TORONTO, le 20 juill. 2020 /CNW/ - Sleep Country Canada Holdings Inc. (« Sleep Country » ou la « société ») (TSX: ZZZ), le principal détaillant spécialisé dans la vente de matelas au Canada, est heureux d'annoncer son partenariat avec Malouf, une marque de literie et de meubles innovante.

Ce partenariat vient s'ajouter au vaste éventail de produits du sommeil de marque de la société, qui comprendra désormais la collection de literie artisanale et de sommeil de luxe de Malouf. Une sélection de produits Malouf de qualité supérieure, notamment des oreillers, des protège-matelas, des draps, des têtes de lit griffées et des accessoires de voyage, sera offerte exclusivement au Canada chez Sleep Country Canada et Dormez-vous.

« Nous sommes fiers de nous associer à une marque novatrice et avant-gardiste qui partage notre passion pour aider les Canadiens à passer leurs meilleures nuits de sommeil », a déclaré Stewart Schaefer, chef du développement des affaires chez Sleep Country Canada. « À titre de principaux fournisseurs de sommeil au pays, nous sommes toujours à la recherche d'inspiration et d'expansion pour notre maison de marques afin d'offrir aux Canadiens des produits de sommeil agréables, modernes et novateurs. Nos clients souhaitent sans cesse rehausser leur chambre à coucher et la sélection de produits Malouf répond à l'appel, ajoutant à notre gamme diversifiée de produits de sommeil de qualité et bien conçus. »

Malouf est le tout nouveau partenariat stratégique de marque de Sleep Country, dans le cadre de l'engagement de la société à offrir aux Canadiens le meilleur des produits de sommeil innovants. Fondé en 2003, Malouf s'est établi comme un expert international en matière de literie et de meubles à la pointe de la technologie. Dans un souci de confort, d'identité et de valeur, la gamme unique de produits Malouf a été créée avec une technologie innovante et des matériaux de qualité. L'entreprise a parcouru le monde entier pour s'approvisionner en literie artisanale et en produits uniques et modernes.

« Notre équipe a passé des années à perfectionner notre literie et nos accessoires de sommeil, et nous sommes ravis de faire profiter les magasins Sleep Country Canada et Dormez-vous de nos innovations en matière de produits, à l'échelle nationale et en ligne », a déclaré M. Mike Douglas, vice-président des ventes chez Malouf. « Nous sommes enthousiastes à l'idée que plus de Canadiens puissent profiter des dernières technologies en matière de confort et de sommeil. »

Malouf a révolutionné l'industrie de la literie avec des innovations de pointe comme le charbon de bambou. Des produits de pointe procurant une sensation de fraîcheur, infusés de charbon actif et de matériaux à changement de phase, maintiennent une température de sommeil optimale tout en absorbant et en dissipant continuellement la chaleur pour assurer une régulation constante de la température.

Les clients peuvent acheter la collection Malouf en ligne dès aujourd'hui chez Sleep Country Canada ou Dormez-vous, ou en magasins dans l'un des 280 magasins situés à des endroits propices partout au Canada. Tous les magasins Sleep Country Canada et Dormez-vous ont maintenant rouvert leurs portes au Canada, avec des protocoles de santé et de sécurité améliorés pour offrir une expérience d'achat sûre et confortable.

À propos de Sleep Country

Sleep Country est le principal détaillant omnicanal de matelas et literie, ainsi que le seul détaillant spécialisé en produits de sommeil avec une présence de magasins physiques et en ligne. Sleep Country exerce ses activités de vente au détail sous trois bannières (les « bannières ») : « Sleep Country Canada », avec des activités omnicanales au Canada, excluant le Québec; « Dormez-vous » avec des activités omnicanales au Québec et « Endy », principal détaillant canadien de matelas dans une boîte en ligne. En date du 20 juillet 2020, Sleep Country comptait 280 magasins et 17 centres de distribution à travers le Canada. Tous les magasins de l'entreprise sont détenus par la société, ce qui lui permet de maintenir une culture axée sur le service à la clientèle, assurant une expérience cohérente et de qualité supérieure dans les magasins et lors de la livraison à domicile. Sleep Country collabore également étroitement avec des organismes caritatifs canadiens pour faire don de matelas neufs ou en bon état aux familles et enfants dans le besoin.

À propose de Malouf

En tant que leader dans le secteur des meubles et de la literie, Malouf™ offre une large gamme de produits innovants, notamment des matelas, des sommiers réglables, des meubles, des oreillers, des draps, des protège-matelas, des cadres de lit et des surmatelas. Les produits Malouf™ sont disponibles dans plus de 15 000 points de vente partenaires aux États-Unis et son équipe internationale en pleine expansion dessert maintenant plus de 25 pays. Reconnu pour son engagement en matière de qualité, de prix et de service, Malouf™ continue de développer son intégration sectorielle et ses capacités technologiques pour mieux servir ses clients, comptant plus de 350 brevets et marques déposés à l'échelle mondiale. Malouf™, une entreprise certifiée B Corporation®, a été fondée en 2003 par Sam et Kacie Malouf et a son siège à Logan, dans l'Utah. Pour en savoir plus, visitez le site maloufsleep.com.

Renseignements: Sandy Indig, Directrice des relations publiques, Sleep Country, [email protected], 416-409-3043; ou Scott Carr, Malouf, [email protected], 1-800-517-7179 poste [email protected]