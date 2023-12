L'entreprise poursuit sa croissance stratégique en ouvrant un tout nouveau magasin pendant la période des Fêtes

CALGARY, AB, le 8 déc. 2023 /CNW/ - Sleep Country Canada Holdings Inc. (« Sleep Country » ou la « Société ») (TSX : ZZZ), le plus important détaillant spécialisé en sommeil au Canada, a le plaisir d'annoncer sa volonté d'éveiller encore plus de Canadiens et de Canadienne à l'importance du sommeil en ouvrant un nouveau magasin dans le sud-est de Calgary. Avec l'ouverture de ce magasin, prévue pour le 9 décembre au Southcentre Mall, il y aura maintenant 301 magasins Sleep Country à l'échelle du pays, renforçant ainsi notre engagement à aider les communautés à travers le Canada à passer de meilleures nuits de sommeil.

Le nouveau magasin de Calgary, situé dans l'un des plus grands centres commerciaux de l'Alberta, permettra à la population locale d'avoir accès à des experts du sommeil en plus de certaines des plus grandes marques de sommeil disponibles sur le marché. Et en tant que leader dans le domaine du sommeil depuis près de 30 ans, Sleep Country sait qu'une bonne nuit de sommeil est essentielle au bien-être mental et physique. C'est pourquoi nous nous engageons à créer une expérience d'achat incroyable pour notre clientèle dans ce nouvel emplacement. Le nouveau magasin offrira une large sélection de matelas innovants et de haute qualité, d'items de literie et d'accessoires pour le sommeil.

« Avec ce 16e magasin dans la région de Calgary, nous poursuivons notre mission de transformer des vies grâce au pouvoir du sommeil », a déclaré Phil Besner, vice-président principal, développement des affaires de Sleep Country. « Nous répondons ainsi à la demande croissante des essentiels du sommeil de haute qualité dans la région en plus de nous engager à répondre aux besoins de sommeil personnalisés de notre fidèle clientèle, et ce, d'un océan à l'autre. »

Sleep Country Southcentre Mall : 100 Anderson Rd SE #46A, Calgary, Alberta, T2J 3V1

Heures d'ouverture : Lundi - Mercredi (10 h à 20 h), Jeudi - Vendredi (10 h à 21 h), Samedi (10 h à 20 h), Dimanche (11 h à 18 h)

Date d'ouverture : 9 décembre 2023

Pour plus d'information à propos de Sleep Country, rendez-vous au www.sleepcountry.ca .

À propos de Sleep Country Canada

Sleep Country est le plus important détaillant spécialisé en sommeil au Canada. Depuis nos tout débuts, nous éveillons les Canadiens à l'importance du sommeil. Sleep Country opère sous les bannières de détaillants; Sleep Country Canada, Dormez-vous, the rest, Endy, Silk & Snow, Hush et, a tout récemment acquise, Casper Canada. La Société dispose d'opérations omnicanal et de commerce électronique, incluant 301 magasins appartenant à l'entreprise et 19 entrepôts à travers le pays. Reconnue comme l'une des cultures d'entreprise les plus admirées du Canada en 2022 par Waterstone Human Capital, Sleep Country s'engage à créer une culture d'entreprise inclusive et diversifiée où les différences sont accueillies et valorisées. La Société investit activement dans son écosystème du sommeil, ses produits innovants, son expérience client de classe mondiale, ses communautés et ses employés. Pour plus d'informations sur Sleep Country, visitez ir.sleepcountry.ca .

SOURCE Sleep Country Canada Holdings Inc. Investor Relations

