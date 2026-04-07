Qu'il s'agisse de détergent ou d'un sac de piments, Skip livre le meilleur des bannières de Loblaw dans tout le pays. De Maxi à No Frills, c'est l'heure de Skipper la file.

TORONTO, le 7 avril 2026 /CNW/ - Skip, le réseau de livraison bien d'ici, bonifie son offre de détail en faisant équipe avec les bannières de Les Compagnies Loblaw Limitée (« Loblaw »). Un partenariat national favorisant un service de livraison d'épicerie simple et rapide. Des fruits frais aux essentiels du garde-manger en passant par un besoin urgent de couches, la clientèle canadienne peut maintenant commander tout ce qui se trouve sur sa liste d'épicerie avec Skip. Parmi les 13 bannières de Loblaw participantes, on compte entre autres No Frills, Loblaws, Real Canadian Superstore, Maxi et Your Independent Grocer.

Skip (Groupe CNW/Skip)

En rapprochant la population et ses supermarchés préférés, Skip franchit une étape clé dans l'expansion continue de son volet épicerie. Voilà l'exemple parfait d'une collabo entre deux marques emblématiques d'ici, partageant une mission commune : soutenir les communautés locales tout en facilitant le quotidien changeant des Canadiennes et des Canadiens.

Alors que le rythme de vie des ménages s'intensifie, les exigences de la clientèle en matière de magasinage grandissent aussi. Flexibilité et rapidité guident la consommation. C'est pourquoi l'arrivée de Loblaw sur Skip tombe à point, permettant aux familles de faire leurs courses sans la course. Remplir le garde-manger un mardi soir sans avoir à sortir, c'est Skipper à l'essentiel.

« Ce partenariat avec Loblaw réunit deux entreprises fièrement d'ici pour redéfinir la notion de commodité en livrant à notre clientèle tout le meilleur des épiceries de chez nous », déclare Paul Sudarsan, vice-président principal des partenariats chez Skip. « Que ce soit pour les provisions hebdomadaires ou pour l'ingrédient manquant de dernière minute, nous répondons à la demande. Peu importe le budget ou l'adresse de livraison. »



« En collaborant avec Skip, nous comptons sur un partenaire de premier plan pour livrer les commandes d'épicerie de façon novatrice », affirme pour sa part Avery Ironside, directrice principale du marketing et de la croissance chez Loblaw. « Il est maintenant plus facile que jamais pour les Canadiennes et les Canadiens de mettre la main sur leurs produits préférés, dont ceux de la marque PCMD, au moment et à l'endroit désirés.»



Pour célébrer ce lancement, la population d'un océan à l'autre profite d'un rabais de 30 % (jusqu'à concurrence de 15 $) sur ses trois premières commandes de Loblaw (de 45 $ ou plus) passées avec Skip. Il suffit d'utiliser le code SHOP à la caisse, d'ici le 31 mai 2026.

À propos de Skip

Skip est le réseau de livraison bien d'ici. Lancée en 2012 en tant que jeune entreprise locale dans les Prairies, l'entreprise est depuis devenue un symbole de réussite technologique au Canada. Elle relie des millions de personnes dans plus de 450 villes à plus de 50 000 restaurants, épiceries, dépanneurs et détaillants locaux.

Grâce à sa vision d'offrir la commodité au quotidien, Skip aide les Canadiennes et Canadiens à obtenir ce dont ils ont besoin, au moment où ils en ont besoin, afin qu'ils puissent Skipper à l'essentiel de leur journée. En tant que filiale de JustEatTakeway.com, l'une des plus grandes entreprises de livraison sur demande au monde, Skip combine l'expertise locale à l'échelle mondiale pour fournir un service rapide et fiable lorsque cela compte le plus.

Pour en savoir plus, visitez skipthedishes.com/newsroom/fr/.

À propos de Les Compagnies Loblaw Limitée

Loblaw est le chef de file canadien dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie ainsi que le plus important détaillant au pays. Loblaw offre aux Canadiennes et aux Canadiens des produits alimentaires, des services pharmaceutiques et de soins de santé, des produits de santé et de beauté, des vêtements, des articles de marchandise générale, des services financiers ainsi que des produits et services de téléphonie mobile. Loblaw, ses franchisé•es et ses pharmacien•nes propriétaires figurent parmi les plus importants employeurs du secteur privé au Canada, comptant plus de 220 000 employé•es à temps plein et à temps partiel travaillant dans plus de 2 800 établissements.

SOURCE Skip

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