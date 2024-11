Skip aide à donner au suivant en ramassant les dons de nourriture au domicile de la population torontoise pour les livrer aux banques alimentaires, en plus d'égaler les contributions à l'échelle nationale.

TORONTO, le 25 nov. 2024 /CNW/ - Les visites aux banques alimentaires canadiennes n'ont jamais été si nombreuses; c'est pourquoi Skip et Banques alimentaires Canada collaborent à l'occasion du Mardi je donne pour fournir de la nourriture et des ressources essentielles aux gens vulnérables du quartier. Le 3 décembre, Skip bonifiera ses activités en ramassant les dons de nourriture à la résidence des gens de Toronto pour les livrer aux banques alimentaires locales. De plus, Skip versera 100 $ à Banques alimentaires Canada pour chaque don alimentaire ramassé, et égalera toutes les contributions offertes à Banques alimentaires Canada d'un océan à l'autre jusqu'à concurrence de 200 000 $.

L'initiative de cette année vise à éliminer un obstacle important aux dons alimentaires, soit l'accessibilité. De récentes découvertes démontrent que les gens donneraient davantage si les points de dépôt étaient plus accessibles et les options de ramassage, plus nombreuses. 49 % des personnes sondées ont en effet identifié les contraintes de transport comme étant un obstacle aux dons(1). Pour remédier à la situation, Skip profite du Mardi je donne pour offrir son service de ramassage de dons à domicile d'un jour. Une excellente façon pour la population de donner au suivant, facilement.

Dès aujourd'hui (25 novembre), les Torontoises et Torontois peuvent se rendre sur le site www.GivewithSkip.ca pour s'inscrire au ramassage de dons alimentaires à domicile. Lors du Mardi je donne, les personnes inscrites seront invitées à déposer devant leur porte une boîte de denrées non périssables, laquelle sera ramassée par Skip et livrée directement chez Daily Bread Food Bank. Pour chaque don alimentaire ramassé, Skip versera 100 $ à Banques alimentaires Canada afin de maximiser les retombées de cette journée et remercier la population de sa générosité.

Du 25 novembre au 3 décembre, la population canadienne résidant à l'extérieur du rayon de ramassage peut également participer en donnant directement à Banques alimentaires Canada à l'adresse www.FoodBanksCanada.ca/Skip, et Skip égalera toutes les contributions versées jusqu'à concurrence de 100 000 $.

« Les banques alimentaires canadiennes ont connu une augmentation fulgurante du nombre de visites de l'ordre de 90 % depuis 2019, illustrant le besoin criant d'actions et d'initiatives comme celles-ci. Nous sommes incroyablement reconnaissant•es de notre partenariat de longue date avec Skip. Grâce aux dons et aux initiatives novatrices comme le ramassage à domicile de cette année, Skip nous aide à soutenir le nombre grandissant de personnes dans le besoin », déclare Erin Filey-Wronecki, chef du développement et des partenariats de Banques alimentaires Canada.

Skip collabore avec Banques alimentaires Canada dans le cadre de sa campagne Mardi je donne pour une cinquième année consécutive, ce qui a déjà permis de fournir plus de 5 millions de repas à l'échelle nationale. De plus, les dons hebdomadaires de nourriture offerts par Skip Express Lane aux banques alimentaires viennent réitérer l'engagement de Skip à soutenir les communautés tout au long de l'année.

Besoin de soutien grandissant

Le Bilan-Faim 2024 de Banques alimentaires Canada souligne la croissance critique de l'insécurité alimentaire au pays.

Les visites aux banques alimentaires ont franchi le cap des 2 millions en mars 2024 , soit le nombre mensuel de visites le plus élevé de l'histoire. Il s'agit d'une augmentation de 6 % par rapport à 2023 et de 90 % depuis 2029.

, soit le nombre mensuel de visites le plus élevé de l'histoire. Il s'agit d'une augmentation de 6 % par rapport à de 90 % depuis 2029. Les enfants représentent plus de 33 % de la clientèle des banques alimentaires , équivalant à près de 700 000 visites d'enfants en mars uniquement. Une augmentation de plus de 300 000 visites mensuelles comparativement à il y a cinq ans.

, équivalant à près de Une augmentation de plus de 300 000 visites mensuelles comparativement à il y a cinq ans. 18 % de la clientèle des banques alimentaires occupe actuellement un emploi , soit la proportion la plus élevée jamais enregistrée.

, soit la proportion la plus élevée jamais enregistrée. Le système des banques alimentaires a presque atteint ses limites et peine à répondre à la demande, alors que les coûts de logement ne cessent de grimper.

« En tant que réseau de livraison bien d'ici, nous sommes très fiers d'être associés à Banques alimentaires Canada pour une cinquième année consécutive, et nous nous engageons à continuer de lutter contre l'insécurité alimentaire dans nos communautés. Grâce à ce partenariat et à la collaboration de notre clientèle, nous pourrons éliminer les obstacles que rencontre la population en voulant donner au suivant. Une belle façon de faire une réelle différence en cette période des Fêtes », explique Melanie Fatouros-Richardson, vice-présidente, communications et relations gouvernementales chez Skip.

À propos de Skip

Skip fait partie du groupe JustEatTakeaway.com, un chef de file mondial des services en ligne de livraison de nourriture. En tant que réseau de livraison bien d'ici, Skip relie des millions de personnes à plus de 50 000 partenaires au pays, dont une liste toujours grandissante d'épiceries, de détaillants, de dépanneurs et de détaillants d'alcool.

À propos de Banques alimentaires Canada



Banques alimentaires Canada est le chef de file de la lutte contre l'insécurité alimentaire au Canada. Sa mission est de faire preuve de leadership à l'échelle nationale pour soulager la faim aujourd'hui et prévenir la faim demain, en collaboration avec le réseau des banques alimentaires partout au pays. Depuis plus de 40 ans, les banques alimentaires aident les Canadiennes et Canadiens en situation d'insécurité alimentaire. Plus de 5 500 banques alimentaires et organismes communautaires joignent leurs efforts pour aider les personnes les plus vulnérables. L'an dernier, selon les données du Bilan-Faim, ils ont reçu plus de 2 millions de visites en un seul mois. Depuis 2010, Banques alimentaires Canada a versé plus de 829 millions de dollars en aide alimentaire et plus de 245 millions de dollars en financement pour aider à maximiser les retombées collectives et à renforcer la capacité locale, tout en préconisant des mesures concrètes de la part des gouvernements pour lutter contre la faim et ses causes profondes. Sa vision est claire : créer un Canada où personne ne souffre de la faim. Pour en savoir plus, visitez le site www.banquesalimentairescanada.ca.

