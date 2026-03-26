Le réseau de livraison bien d'ici s'associe à l'équipe du Canada pour permettre aux adeptes, d'un bout à l'autre du pays, de Skipper aux meilleurs moments du match sans en manquer une seule seconde.

TORONTO, le 26 mars 2026 /CNW/ - Skip, le réseau de livraison bien d'ici, est fier d'annoncer son nouveau partenariat avec les Toronto Blue Jays. Après l'effervescence de la course à la Série mondiale l'an dernier, l'unique franchise de la Ligue majeure de baseball au Canada demeure au cœur de la passion pour le baseball au pays. Pour Skip, un réseau de livraison fièrement canadien, cette collaboration permet au public d'être exactement là où il faut lors des moments décisifs : devant l'action.

En unissant leurs forces, Skip et les Toronto Blue Jays célèbrent les moments qui font vibrer les gens d'un bout à l'autre du pays, tout en offrant une expérience de match ultime à l'échelle nationale. Alors que des millions de personnes se tournent déjà vers Skip pour commander auprès de leurs restaurants locaux préférés, ce partenariat fera en sorte que chaque fan aura l'énergie nécessaire pour chaque manche, peu importe d'où les encouragements proviennent.

« La saison dernière a démontré que rien ne rassemble autant le pays que les Toronto Blue Jays », a affirmé Rachel MacAdam, vice-présidente du marketing chez Skip. « En tant que réseau de livraison bien d'ici, c'est avec fierté que nous aidons les adeptes partout au Canada à éviter les tracas logistiques les jours de match pour Skipper à l'essentie : ne pas manquer une seconde de l'action. Nous sommes enthousiastes de collaborer avec l'équipe du Canada pour alimenter ces moments de célébration collective d'un océan à l'autre. »

De la soirée d'ouverture au dernier retrait, Skip est le partenaire de match par excellence qui rend chaque moment encore plus mémorable. Qu'il s'agisse de classiques du baseball comme les hot-dogs et les arachides ou de saveurs locales, Skip offre d'innombrables options pour célébrer cette 50e saison. Pour le premier match de la saison, Skip offre un bon de réduction spécial de 50 % pour la soirée d'ouverture.



Le vendredi 27 mars, le public pourra se rendre sur la page Instagram de Skip, @skip_canada, où le code promotionnel (valide pour une journée seulement) sera dévoilé. Ce sera l'occasion idéale de faire le plein de plats et de collations des meilleurs restaurants sur Skip tout en regardant le coup d'envoi de la saison.

« Nous sommes enchantés d'accueillir Skip à titre de partenaire officiel des Toronto Blue Jays », a déclaré Mark Ditmars, vice-président des partenariats chez les Toronto Blue Jays. « Nos partisanes et partisans sont au cœur de tout ce que nous faisons. En nous associant à une marque canadienne emblématique comme Skip, nous pouvons bonifier leur expérience de match, que ce soit depuis les gradins ou devant leur écran à la maison. »

Avec une saison qui s'annonce remplie d'action, le partenariat permettra à Skip de rejoindre les fans des Toronto Blue Jays à plusieurs occasions. D'autres offres excitantes seront dévoilées tout au long de la saison pour célébrer les jours de match, d'un océan à l'autre.

À propos de Skip

Skip est le réseau de livraison bien d'ici. Lancée en 2012 en tant que jeune entreprise locale dans les Prairies, l'entreprise a connu un succès technologique au Canada. Elle relie des millions de personnes dans plus de 450 villes à plus de 50 000 restaurants, épiceries, dépanneurs et détaillants partenaires locaux.

Grâce à sa vision d'offrir la commodité au quotidien, Skip aide les Canadiennes et Canadiens à obtenir ce dont ils ont besoin, au moment où ils en ont besoin, afin qu'ils puissent Skipper à l'essentiel de leur journée. En tant que filiale de JustEatTakeway.com, l'une des plus grandes entreprises de livraison sur demande au monde, Skip combine l'expertise locale à l'échelle mondiale pour fournir un service rapide et fiable lorsque cela compte le plus.

Pour en savoir plus, visitez skipthedishes.com/newsroom/fr/.

SOURCE Skip

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Stephanie Porfiris, Pomp & Circumstance, [email protected].