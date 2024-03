Nous lançons le mouvement « Restés couchés », en plus de soutenir l'Association canadienne pour la santé mentale afin d'aider la population canadienne à avoir de bonnes habitudes de sommeil pendant la période du changement d'heure.

TORONTO, le 4 mars 2024 /CNW/ - Sleep Country, le plus important détaillant spécialisé en sommeil au Canada, s'est donné comme mission de mettre en lumière l'impact puissant et transformateur du sommeil sur le bien-être physique et mental, notamment en encourageant la population Canadiennes à prendre le contrôle de leur santé. Dans le cadre de cette initiative, Sleep Country a publié les résultats d'une nouvelle étude mettant en évidence l'impact du changement d'heure sur les habitudes de sommeil et sur la santé mentale des Canadiens et des Canadiennes. L'étude révèle qu'un Canadiens sur 2 subit des perturbations dans son horaire de sommeil lorsque l'heure est avancée, causant ainsi du stress, de la confusion et des erreurs d'inattention, avec plus de 50 % ayant besoin de plus d'une semaine pour faire face à la perte d'une heure de leur sommeil.

Le 10 mars 2024 à 2 h du matin, la population avancera ses horloges pour le passage à l'heure d'été, entraînant ainsi la perte d'une précieuse heure de sommeil. Pour la première fois dans l'histoire du Canada, Sleep Country lance le mouvement « Restés couchés ». Ce mouvement vise à reconnaître l'impact négatif sur la santé et le bien-être des Canadiens, en plus de les encourager à réguler de manière proactive leurs habitudes de sommeil pendant la période du changement d'heure. Dans le cadre de cette initiative, Sleep Country redonne l'heure perdue à ses employés, en ouvrant tous ses magasins, ses centres de distribution et tous ses bureaux à travers le Canada une heure plus tard que d'habitude le lundi 11 mars 2024. Ce qui permettra à toutes nos équipes de récupérer leur sommeil perdu.

En tant que grand défenseur du sommeil et en tant que pilier essentiel de la santé et du bien-être physique, mental et émotionnel, Sleep Country s'est aussi associé à l'Association canadienne pour la santé mentale pour éveiller plus de Canadiens à l'importance du sommeil. Conformément à cet engagement, Sleep Country fait un don de 100 000 $ à l'Association canadienne pour la santé mentale afin de soutenir les initiatives en santé mentale, pour souligner l'importance du sommeil et pour plaider en faveur de l'adoption de bonnes habitudes de sommeil par toute la population. Le bureau national de l'Association canadienne pour la santé mentale prend également part au mouvement « Restés couchés », inspiré par nos actions favorisant le bien-être.

« Comme leaders en matière de sommeil depuis près de 30 ans, nous comprenons que celui-ci est crucial pour notre bien-être mental, physique et émotionnel », a déclaré Stewart Schaefer, président et chef de la direction de Sleep Country. « Nous sommes fiers de lancer ce mois-ci le mouvement « Restés couchés », en soulignant notre engagement envers la promotion de la santé du sommeil. Cette initiative dépasse toutefois notre organisation et nous invitons tous les Canadiens à se joindre à nous et à signer notre pétition nationale pour montrer aux chefs d'entreprise que nous méritons tous un sommeil de qualité. »

Selon l'Association canadienne pour la santé mentale (ACSM), l'organisation communautaire de santé mentale la plus établie au Canada, un sommeil de qualité est essentiel pour prévenir les problèmes de santé mentale, gérer le stress, traiter les émotions et maintenir un équilibre émotionnel.

« Des études ont démontré que le mauvais sommeil a un impact négatif sur la santé mentale », explique Margaret Eaton, PDG nationale de l'Association canadienne pour la santé mentale. « Un sommeil réparateur aide à prévenir les problèmes de santé mentale, à gérer le stress et à bien gérer les émotions. »

La majorité des Canadiens s'entend pour dire qu'une bonne nuit de sommeil est importante pour leur santé mentale. Toutefois, les recherches indiquent que près de deux tiers (64%) des Canadiens âgés entre 18 à 54 ans dorment en moyenne moins de 7 heures par jour, ne respectant pas les heures de sommeil recommandées par le rapport sur la santé de Statistique Canada1. Un sommeil de qualité doit être considéré comme un pilier pour les Canadiens, comme il joue un rôle crucial dans la gestion du stress, la régulation des émotions et la stabilisation de l'humeur. Notons aussi que 85 % des répondants ont signalé une productivité accrue au travail lorsqu'ils sont bien reposés, avec 90 % d'entre eux faisant l'expérience d'une meilleure concentration avec un sommeil régulier et énergisant.

Pour aider les Canadiens à développer de meilleures habitudes de sommeil tout au long de l'année, Sleep Country propose l'accès à des experts en sommeil et à une large gamme de produits pour le sommeil. Avec une compréhension du rôle crucial que joue le sommeil sur la santé et le bien-être global, Sleep Country reste dévoué à aider le plus de personnes possibles à obtenir de meilleures nuits de sommeil, et ce, nuit après nuit.

