Skip lance les Économies estivales, livrant des récompenses exclusives et une valeur continue à la population canadienne, dont des rabais allant jusqu'à 50 % tout au long de la saison

Économisez plus, profitez plus de l'été : cette campagne pancanadienne propose la plus grande sélection d'économies, de récompenses exclusives et d'offres personnalisées à ce jour chez Skip, permettant aux gens d'ici de maximiser chaque dollar.

TORONTO, le 2 juill. 2026 /CNW/ - Skip, le réseau de livraison bien d'ici, lance les Économies estivales. Cette campagne nationale aide la population canadienne à économiser sur tout, des soupers de semaine aux articles essentiels du quotidien, en passant par les concerts et les événements sportifs, afin de lui permettre de profiter pleinement de la saison. En récompensant sa clientèle pour l'argent économisé, Skip donne l'occasion de commander et de réaliser de grosses économies grâce à des offres admissibles, comme des rabais allant jusqu'à 50 % tout l'été. Les consommatrices et consommateurs peuvent ensuite suivre leur parcours d'économies directement dans l'appli : plus on économise, plus on franchit rapidement les paliers pour déverrouiller des récompenses exclusives.

Économies d'été Économisez avec Skip

À une période où les calendriers sont merveilleusement remplis de voyages en voiture, de matchs de baseball et de soirées entre proches, Skip célèbre le rythme effréné de l'été canadien et aide les gens d'ici à obtenir plus de valeur, tant pour leurs achats quotidiens que pour leurs expériences saisonnières. En vigueur du 30 juin au 7 septembre, la campagne Économies estivales s'inscrit dans le prolongement de la promesse de marque de Skip, Skippe à l'essentiel, et rassemble la plus grande sélection d'économies, de récompenses et d'offres exclusives de l'histoire de la marque.

En passant simplement une commande sur Skip, la clientèle reçoit une première récompense : une adhésion gratuite à Skip+ tout au long de la saison estivale (d'une valeur de 9,99 $/mois). Skip+ donne droit à des frais de livraison à 0 $ sur les commandes admissibles, à plus de 20 $ d'économies par mois, à des offres de choix auprès de restaurants et de commerces populaires, ainsi qu'un accès à des récompenses et à des expériences exclusives réservées aux membres.

À partir de là, le calcul est simple : plus on commande, plus on économise, et plus on accède à des récompenses. Skip introduit un nouvel outil de suivi intégré à l'appli qui transforme les économies en un véritable sport d'été :

Commandez et économisez : Plongez dans les offres estivales de taille, à commencer par 50 % de rabais auprès de certains restaurants comme McDonald's, PFK, Burger King et Popeyes tout l'été, plus 30 % de rabais à chaque jour de match de saison régulière des Toronto Blue Jays MC .

Plongez dans les offres estivales de taille, à commencer par comme McDonald's, PFK, Burger King et Popeyes tout l'été, plus . Voyez vos économies s'accumuler : Chaque dollar économisé sur des commandes admissibles est comptabilisé dans l'appli Skip, vous rapprochant ainsi de votre prochaine récompense.

Chaque dollar économisé sur des commandes admissibles est comptabilisé dans l'appli Skip, vous rapprochant ainsi de votre prochaine récompense. Déverrouillez des récompenses : L'atteinte de ces paliers donne accès à des privilèges, des économies quotidiennes et des expériences inoubliables, notamment : Valeur au quotidien : Des cartes-cadeaux Skip, des bons de réduction pour certains restaurants et des prolongations des privilèges liés à l'adhésion à Skip+. Grands prix et privilèges auprès de partenaires : Des points WestJet, la chance de gagner un forfait tout inclus de Vacances WestJet à Cancún , des billets ou des chandails des Toronto Blue Jays , ou 200 $ en Concert Cash ® de Live Nation ® .

L'atteinte de ces paliers donne accès à des privilèges, des économies quotidiennes et des expériences inoubliables, notamment :

« Au Canada, l'été, c'est le moment où on veut dire oui à tout -- plus de voyages, plus de concerts et plus de temps en famille --, mais nous savons que ces moments peuvent rapidement devenir coûteux », explique Rachel MacAdam, vice-présidente du marketing chez Skip. « Les Économies estivales représentent notre plus grand engagement à ce jour visant à aider les gens d'ici à étirer leur budget. Grâce à cette campagne, les offres admissibles livrent jusqu'à 50 % de rabais en économies immédiates, qui s'accumulent ensuite pour donner accès à des récompenses exclusives auprès de partenaires comme les Toronto Blue Jays, WestJet et Live Nation. En lui permettant de suivre ces économies cumulées tout l'été, nous ne faisons pas qu'aider notre clientèle à économiser de l'argent : nous l'aidons à maximiser chaque expérience estivale, au cours d'une saison qui passe toujours trop vite. »

La campagne renforce l'engagement continu de Skip à maximiser le temps et l'argent de la population canadienne, en alimentant ses moments saisonniers préférés sans stress financier, et en l'aidant à Skipper à l'essentiel de l'été.

Pour obtenir plus de renseignements et découvrir les offres disponibles, visitez SkipCanada.com ou téléchargez l'appli.

À propos de Skip

Skip est le réseau de livraison bien d'ici. Lancée en 2012 en tant que jeune entreprise locale dans les Prairies, l'entreprise est depuis devenue un symbole de réussite technologique au Canada. Elle relie des millions de personnes dans plus de 450 villes à plus de 50 000 restaurants, épiceries, dépanneurs et détaillants locaux.

Avec la vision de faciliter le quotidien, Skip aide la population canadienne à obtenir ce dont elle a besoin, quand elle en a besoin, afin que chacune et chacun puisse « Skipper à l'essentiel » de sa journée. Grâce à l'adhésion à Skip+, la clientèle peut accéder à une valeur ajoutée, notamment des frais de livraison à 0 $ sur les commandes admissibles, des offres exclusives et des privilèges réservés aux membres. En tant que filiale de JustEatTakeway.com, l'une des plus grandes entreprises de livraison sur demande au monde, Skip combine l'expertise locale à l'échelle mondiale pour fournir un service rapide et fiable lorsque cela compte le plus.

SOURCE Skip