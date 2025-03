Il s'agit de la première fois que l'événement JUNOS | Tapis orange Skip sera diffusé en direct sur TikTok avant la cérémonie des Prix JUNO. Il sera ainsi plus accessible et immersif que jamais pour les téléspectatrices et téléspectateurs au pays.

Pour l'expérience de la diffusion sur TikTok, Skip s'associe à Boman Martinez-Reid, un créateur, acteur, producteur et écrivain canadien sur TikTok ( @bomanizer ), qui sera l'animateur officiel de l'expérience JUNOS | Tapis orange Skip le 30 mars. Avec plus de 2,5 millions d'abonnées et abonnés, Bomanizer est devenu un artiste coup de cœur sur TikTok pour son contenu pertinent et plein d'esprit, ainsi que pour ses commentaires sur les tendances culturelles. Bomanizer animera une diffusion en direct avec du contenu exclusif dans les coulisses, y compris des entrevues avec les plus grandes personnalités du pays dans le secteur de la musique et du divertissement et des éléments interactifs pour les téléspectatrices et téléspectateurs.

Avant l'événement JUNOS | Tapis orange Skip, TikTok fera grandir l'impatience avec l'aide de Bomanizer, qui encouragera ses compatriotes à se connecter au moyen d'un autocollant de compte à rebours intégré à l'appli TikTok pour recevoir une alerte lorsque la diffusion en direct commencera.

« En tant que Canadien et passionné autoproclamé de culture populaire, je suis très heureux de faire équipe avec Skip et TikTok Canada pour aider les gens de partout au pays à Skipper à l'essentiel afin de participer à l'histoire de la musique. Skip fusionne deux de mes choses préférées : le divertissement et la nourriture. Je suis impatient d'amener les fans au cœur de l'action », affirme Bomanizer.

Les fans à l'échelle nationale auront également la chance de gagner des Expériences VIP JUNO grâce à Skip+, le programme d'adhésion récemment lancé par Skip. Les gagnantes et gagnants seront invités à assister aux JUNOS et à participer à la Zone des fans Skip+, les rapprochant de certains des artistes les plus populaires au pays. Grâce à Skip+, les membres peuvent profiter de plus grandes économies, de livraisons gratuites et d'avantages exclusifs.

« Chez Skip, nous nous engageons à offrir des expériences qui unissent les Canadiennes et Canadiens et à célébrer les moments les plus importants. Quel plaisir que de donner la chance aux fans de Skipper à l'essentiel en participant à l'un des événements les plus prestigieux du pays! » affirme Rachel MacAdam, vice-présidente du marketing chez Skip.

Bien que la diffusion en direct de Skip sur TikTok soit le point central du Tapis orange, Skip participera à plusieurs points de contact tout au long de la fin de semaine à Vancouver, soulignant l'engagement de la marque à célébrer des moments typiquement canadiens en tant que marque locale, tant pour les VIP que pour les fans. Cela comprend la participation à la fête de quartier « Let's Hear It Live » des JUNOS, où le camion The Good Tour de Skip sera sur place. Les invitées et invités auront l'occasion de prendre une photo et de la faire graver sur un macaron français orange, placé dans une boîte Skip personnalisée et donné directement à partir de la fenêtre du camion The Good Tour, gracieuseté de la boulangerie locale Le Gateau Bakeshop à Vancouver. Parmi les autres moments à ne pas manquer, mentionnons le salon d'avant-spectacle Skip des JUNOS, où les invitées et invités participeront à une expérience photo 100 % aux couleurs de la marque avec de multiples caméras 360°, ainsi qu'à une séance de photos sur un mur de logos.

La 54e édition annuelle des Prix JUNO aura lieu le dimanche 30 mars 2025, au Rogers Arena de Vancouver, diffusée en direct sur CBC, et le Tapis orange Skip sera diffusé à l'échelle mondiale en direct sur la page TikTok de Skip. Pour obtenir de plus amples renseignements et des mises à jour, suivez @SkipCanada et @TikTokCanada sur TikTok.

Skip fait partie du groupe JustEatTakeaway.com , un chef de file mondial des services en ligne de livraison de nourriture. En tant que réseau de livraison bien d'ici, Skip relie des millions de personnes à plus de 50 000 partenaires au pays, dont une liste toujours grandissante d'épiceries, de détaillants, de dépanneurs et de détaillants d'alcool.

L'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS) est un organisme sans but lucratif créé pour préserver et consolider l'industrie de la musique canadienne et pour élever les standards artistiques et professionnels. La mission de la CARAS repose sur quatre piliers : éduquer par l'entremise des programmes et initiatives de MusiCounts, notre organisme de bienfaisance voué à l'enseignement de la musique au Canada; former des artistes émergents au moyen de programmes de mentorat et de perfectionnement; célébrer les artistes canadiens par le biais des Prix JUNO et de promotions échelonnées tout au long de l'année; et honorer les icônes de la musique en les intronisant au Panthéon de la musique canadienne. La 54e Soirée des Prix JUNO aura lieu au Rogers Arena de Vancouver le dimanche 30 mars 2025. Pour obtenir plus d'information sur les Prix JUNO et sur l'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS), visitez le www.junoawards.ca .

TikTok est la principale destination pour les vidéos mobiles courtes. Notre mission est d'inspirer la créativité et d'apporter de la joie. TikTok a des bureaux partout dans le monde, notamment à Toronto, Los Angeles, Silicon Valley, New York, Dublin, Londres, Paris, Berlin, Dubaï, Singapour, Jakarta, Séoul et Tokyo.

