TORONTO, le 21 juill. 2025 /CNW/ - Skip, le réseau de livraison bien d'ici, et Dollarama s'unissent pour souligner l'importance réelle de la valeur et de la commodité pour les consommatrices et consommateurs partout au pays, dans un contexte de pressions économiques croissantes. À compter d'aujourd'hui, les Canadiennes et Canadiens pourront se procurer la vaste sélection d'essentiels et de trésors inattendus de Dollarama, des articles essentiels aux incontournables saisonniers pour remplir leur garde-manger, le tout livré directement à leur porte. Ce partenariat réunit deux marques canadiennes emblématiques; les produits imbattables de Dollarama et la livraison rapide et fiable de Skip offrent plus de commodité que jamais au quotidien.

Au cœur de l'été, le plaisir de découvrir les trésors inattendus de Dollarama est maintenant plus accessible que jamais. Pour les barbecues, les fêtes d'anniversaire, les showers de bébé, le camping ou les achats pour la rentrée scolaire, les deux marques canadiennes bien-aimées unissent leurs forces pour faciliter le quotidien. Ensemble, elles permettent à la clientèle de se faire livrer une vaste gamme d'articles essentiels, sans avoir à se casser la tête.

« Il n'est pas toujours facile de trouver le juste milieu entre la commodité et la valeur, et c'est souvent un défi au quotidien. Le partenariat entre Dollarama et Skip permet d'éliminer ce compromis. Il renforce également la mission de Skip d'aider les Canadiennes et Canadiens à obtenir ce dont ils ont besoin, au moment où ils en ont besoin », affirme Paul Sudarsan, vice-président principal, partenariats chez Skip.

Ce lancement représente une étape importante pour les deux marques, car il permet d'accroître la présence de Skip dans le commerce de détail. Plus de 1 300 magasins Dollarama sont maintenant accessibles sur le réseau dans toutes les provinces et tous les territoires où Skip exerce ses activités. Ce partenariat entre Skip et Dollarama souligne également la mission commune des deux entreprises : offrir aux Canadiennes et Canadiens les produits dont ils ont besoin.

Grâce à la variété inégalée de produits de Dollarama, la clientèle de Skip a maintenant un accès sur demande à tout, qu'il s'agisse d'articles de maison, de cadeaux de dernière minute, de produits ménagers et plus encore!

Ce partenariat marque une autre étape importante dans l'expansion continue de Skip dans le secteur de la vente au détail, et d'autres partenariats nationaux devraient être lancés tout au long de l'été, de l'automne et au-delà.

Skip est le réseau de livraison bien d'ici. Lancée en 2012 en tant que jeune entreprise locale dans les Prairies, l'entreprise a connu un succès technologique au Canada. Elle relie des millions de personnes dans plus de 450 villes à plus de 50 000 restaurants, épiceries, dépanneurs et détaillants partenaires locaux.

Grâce à sa vision d'offrir la commodité au quotidien, Skip aide les Canadiennes et Canadiens à obtenir ce dont ils ont besoin, au moment où ils en ont besoin, afin qu'ils puissent Skipper à l'essentiel de leur journée. En tant que filiale de Just Eat Takeway.com, l'une des plus grandes entreprises de livraison sur demande au monde, Skip combine l'expertise locale à l'échelle mondiale pour fournir un service rapide et fiable lorsque cela compte le plus.

Pour en savoir plus, visitez skipthedishes.com/newsroom/fr/ .

