TORONTO, le 19 nov. 2024 /CNW/ - Skip, le réseau de livraison bien d'ici, conclut une autre année remplie de bonne bouffe et de bouchées branchées, comme le confirment les données de 2024 sur les commandes les plus populaires au Canada! Les dernières tendances prouvent que la commodité n'est plus un luxe et les gens commandent pour chaque occasion. Qu'il s'agisse de soirées douillettes ou de célébrations, 2024 a été une année remplie de bonnes choses, de saveurs audacieuses, de gâteries surprenantes et de nouvelles fringales d'un océan à l'autre.

Dans la foulée du dévoilement de sa nouvelle image de marque, de son nouveau slogan, Skippe à l'essentiel, et du lancement de son nouveau programme d'adhésion, Skip+, Skip s'engage à offrir davantage de choix à la population et dispose des données sur les tendances pour le prouver! De la folie des bonbons lyophilisés en Alberta à la culture insatiable du café en Ontario, Skip comble les envies des Canadiennes et des Canadiens comme jamais auparavant.

Alors, qu'est-ce qui apparaît le plus souvent dans les commandes? Voici quelques faits saillants des commandes les plus populaires sur Skip en 2024 :

Fans de poulet au beurre : Pour une deuxième année consécutive, le poulet au beurre s'est hissé en tête du palmarès des plats les plus commandés au Canada et fait figure de grand favori au pays.

Pour une deuxième année consécutive, le poulet au beurre s'est hissé en tête du palmarès des plats les plus commandés au et fait figure de grand favori au pays. Fans de bonbons lyophilisés : Cette année, les bonbons lyophilisés ont envahi tous nos réseaux sociaux. Le nombre de commandes de ces bonbons a augmenté de 2 310 % partout au pays en 2024. Ils sont devenus les favoris en Alberta , en Ontario , au Manitoba et en Saskatchewan .

Cette année, les bonbons lyophilisés ont envahi tous nos réseaux sociaux. Le nombre de commandes de ces bonbons a augmenté de partout au pays en 2024. Ils sont devenus les favoris en , en , au et en . Folie des Slurpees : Winnipeg est surnommée « la capitale mondiale des Slurpees », mais cette année, c'est l' Alberta qui remporte la palme, avec 38 % de toutes les commandes de Slurpees au Canada .

Winnipeg est surnommée « la capitale mondiale des Slurpees », mais cette année, c'est l' qui remporte la palme, avec de toutes les commandes de Slurpees au . Fête sur la côte ouest : Les gens de la Colombie-Britannique savent comment célébrer! C'est ici que la commande d'alcool la plus chère a été passée : elle contenait une bouteille de tequila de 504 $. La personne à l'origine de cette commande a également commandé pour 440 $ de sushis - quelle fête!

« Nos tendances annuelles de commande mettent une fois de plus en valeur les saveurs fabuleuses qui dictent nos fringales partout au pays. Avec l'engouement à l'égard de la commodité atteignant des sommets cette année, nous avons continué d'élargir la liste des marques emblématiques offertes sur Skip en lançant Starbucks, Rexall et Shake Shack! Nous continuons d'en livrer plus d'un océan à l'autre afin que les Canadiennes et les Canadiens puissent profiter de la vie, qu'il s'agisse d'une soirée douillette à la maison, d'une soirée cinéma en famille ou d'un déjeuner au lit bien apprécié » a déclaré Melanie Fatouros-Richardson, vice-présidente, communications et relations gouvernementales chez Skip.

Vous avez soif de plus? Prenez une bouchée des tendances de commande pour 2024!

Les 5 articles les plus commandés au pays

L'amour du Canada pour le poulet au beurre n'a pas faibli! Pour une deuxième année consécutive, le poulet au beurre est le plat le plus populaire au pays. Voici les autres articles qui se sont classés parmi les plus commandés cette année :

Poulet au beurre Pain naan à l'ail Soupe miso Frites Pain naan au beurre

Les fringales les plus populaires d'un océan à l'autre

Au Canada, chaque province a eu des fringales qui se sont démarquées en 2024. Qu'il s'agisse de se revigorer au café ou de savourer des sushis et du thé aux perles, les données de Skip montrent comment les gens se sont régalés d'un océan à l'autre. Voici un aperçu des principales commandes de cette année :

Café : L' Ontario a continué de faire du Canada un pays hautement caféiné en 2024, représentant 44 % de toutes les commandes de café sur Skip. Une véritable infusion d'énergie! L' Alberta a suivi avec un bon 25 % .

L' a continué de faire du un pays hautement caféiné en 2024, représentant de toutes les commandes de café sur Skip. Une véritable infusion d'énergie! L' a suivi avec un bon . Poutine : L' Ontario a poussé son obsession de la poutine à son paroxysme, avec 36 % de toutes les commandes de poutine passées au pays. L' Alberta occupe la deuxième place avec 27 % de toutes les commandes nationales de ce plat emblématique.

