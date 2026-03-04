Ancrés dans une fierté partagée pour les talents de chez nous, Skip et Les Prix JUNO unissent leurs forces pour propulser la soirée de célébration ultime, offrant une expérience musicale inoubliable, des bouchées locales incontournables et des moments immersifs signés Skip.

TORONTO, le 4 mars 2026 /CNW/ - Skip, le réseau de livraison bien d'ici et partenaire de livraison officiel des Prix JUNO 2026, monte le volume - et les saveurs - pour sa deuxième participation à la plus grande soirée musicale au Canada. Forte du succès de son premier partenariat, Skip lève le rideau en 2026 en présentant un concert intime conçu spécialement pour les fans, visant à célébrer la musique d'ici et à rapprocher plus que jamais sa clientèle des meilleurs talents au pays.

L'événement Skip to the Good Part(y) x JUNOS aura lieu le samedi 28 mars 2026, en prélude à la 55e cérémonie annuelle des Prix JUNO qui se tiendra le dimanche 29 mars 2026 au TD Coliseum de Hamilton, en Ontario, et qui sera diffusée en direct partout au Canada à 20 h HE sur CBC TV et CBC Gem, ainsi qu'en diffusion dans le monde entier sur la chaîne YouTube CBC Music.

Le tout premier événement pré-JUNO de Skip mettra en vedette le groupe multi-platine aux 9 prix JUNO et fierté incontestée de Hamilton, Arkells. Ce concert privé, accessible uniquement par concours, se tiendra dans un petit club du centre-ville de Hamilton (le lieu exact est un secret) devant un groupe privilégié de fans.

« Les petits clubs de Hamilton sont l'endroit où nous avons perfectionné notre art, et jouer dans l'un d'eux le samedi soir du Week-end des Prix JUNO nous semblait tout naturel », a confié Max Kerman, leader du groupe Arkells. « Les shows de rock survoltés gagnent à tout coup. »

Cette célébration à accès limité rassemblera la musique, la culture et la communauté canadiennes pour une expérience VIP inoubliable destinée aux vrai•es mélomanes. Les personnes présentes pourront profiter d'une prestation en direct intime et à ne pas manquer, de bouchées irrésistibles et de moments immersifs signés Skip, leur offrant la chance de Skipper à l'essentiel : le « Good Part(y) ».

« Les Prix JUNO sont une pierre angulaire de la musique et de la culture canadiennes, et nous voulions offrir aux fans un moyen de ressentir cette énergie de près et de profiter pleinement des moments qui comptent le plus », a déclaré Rachel MacAdam, vice-présidente du marketing chez Skip. « Grâce à l'expérience Skip to the Good Part(y) x JUNOS et à notre partenariat avec Les Prix JUNO, Skip aide les Canadiennes et Canadiens à Skipper les tracas du quotidien pour passer directement à l'essentiel : un accès exclusif au premier rang du plus grand week-end musical au pays. »

La clientèle de Skip peut suivre sa page Instagram, @skip_canada, pour apprendre comment courir la chance de gagner des billets pour l'événement.

De plus, les membres Skip+ de partout au pays ont la chance de gagner l'une des trois Expériences VIP JUNO simplement en passant une commande avec le code promotionnel JUNOS. Skip+ est le programme d'adhésion de Skip offrant des privilèges à ses membres, dont des frais de livraison à 0 $ illimités, des frais de service réduits, des Points de récompense, des offres exclusives et des accès VIP comme cette expérience unique aux JUNOS. Les membres Skip+ qui auront cette chance pourront non seulement participer à l'événement Skip to the Good Part(y) x JUNOS, mais recevront également des billets pour la 55e cérémonie annuelle des Prix JUNO, y compris un accès au Tapis orange JUNOS | Skip.

Pour plus d'informations, les détails du concours et les mises à jour, visitez l'appli Skip et suivez @skip_canada sur Instagram.

À PROPOS DE LA CARAS

L'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS) est un organisme sans but lucratif créé pour préserver et consolider l'industrie de la musique canadienne et pour élever les standards artistiques et professionnels. La mission de la CARAS repose sur quatre piliers : éduquer par l'entremise des programmes et initiatives de MusiCounts, notre organisme de bienfaisance voué à l'enseignement de la musique au Canada; former des artistes émergents au moyen de programmes de mentorat et de perfectionnement; célébrer les artistes canadiens par le biais des Prix JUNO et de promotions échelonnées tout au long de l'année; et honorer les icônes de la musique en les intronisant au Panthéon de la musique canadienne. La 55e Soirée des Prix JUNO aura lieu au TD Coliseum, à Hamilton, le dimanche 29 mars 2026. Pour obtenir plus d'information sur les Prix JUNO et sur l'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS), visitez le www.junoawards.ca .

