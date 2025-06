Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec ouvrent les portes de leur réserve stratégique mondiale de sirop d'érable

Plus de 500 curieux ont répondu à l'appel ce 10 juin 2025 et participé aux visites guidées, dont les départs étaient prévus toutes les dix minutes. Camions de rue, kiosques et animation ont diverti les participants tout au long de la journée, leur permettant d'en apprendre davantage sur les PPAQ et le merveilleux monde de l'érable.

« Ce n'est pas tous les jours que nous ouvrons les portes de notre réserve! », s'est exclamé Luc Goulet, président des PPAQ. « Il fallait être visionnaire pour créer il y a 25 ans une réserve pour mettre en commun les invendus de notre production. Je lève mon chapeau aux producteurs qui nous ont précédés ! Grâce à la réserve stratégique, nous pouvons répondre à la demande toujours grandissante de sirop d'érable, ici comme à l'étranger, peu importe l'ampleur de la récolte. Elle permet aux consommateurs un prix stable et un approvisionnement constant, et offre une prévisibilité de revenus pour les entreprises acéricoles. Je rappelle d'ailleurs que les producteurs assument l'entièreté du financement de la réserve, qui est pourtant un outil indispensable pour l'ensemble de la filière acéricole », a-t-il conclu.

La réserve stratégique compte trois entrepôts, mais c'est à l'usine-entrepôt de Laurierville que se tiennent les opérations de pasteurisation et de nettoyage des barils. Achetée en 2012, cette dernière possède une superficie de 268 000 pieds carrés et une capacité d'entreposage de 55 millions de livres de sirop d'érable. Ensemble, les trois entrepôts cumulent une capacité de 133 millions de livres, soit 218 000 barils ou 53 piscines olympiques. À pleine capacité, ils peuvent emmagasiner une valeur de près de 450 millions de dollars en sirop d'érable.

Les participants aux visites guidées ont d'ailleurs été parmi les premiers à constater les dernières améliorations apportées à l'usine-entrepôt. L'une d'elles fut l'installation de trois nouveaux réservoirs de conditionnement en acier inoxydable de 20 000 litres, ce qui a permis de doubler la capacité de traitement en 2024, engendrant un record de pasteurisation de plus de 45 millions de livres de sirop d'érable.

Robotisation du nettoyage des barils

L'année 2024 a également marqué une avancée significative dans le projet de robotisation du nettoyage intérieur des barils à l'usine-entrepôt de Laurierville. En partenariat avec la firme Leclerc Robotique, les PPAQ ont mis en place une solution d'automatisation complète pour le nettoyage des barils. Ce système novateur intègre un bras robotisé capable d'identifier et de manipuler différents types de barils vers des stations de nettoyage spécialement conçues. Cette technologie de pointe met en œuvre la vapeur sous pression pour assurer un nettoyage optimal de l'intérieur des barils.

Ce projet de deux ans et demi, qui comprend aussi la fabrication des nouveaux réservoirs de conditionnement récemment installés, bénéficie d'un soutien financier de 884 965 $ d'Agriculture et Agroalimentaire Canada dans le cadre du Programme canadien des priorités stratégiques de l'agriculture, ainsi qu'un apport de 350 000 $ d'Investissement Québec via le programme Innovation.

« Félicitations aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec à l'occasion du 35e anniversaire de leur plan conjoint, qui a grandement contribué à la croissance de notre industrie acéricole, et merci à tous nos producteurs de sirop d'érable qui travaillent si fort pour assurer un approvisionnement constant au pays et à l'étranger. Je suis heureux que notre gouvernement ait pu soutenir la mise en place de cette nouvelle technologie pour aider à maintenir la réputation de notre sirop d'érable qui est reconnu dans le monde entier », a déclaré l'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire.

Des legs pour les 35 ans du plan conjoint

Alors que les visiteurs étaient fébriles de voir ce fameux robot en phase de test, ils ont également été témoins des derniers ajouts faits en lien avec les célébrations du plan conjoint. En effet, les murs de la salle de réception des barils ont été habillés aux couleurs du 35e afin de mieux accueillir les producteurs qui effectuent leur livraison.

De plus, deux artisans ont sculpté un imposant banc en bois d'érable, rendant hommage à cet arbre sacré et à sa sève sucrée, de même qu'au travail de milliers de producteurs passionnés. Cette œuvre, qui représente 250 heures de travail, trône maintenant à l'accueil de l'usine-entrepôt de Laurierville afin de souligner l'importance du plan conjoint et la croissance exceptionnelle de la filière acéricole ces 35 dernières années.

Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) représentent les intérêts de 13 500 acériculteurs et acéricultrices et de plus de 8 400 entreprises acéricoles. Le Québec assure en moyenne 72 % de la production mondiale de sirop d'érable et exporte dans plus de 70 pays.

