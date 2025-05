Nouveau régime forestier - Les Québécois derrière les producteurs de sirop d'érable pour un meilleur équilibre entre les usagers de la forêt publique

LONGUEUIL, QC, le 30 mai 2025 /CNW/ - Un sondage Léger exclusif commandé par les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) démontre que l'attachement des Québécois pour le sirop d'érable et sa production se traduit par un appui en faveur d'une plus grande place de l'acériculture en forêt publique.

« Quand j'ai pris connaissance du sondage, j'ai été impressionné du capital de sympathie qu'ont les producteurs acéricoles chez les Québécoises et les Québécois. Plus de 95 % d'entre eux ont une bonne opinion des producteurs et de la production de sirop d'érable. Je n'ai pas en tête un autre secteur économique aussi apprécié du public. En même temps, ce n'est pas étonnant. Selon l'enquête de la firme Léger, près d'un Québécois sur deux connaît un producteur de sirop d'érable et 95 % sont fiers de notre produit », explique monsieur Luc Goulet, président des PPAQ.

Les résultats de l'enquête révèlent que la population considère que le gouvernement n'en fait pas assez pour assurer l'équilibre entre les différents usagers de la forêt publique (45 %), que les coupes forestières dans les érablières menacent actuellement la production de sirop d'érable (65 %) et que la priorité doit être accordée au développement acéricole, même si cela se fait au détriment de la production de bois (61 %).

« On a toujours dit que la forêt publique est assez grande pour tout le monde. Le ministère des Forêts s'est d'ailleurs rendu à nos arguments en s'engageant à octroyer 50 000 hectares de forêt publique pour des projets acéricoles à court et moyen termes. Maintenant, pour concrétiser cette promesse, le nouveau régime forestier doit être adapté aux attentes des citoyens et citoyennes et soutenir le développement de la production de sirop d'érable dans les érablières en forêt publique », continue monsieur Goulet.

Les PPAQ présentent trois priorités pour y parvenir. D'abord, les nouvelles zones d'aménagement forestier prioritaire prévues au projet de loi 97 doivent permettre le développement de la production acéricole et la protection des érablières par l'entremise d'un aménagement forestier favorable à l'acériculture. Ensuite, les mécanismes de consultation et de conciliation doivent favoriser la participation de tous les usagers concernés lors de l'identification des territoires qui seront soumis pour l'établissement de ces zones, mais aussi dans la gestion des autres zones créées par le projet de loi. Finalement, la responsabilité des travaux forestiers et de leur planification doit être entre les mains des acériculteurs et acéricultrices qui, de concert avec les ingénieurs forestiers qui les conseillent, œuvrent en forêt publique afin que le potentiel acéricole soit respecté.

Parmi les autres faits saillants du sondage, mentionnons que les Québécois réclament que les coupes forestières soient adaptées lorsqu'elles sont en érablière afin de conserver un nombre d'érables suffisants pour assurer une production rentable de sirop d'érable (94 %). Ils sont aussi très majoritairement en faveur d'un statut de protection pour les érablières en forêt publique (84 %). Ces réponses font écho à une autre donnée de l'enquête : 82 % des répondants demandent que le gouvernement priorise la conservation de la biodiversité lorsqu'il prend des décisions sur l'utilisation des forêts publiques.

« Nous sommes sûrs que le gouvernement de la CAQ entend les Québécois et comprend que le régime forestier doit permettre une nouvelle approche : maximiser les retombées économiques, sociales et environnementales à l'hectare. Et cela passe par la production de sirop d'érable », conclut celui qui est aussi producteur acéricole dans la région de Bellechasse.

Le sondage Léger a été conduit en ligne du 17 au 22 avril 2025 auprès de 1 003 répondants. Un échantillon probabiliste de cette taille aurait une marge d'erreur présumée de + ou - 3,09 %, et ce, 19 fois sur 20.

Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) représentent les intérêts de 13 500 acériculteurs et acéricultrices et de plus de 8 400 entreprises acéricoles. Le Québec assure en moyenne 72 % de la production mondiale de sirop d'érable et exporte dans plus de 70 pays.

