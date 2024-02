La société poursuit son déploiement stratégique dans le commerce de détail avec l'ouverture de son dernier magasin dans la région du Grand Toronto

ETOBICOKE, ON, le 16 févr. 2024 /CNW/ - Sleep Country Canada Holdings Inc. (« Sleep Country » ou la « société ») (TSX: ZZZ), le principal détaillant spécialisé dans les produits de sommeil au Canada, a annoncé aujourd'hui l'ouverture de son nouveau magasin dans le quartier d'Etobicoke à Toronto. Le nouveau magasin, qui ouvrira ses portes le 17 février dans le complexe commercial récemment dévoilé près de l'autoroute 401 et de l'avenue Islington, portera à 303 le nombre de magasins Sleep Country à l'échelle nationale, renforçant ainsi son engagement à aider les Canadiens à passer une meilleure nuit de sommeil.

Stratégiquement situé le long des principales voies de communication, le nouveau magasin permettra à un plus grand nombre de Canadiens de profiter des bienfaits d'un sommeil de qualité. Situé à proximité des sorties de l'avenue Islington le long de l'autoroute 401, de la station Etobicoke North de la ligne Kitchener de GO Transit et des lignes d'autobus de la Toronto Transit Commission, il offre un accès aux résidents de toute la région du Grand Toronto.

À titre de chef de file dans le domaine du sommeil depuis près de 30 ans, le nouvel emplacement de Sleep Country permettra aux Torontois d'avoir accès à une équipe d'experts en sommeil et à certaines des plus grandes marques de sommeil au monde. Sleep Country reconnaît qu'une bonne nuit de sommeil est essentielle au bien-être mental et physique, et s'engage à créer une expérience d'achat de classe mondiale pour ses clients. Le nouveau site offrira une large sélection de matelas innovants et de haute qualité, d'articles de literie et d'accessoires de sommeil.

« Nous avons hâte de faire découvrir à un plus grand nombre de résidents de la région du Grand Toronto le pouvoir d'une bonne nuit de sommeil, et nous sommes ravis de renforcer notre présence dans la région de Toronto, où ce nouvel établissement d'Etobicoke est bien placé pour répondre à la forte demande des Torontois pour des solutions de sommeil de qualité », a déclaré Phil Besner, premier vice-président, développement commercial, Sleep Country. « Notre investissement continu dans l'expérience de vente au détail de classe mondiale de Sleep Country reflète notre engagement inébranlable à répondre aux besoins de sommeil et aux préférences personnelles en matière de sommeil de notre clientèle appréciée à travers le Canada. »

Sleep Country 401 et Islington: 21 Rexdale, Unit 4101, Etobicoke, Ontario M9W 0G5

Heures d'ouverture du magasin : Du lundi au vendredi (de 10 h à 21 h), le samedi (de 9 h 30 à 18 h), le dimanche (de 11 h à 17 h).

Date d'ouverture : 17 février 2024

À propos de Sleep Country

Sleep Country est le principal détaillant spécialisé dans les produits de sommeil au Canada. Son objectif est de transformer des vies en éveillant les Canadiens au pouvoir du sommeil. Sleep Country exerce ses activités sous les bannières de détaillants Sleep Country Canada, Dormez-vous, The Rest. Endy, Hush, Silk & Snow et, plus récemment, Casper Canada. La société mène des activités omnicanales et de commerce électronique, y compris 303 magasins appartenant à l'entreprise et 19 entrepôts à travers le Canada. Figurant au palmarès des cultures d'entreprise les plus admirées du Canada en 2022 de Waterstone Human Capital. Waterstone Human Capital, Sleep Country s'engage à créer une culture d'entreprise d'inclusion et de diversité où les différences sont acceptées et valorisées. La société investit activement dans son écosystème de sommeil, ses produits innovants, son expérience du client de classe mondiale, ses collectivités et son personnel. Pour en savoir plus sur Sleep Country, veuillez consulter le ir.sleepcountry.ca.

