VANCOUVER, BC, le 16 janv. 2025 /CNW/ - Slater Vecchio LLP et Scott & Scott LLP ont intenté une action collective contre Telus International (Cda) Inc . (« Telus International » ) le 12 décembre 2024.

La poursuite allègue que Telus International et plusieurs de ses dirigeants ont fait des déclarations erronées concernant les offres d'Intelligence Artificielle (« IA ») de la société, en violation de la Loi sur les valeurs mobilières, RSBC 1996 c 418, et d'autres obligations légales. En raison du manquement présumé de Telus International à ses obligations de divulgation, les actionnaires ont subi des pertes lorsque les problèmes profonds causés par la transition de l'entreprise vers l'IA ont été divulgués en mai et août 2024.

Sam Jaworski, associé chez Slater Vecchio LLP, a déclaré que « les investisseurs dépendent fortement des entreprises et de leurs dirigeants pour qu'ils représentent de manière juste et précise les affaires de l'entreprise. Les entreprises reconnues coupables de violation de leurs obligations envers les investisseurs doivent indemniser les pertes financières qu'elles ont causées ».

L'action vise à représenter toutes les personnes et entités qui ont acquis une ou plusieurs actions à droit de vote subalterne de Telus International entre le 16 février 2023 et le 1er août 2024 inclus, et qui ont détenu la totalité ou une partie de ces titres à tout moment entre le 9 mai 2024 et le 1er août 2024 inclus. La poursuite cherche à représenter les personnes et entités qui ont acheté des titres de Telus International sur la Bourse de New York, la Bourse de Toronto et toute autre bourse sur laquelle les actions de Telus International ont été négociées.

Si vous souhaitez suivre l'évolution de cette action collective, veuillez soumettre vos informations sur le site web de Slater Vecchio LLP.

SOURCE Slater Vecchio LLP

Rania Hiri, [email protected], 604.629.7726