L' a poussé son obsession de la poutine à son paroxysme, avec de toutes les commandes de poutine passées au pays. L' occupe la deuxième place avec de toutes les commandes nationales de ce plat emblématique. Thé aux perles : La population de l' Alberta a adoré le thé aux perles en 2024. 64 % des commandes nationales de ce délice ont été passées en Alberta , tandis que le Manitoba et la Colombie-Britannique ont suivi avec 12 % et 11 % respectivement, ce qui a permis à cette tendance de se maintenir toute l'année!

La population de l' a adoré le thé aux perles en 2024. des commandes nationales de ce délice ont été passées en , tandis que le et la Colombie-Britannique ont suivi avec et respectivement, ce qui a permis à cette tendance de se maintenir toute l'année! Sushis : En 2024, les Ontariennes et les Ontariens ont positionné leur province en première place en ce qui concerne les commandes de sushis, avec une part impressionnante de 34 % des commandes. La population de l' Alberta , avec 25 % des commandes, a surpassé ses voisins côtiers de la Colombie-Britannique, qui ont passé 20 % des commandes de sushis sur Skip.

En 2024, les Ontariennes et les Ontariens ont positionné leur province en première place en ce qui concerne les commandes de sushis, avec une part impressionnante de des commandes. La population de l' , avec des commandes, a surpassé ses voisins côtiers de la Colombie-Britannique, qui ont passé des commandes de sushis sur Skip. Protéines de lactosérum : Les gens de l' Alberta ont fonctionné à plein régime en 2024 en commandant le plus de protéines de lactosérum sur Skip avec un pourcentage élevé de 38 %, tandis que le Manitoba et l' Ontario ont suivi avec 19 % et 18 % respectivement. Voilà qui démontre que ces provinces sont aussi sérieuses avec leurs objectifs de mise en forme!

Offres au détail - livrées à votre porte

Cette année, Skip a continué d'élargir son offre au détail, avec une croissance notable des commandes de fleurs et d'articles d'animalerie, démontrant comment les gens ont continué à tirer le meilleur parti des catégories de vente au détail pratiques de Skip. Les voici :

Les commandes de fleurs ont augmenté de 87 % par rapport à l'an dernier, alors que les gens ont utilisé Skip pour envoyer des bouquets lors d'occasions spéciales ou simplement pour égayer la journée d'un être cher.

ont augmenté de par rapport à l'an dernier, alors que les gens ont utilisé Skip pour envoyer des bouquets lors d'occasions spéciales ou simplement pour égayer la journée d'un être cher. Les commandes passées auprès d'animaleries ont augmenté de 178 %, mettant en évidence la façon dont les propriétaires d'animaux de compagnie ont profité des gâteries, jouets et produits de première nécessité pour leurs compagnons sur le réseau Skip.

Des réseaux sociaux à votre porte : articles branchés

Folie des bonbons

Les bonbons ont envahi TikTok cette année, les bonbons lyophilisés devenant l'une des dernières tendances à devenir virales.

La population a été conquise par les bonbons lyophilisés et s'est tournée vers Skip tout au long de l'année pour apaiser ses fringales. Les commandes ont grimpé de 2 310 % par rapport à l'année précédente. En ce qui concerne les plus grands fans de bonbons lyophilisés, les provinces en tête de file sont l'Alberta, l'Ontario, le Manitoba et la Saskatchewan.

Raisins les plus commandés par province

Les raisins sont depuis longtemps un fruit populaire, mais avec une touche spéciale cette année : les raisins congelés sont devenus un incontournable sur les réseaux sociaux! Parmi les provinces les plus friandes des raisins, c'est l'Alberta qui a décroché la première place, représentant 39 % de toutes les commandes de raisins passées sur Skip. Voici les 5 provinces qui ont commandé le plus de raisins cette année :

Alberta Ontario Manitoba Saskatchewan Colombie-Britannique

Les 5 articles d'épicerie les plus commandés au pays

Les gens profitent pleinement de la gamme croissante de produits d'épicerie et d'articles ménagers essentiels offerts par Skip Express Lane, le service de livraison d'épicerie rapide de Skip.

En première place, les chips sont les produits d'épicerie les plus commandés par les Canadiennes et les Canadiens. Pour alimenter leur curiosité et leurs envies d'obtenir plus de valeur, le sac mystère* de Skip s'est également hissé dans le top 5!

Chips Boissons gazeuses Lait Sac mystère Pain

* Le sac mystère de Skip à 9,99 $ contient 5 articles, d'une valeur totale de 25 $. Chaque sac est différent et peut contenir n'importe quel produit provenant d'un emplacement Skip Express Lane.

Skip dessert maintenant plus de 480 villes au Canada et a déjà ajouté plus de 30 nouvelles villes à son réseau depuis le début de l'année. Maintenant, plus de gens pourront profiter d'une livraison pratique - et mieux encore - pourront aider leur province à atteindre le sommet en 2025!

À propos de Skip

Skip fait partie de Just Eat Takeaway.com, un chef de file mondial des services en ligne de livraison de nourriture. En tant que réseau de livraison bien d'ici, Skip relie des millions de personnes à plus de 50 000 partenaires au pays, dont une liste toujours grandissante d'épiceries, de détaillants, de dépanneurs et de détaillants d'alcool.

