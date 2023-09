L'entreprise poursuit son expansion stratégique avec un nouveau magasin dans la communauté de Windermere

WINDERMERE, AB, le 29 sept. 2023 /CNW/ - Sleep Country Canada Holdings Inc. (« Sleep Country » ou la « Société ») (TSX: ZZZ), le principal détaillant spécialisé dans le sommeil au Canada, est heureux d'annoncer l'ouverture d'un nouveau magasin à Windermere, en Alberta, une banlieue animée située au sud-ouest d'Edmonton. L'ouverture est prévue le 30 septembre prochain au 5090 boulevard Windermere NW. Il y aura donc 296 magasins Sleep Country au pays, renforçant ainsi le désire de la marque à aider les communautés à travers le Canada à passer de meilleures nuits de sommeil.

Le nouveau magasin de Windermere Pointe, situé à côté de Currents of Windermere, offrira aux résidents l'accès à une équipe d'experts en sommeil et à certaines des plus grandes marques de sommeil au monde. Forts de plus de 28 ans d'expérience dans le domaine du sommeil, Sleep Country sait qu'une bonne nuit de sommeil est essentielle au bien-être mental et physique et s'engage à créer une expérience d'achat exceptionnelle pour ses clients dans son nouveau magasin. Ce nouveau magasin proposera une large sélection de matelas, d'articles de literie et d'accessoires innovants pour un sommeil de haute qualité.

« Dans le cadre de notre plan de croissance stratégique visant à améliorer des vies en éveillant les gens au pouvoir du sommeil, nous sommes ravis d'ouvrir un nouveau magasin Sleep Country à Windermere, en Alberta », a déclaré Phil Besner, vice-président principal, développement des affaires de Sleep Country. « Cette expansion est le reflet de notre confiance dans le marché local et de notre engagement à répondre aux besoins spécifiques en matière de sommeil de nos clients, et ce, d'un océan à l'autre. »

Sleep Country Windermere Pointe, AB: 5090, boul. Windermere NW, Edmonton, Alberta, T6W 0L7

Heures d'ouverture: Du lundi au vendredi, de 10h à 21h, le samedi de 9h30 à 18h, le dimanche de 11h à 17h

Date d'ouverture: le 30 septembre 2023

À propos de Sleep Country

Sleep Country est le premier détaillant au Canada spécialisé dans le sommeil avec pour mission de transformer les vies en éveillant les Canadiens à l'importance du sommeil. Sleep Country opère sous les bannières de détaillants ; Sleep Country Canada, Dormez-vous, Endy, Silk & Snow, Hush et, tout récemment acquise, Casper Canada. La Société dispose d'opérations omnicanal et de commerce électronique, incluant 296 magasins appartenant à l'entreprise et 19 entrepôts à travers le Canada. Reconnue comme l'une des cultures d'entreprise les plus admirées du Canada en 2022 par Waterstone Human Capital, Sleep Country s'engage à créer une culture d'entreprise inclusive et diversifiée où les différences sont accueillies et valorisées. La Société investit activement dans son écosystème du sommeil, ses produits innovants, son expérience client de classe mondiale, ses communautés et ses employés. Pour plus d'informations sur Sleep Country, veuillez visiter ir.sleepcountry.ca.

Renseignements: Sandy Indig, Sleep Country, [email protected], 416-409-3043; Kim Tran, North Strategic, [email protected], 514-217-1684