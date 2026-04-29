Les titulaires de carte CIBC admissibles, qui ont déjà économisé des dizaines de millions de dollars grâce à Skip+, peuvent désormais profiter d'encore plus d'économies et d'avantages au quotidien.

TORONTO, le 29 avril 2026 /CNW/ - Skip, le réseau de livraison bien d'ici, et la Banque CIBC, l'une des principales institutions financières au Canada, ont annoncé aujourd'hui l'expansion de leur collaboration stratégique afin d'offrir une valeur accrue à des millions de personnes grâce à Skip+. Conçu pour récompenser le mode de vie de la population canadienne, Skip+ permet à ses membres de « Skipper à l'essentiel » en combinant des frais de livraison à 0 $ (auprès des partenaires participants) et des rabais exclusifs dans l'appli à des expériences VIP chez des partenaires comme Live Nation et WestJet.

Dès aujourd'hui, les titulaires de carte admissibles peuvent accéder à un programme Skip+ bonifié, comprenant l'adhésion gratuite et des récompenses mensuelles en continu pour les aider à économiser davantage sur les besoins de tous les jours.

Fort du succès de son lancement en 2024 - qui a déjà permis à la clientèle de la CIBC d'économiser des dizaines de millions de dollars - le programme amélioré répond à la demande croissante pour des avantages concrets et récurrents.

Plus de façons d'économiser, chaque mois

Le programme bonifié simplifie l'accès aux économies pour les titulaires de carte CIBC admissibles, leur permettant d'ajouter une valeur constante et prévisible à leurs commandes habituelles :

Adhésion gratuite à Skip+ (valeur annuelle de 120 $) : frais de livraison à 0 $ auprès des partenaires participants et accès aux privilèges de membres.

(valeur annuelle de 120 $) : frais de livraison à 0 $ auprès des partenaires participants et accès aux privilèges de membres. Offre de bienvenue : 20 $ de rabais sur la première commande passée après avoir lié la carte (commande minimale de 40 $).

: 20 $ de rabais sur la première commande passée après avoir lié la carte (commande minimale de 40 $). Récompenses mensuelles récurrentes : bon de réduction de 10 $ chaque mois après avoir passé 4 commandes de 30 $ et plus (avant taxes, pourboires et frais) en un mois civil.

bon de réduction de 10 $ chaque mois après avoir passé 4 commandes de 30 $ et plus (avant taxes, pourboires et frais) en un mois civil. Privilèges réservés aux membres : promotions exclusives et offres personnalisées à durée limitée pour optimiser son budget.

« Les gens cherchent des moyens plus intelligents d'en avoir plus pour leur argent sans sacrifier les expériences de vie qu'ils aiment », a déclaré Rachel MacAdam, vice-présidente du marketing chez Skip. « En développant notre partenariat avec la Banque CIBC, nous faisons de Skip+ un outil quotidien encore plus puissant, aidant les titulaires de carte admissibles à économiser sur chaque commande tout en accédant à des expériences exclusives chez des partenaires comme Live Nation et WestJet. »

Alors que les consommateurs et consommatrices cherchent à maximiser la valeur au sein d'un seul écosystème de fidélisation, l'évolution du programme Skip+ et de la CIBC reflète un changement de comportement : la priorité est désormais accordée à la valeur quotidienne constante plutôt qu'aux récompenses ponctuelles.

Ensemble, Skip et la CIBC redéfinissent la fidélité au quotidien. Il est possible de lier une carte de crédit ou de débit CIBC admissible directement dans l'appli Skip en visitant la page Mon Skip (ou en cliquant sur ce lien) pour profiter de ces nouveaux privilèges dès aujourd'hui.

À propos de Skip

Skip est le réseau de livraison bien d'ici. Lancée en 2012 en tant que jeune entreprise locale dans les Prairies, l'entreprise est depuis devenue un symbole de réussite technologique au Canada. Elle relie des millions de personnes dans plus de 450 villes à plus de 50 000 restaurants, épiceries, dépanneurs et détaillants locaux.

Avec la vision de faciliter le quotidien, Skip aide la population canadienne à obtenir ce dont elle a besoin, quand elle en a besoin, afin que chacune et chacun puisse « Skipper à l'essentiel » de sa journée. En tant que filiale de JustEatTakeway.com, l'une des plus grandes entreprises de livraison sur demande au monde, Skip combine l'expertise locale à l'échelle mondiale pour fournir un service rapide et fiable lorsque cela compte le plus.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 15 millions de clientes et clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris une clientèle institutionnelle et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada et ses bureaux aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC à l'adresse https://www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

SOURCE Skip

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