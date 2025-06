Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec annoncent l'émission de 7 millions de nouvelles entailles

LONGUEUIL, QC, le 16 juin 2025 /CNW/ - Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) annoncent que le printemps acéricole 2025 a permis de produire 225 millions de livres de sirop d'érable, pour une valeur de 750 millions dollars. Malgré les bons résultats de la saison, les PPAQ émettront 7 millions de nouvelles entailles afin de répondre à la demande toujours plus importante pour les produits d'érable.

« Encore cette année, c'est une très bonne cuvée. On ne peut pas se plaindre! Après le record de production de l'année dernière de 239 millions de livres de sirop d'érable, il s'agit de la deuxième récolte la plus importante jamais enregistrée. Face à une demande toujours plus forte pour notre produit, ici comme à l'international, et une réserve stratégique qui demeure à des niveaux insuffisants, nous devons néanmoins continuer à planifier notre croissance. C'est pourquoi je suis heureux d'annoncer que nous procéderons à l'ajout de 7 millions de nouvelles entailles. Elles représenteront à terme une production moyenne annuelle supplémentaire d'environ 25 millions de livres de sirop d'érable », se réjouit Luc Goulet, président des PPAQ.

Ces nouvelles entailles, qui seront accordées pour des projets d'agrandissement ou de démarrage d'entreprises acéricoles, devront être installées lors des trois prochaines années de production. Elles s'ajoutent aux émissions d'entailles de 2021 (7 millions) et 2023 (7 millions). À terme, le Québec pourrait compter un total de 64 millions d'entailles. De fait, en cinq ans, les capacités de production du Québec auront augmenté de près de 50 %.

Une décision qui s'impose malgré l'incertitude sur le marché américain

Le rôle des PPAQ est de garantir un équilibre entre l'offre et la demande de sirop d'érable afin d'assurer un approvisionnement constant des marchés et permettre aux producteurs et productrices acéricoles de bien vivre de leur métier. Les derniers indicateurs démontraient la nécessité d'augmenter les capacités de production des entreprises acéricoles.

« Nous prévoyons que l'année 2025 sera une année exceptionnelle pour la vente de sirop d'érable. La récolte du printemps dernier permettra tout juste d'approvisionner les marchés, qui présentent une croissance robuste cette année. La réserve stratégique peut donc rapidement être sollicitée, alors qu'elle est à un niveau encore bas. Nous avons évalué différents scénarios, notamment celui d'une détérioration de nos relations commerciales avec notre voisin du sud, et nous arrivons à une seule conclusion : il faut ajouter des entailles si nous voulons éviter une rupture de l'approvisionnement à court terme », explique monsieur Goulet.

En effet, la réserve stratégique mondiale de sirop d'érable, dont le rôle est de mettre en inventaire les volumes de sirop d'érable non vendus afin de répondre à la demande future de sirop d'érable lors de plus faibles récoltes, contient un peu plus de 40 millions de livres de sirop d'érable.

Entente de 50 000 hectares

L'annonce de l'émission d'entailles permettra de mettre en application l'entente de principe tout juste intervenue entre le ministère des Ressources naturelles et des Forêts et les PPAQ, qui prévoit la création d'une banque dynamique de 50 000 hectares d'érablière en forêt publique pour les 20 prochaines années. Les régions acéricoles seront invitées à se mettre au travail dès cet été pour identifier les superficies qui pourront être mises à contribution dans le cadre de l'émission d'entailles.

L'estimation de la production acéricole 2025 a été réalisée par une enquête téléphonique du Groupe AGÉCO. Elle a été menée auprès des propriétaires de 1 328 entreprises acéricoles de toutes tailles, dans toutes les régions du Québec, entre le 28 avril et le 14 mai 2025. Le degré de précision est de ±3,2 %, 19 fois sur 20. Le sondage a permis d'établir la récolte totale à 224,9 millions de livres de sirop d'érable pour 55,5 millions d'entailles, soit un rendement moyen de 4,04 livres par entaille.

À propos des Producteurs et productrices acéricoles du Québec et de la marque Érable du Québec

Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) représentent les intérêts de13 500 acériculteurs et acéricultrices et de plus de 8 400 entreprises acéricoles. Le Québec assure en moyenne 72 % de la production mondiale de sirop d'érable et exporte dans plus de 70 pays.

ppaq.ca - @AcericoleQc

Galerie photos

Dossier économique et statistiques acéricoles

SOURCE Producteurs et productrices acéricoles du Québec

Demandes d'entrevue : Joël Vaudeville, Directeur des communications corporatives, 514 603-0728, [email protected]