La cybersécurité de votre enfant est-elle en péril ?

MONTRÉAL, le 10 oct. 2025 /CNW/ - La demande allègue que les jeux mobiles destinés aux enfants ne font l'objet d'aucun véritable contrôle quant à la collecte et au partage de leurs données personnelles. De plus, certaines entreprises utilisent des méthodes trompeuses, tel que l'affichage de jeux mobiles indiqués « Pour tous » et des politiques floues, en ignorant selon toutes apparences les lois qui obligent ces entreprises à obtenir le consentement du parent avant de faire la collecte de renseignements personnels.

En somme, la demande allègue que les Défenderesses recueillent illégalement les renseignements personnels des enfants et les partages à un réseau complexe d'entités tierces sans avoir obtenu préalablement le consentement valide du parent ou du tuteur parental pour effectuer cette collecte et ce partage.

Les parties défenderesses incluent des géants de l'industrie du jeu vidéo, tels que Gameloft, Bandai, Nintendo, Ubisoft et Microsoft.

Selon la demande, cette situation constitue des violations de la Charte québécoise, de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé et du Code civil du Québec, justifiant une action en justice visant à mettre fin à ces abus et à obtenir réparation.

Les entreprises qui exploitent ou exposent les données des mineurs compromettent non seulement leur vie privée immédiate, mais aussi leur avenir numérique. Les enfants, particulièrement vulnérables, subissent des conséquences graves lorsque leurs informations tombent entre de mauvaises mains ou sont utilisées à des fins commerciales ou malveillantes.

La demanderesse est le parent d'un enfant âgé de 14 ans et est particulièrement préoccupée par les politiques de confidentialité des jeux auxquels joue son enfant.

Il ne suffit plus de s'intéresser à la protection de nos enfants dans le monde physique, il est dorénavant autant, voire davantage, important de les protéger dans le monde virtuel, selon les dires de François Pariseau, avocat chez Slater Vecchio

Les parents d'enfants au Québec préoccupés par ce dossier sont invités à se faire entendre.

