publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si les lois ou les règlements applicables l'exigent.

Renseignements supplémentaires

Médias Investisseurs Harold Fortin Denis Jasmin Directeur principal, Communications externes mondiales Vice-président, Relations avec les investisseurs investisseurs 514 393-8000, poste 57553 [email protected] [email protected]



Média du Groupe SYSTRA

Cécile Dodat

Gestionnaire

Communications externes

[email protected]



SOURCE SNC-Lavalin