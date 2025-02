Le réseau de livraison bien d'ici présente sa flotte de déneigeuses et propose des offres incontournables tout au long de l'hiver

TORONTO, le 10 févr. 2025 /CNW/ - Ras le bol du froid hivernal? Laissez tomber la pelle, car Skip a tout ce qu'il faut! Voici la flotte de livraison hivernale Skip : une flotte de déneigeuses orange exceptionnelle qui déneige les rues et offre le summum de la commodité à sa clientèle canadienne cet hiver!

Un camion chasse-neige de la marque Skip déblaie une allée enneigée tandis qu'un livreur en sort en tenant un sac de nourriture Skip. La neige tombe autour d'une maison de banlieue, mettant en évidence le service de livraison de Skip prêt pour l'hiver. (Groupe CNW/Skip)

Peu importe ce que la saison nous réserve, la flotte de livraison hivernale de Skip est prête à sillonner les rues de Toronto afin de permettre à sa clientèle de continuer à recevoir ses articles et ses plats préférés directement à sa porte. Et ça ne s'arrête pas là : les Promos d'hiver Skip sont maintenant en vigueur et vous permettent d'économiser 30 % ou plus auprès de vos restaurants et détaillants préférés, en plus de vous faire profiter de nouvelles promotions chaque semaine.

Après le lancement de sa nouvelle plateforme, Skippe à l'essentiel, Skip tient sa promesse d'aider les gens d'ici à se défaire des tracas de la vie quotidienne et à se concentrer davantage sur l'essentiel. Imaginez ceci : moins de pelletage, de neige et de verglas pour se rendre jusqu'à l'épicerie, et plus de temps à passer dans un chez-soi douillet, devant la télévision, en sachant que le souper est en route.

« En tant que réseau de livraison bien d'ici, nous comprenons que les hivers canadiens peuvent être imprévisibles. Peu importe ce que la saison nous réserve, Skip est là pour aider les gens d'ici à éviter les tracas hivernaux et à se concentrer sur l'essentiel. Qu'il s'agisse d'un repas réconfortant, de médicaments pour calmer un rhume survenu sans crier gare ou d'une épicerie pour toute la semaine, nous vous facilitons la tâche grâce à des rues déneigées et à une nouvelle bordée de promos chaque semaine! », déclare Rachel MacAdam, vice-présidente du marketing chez Skip.

Skip dévoile sa nouvelle flotte de livraison hivernale avec le lancement d'une nouvelle campagne publicitaire sur les médias sociaux et les canaux numériques qui met en valeur l'expérience hivernale par excellence au Canada.

Pour vous permettre de rester à la maison dans le plus grand confort, Skip offre un rabais d'au moins 30 % auprès des meilleurs restaurants et détaillants comme McDonald's, PFK et les Aliments M&M, afin que vous puissiez savourer des plats délicieux tout en réalisant de grandes économies, sans avoir à braver le froid.

À propos de Skip

Skip fait partie du groupe JustEatTakeaway.com, un chef de file mondial des services en ligne de livraison de nourriture. En tant que réseau de livraison bien d'ici, Skip relie des millions de personnes à plus de 50 000 partenaires au pays, dont une liste toujours grandissante d'épiceries, de détaillants, de dépanneurs et de détaillants d'alcool.

SOURCE Skip

Pour les demandes des médias, veuillez contacter : [email protected]