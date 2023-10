Le médaillé d'or parapanaméricain Rob Shaw en tête du plus important contingent canadien de tennis en fauteuil roulant à des Jeux multisports

Les Jeux parapanaméricains de Santiago 2023 se dérouleront du 17 au 26 novembre à Santiago , au Chili

OTTAWA, ON, le 4 oct. 2023 /CNW/ - Six joueurs de tennis en fauteuil roulant ont été nommés pour représenter le Canada aux Jeux parapanaméricains de Santiago 2023, ont annoncé, mercredi, le Comité paralympique canadien et Tennis Canada.

Équipe parapanaméricaine canadienne de Santiago 2023 -- TENNIS EN FAUTEUIL ROULANT

Six joueurs de tennis en fauteuil roulant ont été nommés pour représenter le Canada aux Jeux parapanaméricains de Santiago 2023 (G-D) : Natalia Lanucha, Mitch McIntyre, Rob Shaw, Anne-Marie Dolinar, Thomas Venos et Barry Henderson. (Groupe CNW/Canadian Paralympic Committee (Sponsorships))

Il s'agit de l'équipe de tennis en fauteuil roulant la plus nombreuse envoyée par le pays à des Jeux multisports. Trois de ses membres -- Rob Shaw, Mitch McIntyre, and Thomas Venos -- avaient concouru aux Jeux parapanaméricains de Lima 2019.

Anne-Marie Dolinar, Barry Henderson et Natalia Lanucha feront leurs débuts à des Jeux multisports.

L'équipe est menée par Shaw, numéro 9 mondial dans la division quad, champion en titre de l'épreuve simple, ayant remporté la médaille d'or aux Jeux parapanaméricains de 2019. Il a récolté 22 titres de l'ITF en simple et 22 titres de l'ITF en double en carrière. Cette année il a concouru aux quatre tournois du Grand Chelem et a été finaliste en double à Wimbledon et à Roland Garros.

« Ces Jeux sont inscrits à mon calendrier depuis deux ans », affirme Shaw. « Il y a quelque chose d'incroyablement spécial dans le fait de porter les couleurs de son pays et de le représenter sur la scène mondiale. J'ai eu la chance de prendre part à des tournois extraordinaires cette année, ayant concouru aux quatre tournois du Grand Chelem, mais ce sont les Jeux parapanaméricains à Santiago qui me tiennent le plus à cœur. Cette opportunité ne se présente que tous les quatre ans, et je suis prêt et motivé à me tailler une place sur le podium. »

Shaw concourra au tournoi quad aux côtés de McIntyre, bénéficiaire d'une invitation de la commission bipartite. McIntyre, actuellement classé au numéro 24 dans la division quad, possède quatre titres de l'ITF en simple et six titres en double.

À l'épreuve féminine, Lanucha, numéro 53 en simple, sera rejointe par la numéro 57, Dolinar, qui a reçu une place de la commission bipartite. Joueuses établies sur le circuit de l'ITF, ces deux athlètes ont des titres des championnats nationaux Birmingham en simple et en double à leur palmarès.

« Je suis très heureuse, car il s'agit de la concrétisation d'un rêve », indique Lanucha. « Je n'aurais pu demander mieux que de représenter le Canada aux Jeux. Félicitations à tous les joueurs qui se sont qualifiés. Allez Canada ! »

Le tournoi masculin verra la participation de Venos et de Henderson. Venos, qui occupe le numéro 60 au classement mondial, a 10 titres de l'ITF à son actif, ainsi que plusieurs titres des championnats nationaux Birmingham en simple et en double. Henderson, classé au numéro 86, est titulaire de trois titres de l'ITF et de trois titres en double des championnats nationaux Birmingham.

La compétition de tennis en fauteuil roulant se déroulera du 19 au 25 novembre à Santiago. Les six joueurs canadiens prendront part aux épreuves en simple et en double. Les vainqueurs des tournois masculin et féminin en simple seront automatiquement qualifiés pour les Jeux paralympiques de Paris 2024. L'événement comptera également dans le classement mondial des athlètes, ce qui déterminera ultimement la qualification pour les Jeux paralympiques de l'été prochain.

« C'est la première fois que le Canada peut envoyer une équipe de tennis en fauteuil roulant aussi nombreuse à des Jeux, et c'est formidable », déclare Karolina Wisniewska, co-chef de mission de l'Équipe parapanaméricaine canadienne de Santiago 2023. « Cela augure sans aucun doute d'un avenir radieux pour le sport. Bonne chance à chacun de ces athlètes ; j'ai hâte de les soutenir à Santiago. »

« J'adresse mes félicitations aux six joueurs de tennis en fauteuil roulant nommés pour les Jeux parapanaméricains et je leur souhaite la bienvenue dans l'équipe », ajoute Josh Vander Vies, co-chef de mission. « Le tennis en fauteuil roulant est un sport passionnant, qui a fait partie des épreuves reines des Jeux il y a quatre ans. Je suis impatient de voir ce que ces athlètes feront à Santiago. La compétition sera féroce, et nous serons là pour les encourager à chaque étape. »

Les Jeux parapanaméricains de Santiago 2023 se dérouleront du 17 au 26 novembre 2023 à Santiago, au Chili. Le Canada devrait y envoyer une équipe d'environ 140 athlètes.

Avant la nomination officielle à l'Équipe parapanaméricaine canadienne, toutes les candidatures doivent être approuvées par le Comité paralympique canadien.

La liste actuelle des athlètes nommés dans l'équipe est affichée ICI. La liste définitive sera communiquée avant le début des Jeux.

