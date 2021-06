Les PPAQ ont mis en place des outils de mise en marché efficaces pour pallier les aléas de dame Nature. La réserve stratégique de sirop contient suffisamment de stock pour répondre aux besoins de l'industrie à court et moyen termes en sirop d'érable dits « conventionnels ». Aussi, lorsque les stocks baissent, comme cela est le cas présentement pour le sirop biologique, les PPAQ peuvent émettre du contingent supplémentaire aux producteurs acéricoles pour répondre à la demande. C'est d'ailleurs l'un des points sur lequel ils se pencheront au cours des prochains jours. « Nous allons analyser les ventes de sirop d'érable, puis nous ferons des projections pour les besoins futurs. Cela nous permettra d'évaluer si du nouveau contingent sera émis », a déclaré Serge Beaulieu, président des PPAQ. Quant à la diminution de la récolte par rapport à l'année précédente, monsieur Beaulieu se fait rassurant : « Je suis acériculteur depuis plus de 40 ans. J'ai connu de faibles récoltes, des moyennes et des exceptionnelles, comme celle obtenue en 2020. Ce sont les réalités du métier. C'est certain que côté revenus, cela a un impact pour les producteurs, de là l'importance de souscrire à un programme d'assurance récolte. De plus, au fur et à mesure que le sirop d'érable de la réserve est vendu, les producteurs acéricoles reçoivent l'argent pour leur sirop jusque là entreposé », a-t-il conclu.

Du côté des acheteurs autorisés de sirop d'érable en vrac, le président du Conseil de l'industrie de l'érable, Sylvain Lalli, croit que les consommateurs seront à nouveau au rendez-vous en 2021 dans les différents marchés. La pandémie n'a pas ralenti l'engouement pour le sirop d'érable, loin de là ! Les acheteurs de sirop d'érable en vrac ont acheté pour 147 millions de livres de sirop d'érable aux PPAQ l'an passé, une hausse de plus de 14 % par rapport à l'année précédente. Les exportations de sirop d'érable à travers le monde, elles, ont connu une augmentation de 21,9 % en 2020 par rapport à 2019 et, selon les statistiques des premiers mois de 2021, les ventes se maintiennent à un niveau élevé et prometteur pour le reste de l'année.

Estimation du rendement moyen, de la production de sirop d'érable et du nombre d'entailles,

par région et pour l'ensemble du Québec, 2021 Région administrative Nombre d'entreprises1 Rendement Production de sirop d'érable Entailles Livres/entaille Livres Chaudières-Appalaches 3140 2,59 49 052 072 18 951 400 Bas-St-Laurent, Gaspsie 554 3,32 28 246 184 8 519 663 Estrie 823 2,54 20 964 105 8 258 129 Centre-du-Québec 724 2,69 13 447 631 4 997 020 Montérégie 503 2,57 8 216 113 3 201 698 Capitale-Nationale 187 2,84 4 052 185 1 425 506 Laurentides, Outaouais,

Abitibi-Témiscamingue 165 2,82 4 664 612 1 656 039 Mauricie 83 3,02 1 836 939 608 041 Lanaudière, Laval, Montréal 135 3,25 2 353 218 724 374 Total 6314 Moyenne : 2,75 132 833 059 48 341 870 1. 6314 entreprises acéricoles détenant un contingent et ayant produit pour la saison 2021.

Du sirop d'érable à l'année

La pandémie aura également amené les producteurs acéricoles à actualiser leurs façons de faire puisqu'ils sont de plus en plus nombreux à offrir leurs produits en ligne ou directement à l'érablière. D'ailleurs, le site Web erabledici.ca permet aux consommateurs de connaître les entreprises acéricoles qui offrent la vente en ligne ou la livraison de produits d'érable. Ils peuvent ainsi faire des recherches par région ou par produit d'érable vendu, que ce soit la tire, le beurre ou le sucre. C'est le moyen idéal pour encourager nos vaillants producteurs ou même pour y dénicher son acériculteur de famille!

Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) ont pour mission d'assurer la promotion des intérêts des acériculteurs et acéricultrices du Québec et de développer le plein potentiel de production et de ventes des produits d'érable du Québec, tout en respectant les règles de développement durable. Ils représentent 11 300 producteurs et productrices et 7 400 entreprises acéricoles dont la qualité du travail permet au Québec d'assurer en moyenne, et annuellement, 72 % de la production mondiale de sirop d'érable. Les PPAQ sont fiers de valoriser la marque Érable du Québec en plus de coordonner les efforts de mise en marché et de promotion des produits d'érable du Canada à l'international au nom de l'industrie canadienne de l'érable. Les PPAQ orientent et animent également le Réseau international de recherches et d'innovation sur l'érable.

