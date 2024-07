Skittles MFFLP l'arc-en-ciel est une escapade amusante pour aider les Canadiens à éviter les pressions sociales cet été

TORONTO, le 15 juill. 2024 /CNW/ - Skittles®, qui fait fièrement partie de Mars, aime l'évasion ludique. Cet été, alors que les calendriers se remplissent rapidement, la marque aide les Canadiens à trouver une façon originale de se sortir des pressions sociales de la vie avec le lancement de MFFLP l'arc-en-ciel, l'évasion ultime de la réalité.

Prêchant par l'exemple avec MFFLP l'arc-en-ciel Skittles a fait équipe avec Creed Bratton, musicien et acteur. Reconnu pour son comportement excentrique et son aversion non conventionnelle pour le travail, Creed Bratton se dérobera à ses obligations estivales avec Skittles en main.

« Trouver des raisons d'éviter les tâches et les événements sociaux est ce que je fais de mieux, alors lorsque Skittles m'a demandé de l'aider avec la campagne MFFLP l'arc-en-ciel, eh bien j'ai trouvé ça vraiMFFLPent emballant, a déclaré Creed Bratton, acteur, chanteur et musicien. Je crois qu'il faut trouver n'importe quelle excuse pour échapper à la réalité, surtout si ça implique une bouchée de Skittles. »

Mais qu'est-ce que MFFLP? MFFLP, prononcé MAA-FULP, qui imite le son d'une tentative de parler avec une bouchée de Skittles, fournit l'excuse parfaite pour éviter les conversations indésirables et vraiment profiter de l'été. Que l'on vous appelle au travail, que vous soyez aux prises avec une conversation anodine embarrassante ou qu'on vous invite à un 5 à 7, il suffit de mettre quelques Skittles dans votre bouche, de commencer à « MFFLP l'arc-en-ciel », et de vous considérer comme délicieusement sans mots.

« Nous savons que les Canadiens aiment Skittles pour une explosion de joie dans leur vie, a déclaré Patrick Zeng, directeur, Marketing, Mars Wrigley Canada. Nous avons découvert une tendance populaire abordée dans divers forums en ligne : la joie commune de manger des Skittles à grande poignée. Cette info a inspiré MFFLP l'arc-en-ciel, qui offre aux Canadiens une excuse originale pour s'évader momentanément de la réalité.

À compter du 15 juillet 2024, Skittles encourage les Canadiens à partager leurs propres évasions en suivant @Skittles et en utilisant le mot-clic #MFFLPlarcenciel. Une fois que vous aurez MFFLP-é pour quitter le travail ou éviter de passer du temps avec des amis, visitez skittlesooo.ca pour recevoir votre message personnalisé d'absence du bureau et courez la chance de gagner un grand prix pouvant aller jusqu'à 10 000 $ pour une escapade estivale parfaite.

