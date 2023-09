MONTRÉAL, le 12 sept. 2023 /CNW/ - Le Groupe SNC-Lavalin inc. (TSX : SNC), société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux dans le monde entier, a fait l'annonce aujourd'hui de sa nouvelle identité de marque : AtkinsRéalis.

Forte de plus d'un siècle de réalisations par des firmes comme SNC-Lavalin, Atkins, Faithful+Gould, DTS et Atkins Acuity, AtkinsRéalis rassemble toute l'organisation sous une même marque; c'est un jalon important dans le parcours de transformation de l'entreprise. Basée à Montréal, au Canada, AtkinsRéalis combine le savoir-faire de ses 36 000 employés à l'œuvre dans plusieurs marchés et régions pour offrir des solutions complètes.

« AtkinsRéalis, c'est un nouveau nom pour une entreprise transformée ; c'est notre aptitude à puiser dans toute l'étendue et la profondeur de nos capacités mondiales qui maximisera notre aptitude à travailler en harmonie pour offrir une solution intégrée à nos clients et partenaires. Tout commence par nos employés qui veillent les uns sur les autres et sur notre entreprise, et, plus important encore, se soucient du travail que nous faisons et croient en notre raison d'être de façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Je ne peux pas être plus fier du dévouement de notre équipe à la réussite de notre entreprise », confie Ian L. Edwards, président et chef de la direction d'AtkinsRéalis.

« Au cours des dernières années, nous avons délibérément repositionné la Société, ajoute-t-il. Nous nous sommes retirés des activités qui n'étaient pas profitables ou alignées sur notre stratégie ; nous avons résolu les enjeux de fond ‑; nous avons redoublé d'efforts dans les marchés mondiaux à forte croissance ; nous avons entrepris notre transformation numérique ; et, plus important que tout, nous avons redéfini notre raison d'être et renforcé notre culture. Nous sommes arrivés au point d'inflexion, et il est temps pour nous d'adopter la marque AtkinsRéalis et d'entreprendre l'avenir prometteur qui nous attend. »

Le nom AtkinsRéalis combine Atkins, marque historique solidement établie dans tous les marchés internationaux de l'entreprise, et « Réalis », inspiré par la ville de Montréal et qui souligne les racines québécoises de l'entreprise. En outre, « Réalis » évoque le verbe « réaliser » ou « rendre possible », désignant parfaitement l'attention que nous portons aux résultats et à la réalisation de nos projets.

À compter du 13 septembre, nous utiliserons la nouvelle marque et son identité visuelle dans toutes les communications de la Société. Les actions ordinaires de l'entreprise se négocieront à la Bourse de Toronto sous un nouveau symbole au téléscripteur (TSX : ATRL) avant l'ouverture des marchés le 18 septembre 2023. Le Groupe SNC-Lavalin inc. ne changera pas officiellement de nom avant d'avoir obtenu l'aval de ses actionnaires, comme l'exige la loi, lors de l'assemblée annuelle 2024 des actionnaires.

À propos d'AtkinsRéalis

Issue de l'intégration d'organisations établies de longue date, la première en 1911, AtkinsRéalis est une entreprise mondiale de pointe de services professionnels et de gestion de projet, dédiée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, données et technologie pour transformer les infrastructures et les systèmes énergétiques du monde. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif -- consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de construction, exploitation et entretien, mise hors service et capital. Nous offrons l'ampleur et la profondeur de nos capacités dans des secteurs stratégiques clés tels que Services d'ingénierie, Énergie nucléaire, Exploitation et entretien et Capital.

