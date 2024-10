La collaboration réunit les deux marques emblématiques pour relier le monde des bonbons et de la mode, offrant une perspective unique sur les gâteries préférées de tout le monde en cette période des Fêtes

CHICAGO, 23 octobre 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, M&M'S®, qui fait fièrement partie de Mars, et la marque mondiale de style de vie kate spade new york, ont dévoilé une collection en édition limitée de sacs à main, de bijoux et d'accessoires sur le thème des bonbons qui seront lancés à l'échelle mondiale pendant la période des Fêtes.

Inspirée des emballages emblématiques de M&M'S et des coquilles colorées de bonbons, la collection infuse au produit kate spade new york une touche ludique, colorée et audacieuse, notamment :

La collection Capsule de M&M’S x kate spade new york infuse l’emballage emblématique de M&M’S et les coquilles colorées de bonbons avec le design distinctif de kate spade new york et un savoir-faire supérieur pour offrir un plaisir coloré grâce à des pièces uniques en leur genre.

M&M'S x kate spade new york Embellished Smooth Leather 3D Crossbody and Chain Coin Purse font une douce affirmation avec les styles emblématiques inspirés de M&M'S disponibles dans la palette colorée de la marque de bonbons.

font une douce affirmation avec les styles emblématiques inspirés de M&M'S disponibles dans la palette colorée de la marque de bonbons. L'emballage classique Peanut M&M'S est une source d'inspiration pour M&M'S x kate spade new york Embellished Patent PU 3D Crossbody and Packet Key Fob . Le corps croisé embelli rend hommage à l'une des saveurs les plus célèbres avec de délicieuses friandises au bras.

. Le corps croisé embelli rend hommage à l'une des saveurs les plus célèbres avec de délicieuses friandises au bras. M&M'S x kate spade new york Jewelry savoure le côté délicieux des accessoires de mode avec des bracelets, des boucles d'oreilles, des colliers, des charmes et des anneaux empilables inspirés de la forme reconnaissable du bonbon.

« La marque M&M'S s'est engagée depuis longtemps à rassembler les gens grâce à des divertissements colorés, » a déclaré Jane Hwang, GM Global M&M'S. « Le partenariat avec une marque comme kate spade new york, connue pour sa joie et ses célébrations quotidiennes, est le complément parfait pour cette période des Fêtes. Nous espérons que la collection spéciale surprendra et ravira nos admirateurs alors qu'ils feront vibrer leurs marques préférées d'une nouvelle façon emblématique. »

« kate spade new york a toujours été enracinée dans la joie par le style personnel et l'expression de soi, avec des produits qui offrent des éclats de couleur, des motifs ludiques et des textures dimensionnelles, » a déclaré Charlotte Warshaw, vice-présidente, Commerce de gros en Amérique, Global Licensing & Collaborations de kate spade new york. « Cette collaboration emblématique avec M&M'S répond à ce besoin et le fait d'une manière qui place notre client de la génération Z au cœur de nos préoccupations. »

Offerte à compter du 1 novembre*, la collection en édition limitée M&M'S x kate spade new york pourra être achetée dans certains magasins M&M'S et kate spade new york, certains grands magasins et en ligne à MMS.com et katespade.com.

Pour en savoir plus sur le partenariat de M&M'S avec kate spade new york, suivez la marque sur Facebook, Instagram, TikTok et X. Pour en savoir plus sur M&M's, visitez MMS.com et inscrivez-vous à l'infolettre de M&M'S ici. Pour en savoir plus sur kate spade new york, visitez katespade.com ou suivez @katespadeny sur les médias sociaux.

À PROPOS DE MARS, INCORPORATED :

Mars, Incorporated est animée par la conviction que le monde que nous voulons demain commence par la façon dont nous faisons des affaires aujourd'hui. En tant qu'entreprise familiale mondiale, Mars se transforme, innove et évolue pour avoir un impact positif sur le monde.

Dans le cadre de notre portefeuille diversifié et croissant de produits et de services de confiserie, d'alimentation et de soins aux animaux de compagnie de qualité, nous employons plus de 140 000 associés dévoués. Avec un chiffre d'affaires annuel de près de 45 milliards de dollars, nous produisons certaines des marques les plus aimées au monde, dont Ben's Original™, CESAR®, Cocoavia®, DOVE®, EXTRA®, KIND®, M&M'S®, SNICKERS®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN®, et WHISKAS®. Nous créons un monde meilleur pour les animaux de compagnie grâce à notre réseau mondial d'hôpitaux pour animaux de compagnie et de services de diagnostic - y compris AniCura, BANFIELD™, BLUEPEARL™, Linnaeus et VCA™ - en utilisant une technologie de pointe pour développer des programmes révolutionnaires de dépistage de la santé génétique et de tests d'ADN. Pour en savoir plus sur Mars, consultez le site www.mars.com. Joignez-vous à nous sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn et YouTube.

À PROPOS DE KATE SPADE NEW YORK :

Depuis son lancement en 1993 avec une collection de six sacs à main essentiels, Kate Spade New York a toujours défendu la couleur, l'esprit, l'optimisme et la féminité. Aujourd'hui, il s'agit d'une marque mondiale de style de vie synonyme de joie, offrant des collections saisonnières de sacs à main, de vêtements prêts à porter, de bijoux, de chaussures, de cadeaux, de décoration intérieure et plus encore. Reconnue pour son riche patrimoine et son ADN de marque unique, Kate Spade New York offre un point de vue distinctif et célèbre les communautés de femmes du monde entier qui vivent leur mode de vie parfaitement imparfait. Kate Spade New York fait partie de la maison de marques Tapestry.

*La disponibilité des collections variera selon le marché; veuillez communiquer avec votre magasin M&M'S local et avec le site MMS.com pour obtenir de plus amples renseignements.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2538061/MMs_KSNY_Collection.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1973412/4983771/Mars_MMS_Logo.jpg

SOURCE Mars, Incorporated