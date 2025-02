VANCOUVER, BC, le 21 févr. 2025 /CNW/ - Slater Vecchio LLP annonce que la Cour suprême de la Colombie-Britannique a certifié une action collective contre Kimberly-Clark Corporation, Kimberly-Clark Inc et Kimberly-Clark Canada Inc. ("Kimberly-Clark"). L'action collective concerne les Lingettes Jetables Cottonelle® ou les Lingettes Jetables Cottonelle Gentle Plus® fabriquées entre le 7 février 2020 et le 14 septembre 2020, qui ont été rappelées (les "Lots Rappelés").

Le procès allègue que certains des Lots Rappelés contenaient une bactérie connue sous le nom de pluralibacter gergoviae. La représentante des Demandeurs allègue qu'elle et d'autres Membres du Groupe ont subi des préjudices corporels à la suite de l'utilisation des lots rappelés contaminés, notamment des infections, des irritations, des abrasions, des cicatrices cutanées et des préjudices psychologiques.

Les Défendeurs nient les allégations, qui n'ont pas été prouvées. La Cour n'a pas décidé qui a raison.

Si vous prétendez avoir subi des blessures personnelles à la suite de l'utilisation des Lots Rappelés, veuillez visiter https://www.slatervecchio.com/fr/class-action/kimberley-clark-lingettes/.

SOURCE Slater Vecchio LLP

contacter l'avocat du groupe à [email protected] ou appeler l'avocat du groupe au 1-877-410-4602.