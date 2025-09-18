MONTRÉAL, le 18 sept. 2025 /CNW/ - La Cour supérieure du Québec a officiellement autorisé une action collective contre Uber à la suite d'allégations selon lesquelles ses services de transport ne sont pas accessibles aux personnes ayant un handicap physique.

La demande, déposée par Laurent Morissette, membre actif du Regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec (RAPLIQ), vise à faire reconnaître les droits des personnes ayant recours à des aides à la mobilité qui se sont vu refuser l'accès aux services réguliers d'Uber ainsi qu'à son service Uber WAV (wheelchair-accessible vehicle). Les services d'Uber, en apparence accessibles, sont en réalité largement indisponibles en pratique pour les personnes en situation de handicap. L'objectif de cette action collective est d'obtenir une compensation financière pour les personnes touchées ainsi qu'un jugement obligeant Uber à améliorer ses pratiques de transport à l'égard de la communauté de personnes en situation de handicap.

« Je suis fermement convaincu que cette première étape de notre démarche constitue l'impulsion nécessaire au moteur de l'évolution sociale », a déclaré Monsieur Laurent Morissette, « nous permettant enfin d'être reconnu non seulement comme des consommateurs mais comme des citoyens à part entière, dignes du même respect que tout le monde. »

La décision a été rendue le 7 août 2025 par la juge Marie-Christine Hivon. Un avis officiel expliquant plus en détail les conséquences de l'autorisation de ce recours par la voie d'une action collective sur les droits des membres sera émis à une date ultérieure conformément à une ordonnance éventuelle de la Cour.

Me Saro Turner, associé chez Slater Vecchio, s'est réjoui de cette décision et de l'opportunité qu'elle offre de rendre justice. « J'aimerais remercier M. Morissette d'avoir pris la responsabilité de représenter les intérêts des membres du groupe dans le cadre de ce litige de grande importance. Nous sommes pleinement engagés à travailler avec rigueur pour répondre aux attentes de M. Morissette et de tous les membres du groupe et à défendre l'équité à laquelle ils ont droit. »

Pour consulter une copie du jugement ou pour vous abonner aux mises à jour concernant cette action collective, veuillez visiter notre site web à l'adresse suivante : https://slatervecchio.com/fr/class-action/uber-accessible-services-class-action/

SOURCE Slater Vecchio LLP

Media contact : Rania Hiri, [email protected], 604.629.7726