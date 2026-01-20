Le concours pancanadien offre une visibilité nationale ainsi qu'un grand prix de 25 000 $

TORONTO, le 20 janv. 2026 /CNW/ - SiriusXM Canada est fière d'annoncer le lancement du concours Top of the Country 2026 de SiriusXM, présenté en partenariat avec l'Association de la musique country canadienneMD (CCMA). Ouvert aux artistes émergents à travers le Canada, le concours célèbre la prochaine génération d'artistes de la scène country canadienne. Le concours propose du mentorat au sein de l'industrie, des occasions de performance, un camp d'écriture de chansons de la SOCAN et une présence sur la scène nationale. Les trois finalistes remporteront également des prix en argent, dont un grand prix de 25 000 $ et un prix de 10 000 $ pour chacun des deux finalistes. Les artistes solos et les groupes ont jusqu'au 30 janvier pour s'inscrire à topcountry.siriusxm.ca.

SiriusXM Top of the Country (Groupe CNW/Sirius XM Canada Inc.)

Depuis son lancement en 2018, le concours Top of the Country de SiriusXM est devenu une plateforme éprouvée pour les artistes émergents de la scène country au Canada, ayant propulser des artistes comme Andrew Hyatt, Matt Lang, Tyler Joe Miller, Hailey Benedict, SACHA, Zach McPhee et Noeline Hofmann.

« Depuis huit ans, le concours Top of the Country de SiriusXM est devenu une plateforme incontournable pour le développement des artistes country émergents au Canada », a déclaré Michelle Mearns, vice-présidente de la programmation et de l'exploitation à SiriusXM Canada. « Le concours offre des expériences exceptionnelles, une visibilité nationale et l'accès à de grandes scènes, et l'enthousiasme soutenu des artistes et des amateurs continue de renforcer et d'élargir le programme chaque année. »

L'an dernier, Noeline Hofmann, originaire de l'Alberta, a été couronnée championne du concours Top of the Country 2025, avec Jake Vaadeland et Sully Burrows parmi les finalistes.

« Remporter le concours Top of the Country a été l'un des plus grands moments de ma carrière », a déclaré Noeline Hofmann lors de la finale tenue à Kelowna. « Je suis très reconnaissante envers SiriusXM Canada et la CCMA pour cette occasion, et j'encourage tous les artistes intéressés à tenter leur chance. »

Après la phase de mise en candidature, un jury d'experts sélectionne huit demi-finalistes, appelés à enregistrer des chansons originales. Un vote du public à l'échelle nationale permettra ensuite de déterminer les trois finalistes. Les finalistes participeront à une série de spectacles estivaux, notamment le CMA Fest à Nashville, LASSO Montréal et, pour la première fois cette année, le festival Departure à Toronto. Le concours prendra fin lors de l'édition 2026 de la Country Music Week de la CCMA, qui aura lieu cette année à Saskatoon. Les trois finalistes y monteront sur scène, et le gagnant ou la gagnante sera couronné(e).

« Le partenariat de longue date entre la CCMA et SiriusXM Canada joue un rôle essentiel dans la réalisation de nos piliers clés : former, valoriser et célébrer la communauté de la musique country canadienne », a déclaré Amy Jeninga, présidente de la CCMA. « Alors que nous entamons notre huitième année de partenariat dans le cadre du concours Top of the Country, nous sommes très fiers de ce que nous avons bâti avec SiriusXM Canada et demeurons animés par notre volonté commune de soutenir les artistes d'ici. Le niveau de talent observé au fil des ans est remarquable, et nous avons hâte de voir ce que nous réserve l'édition de cette année! »

Le concours Top of the Country SiriusXM, en partenariat avec la CCMA, s'inscrit dans la tradition de SiriusXM de promouvoir et valoriser la crème de la musique canadienne émergente. SiriusXM continue d'offrir une plateforme de premier plan aux artistes canadiens par l'intermédiaire de ses contributions financières importantes et de sa vaste portée nord-américaine.

À propos de SiriusXM Canada

Sirius XM Canada Inc., faisant affaire sous le nom de SiriusXM Canada, est la principale entreprise de divertissement audio au pays. SiriusXM crée et offre de la musique sans pauses publicitaires, des commentaires et événements sportifs en direct de premier plan, de l'humour, des actualités, des baladodiffusions, ainsi que des émissions de divertissement et de discussion exclusives. SiriusXM est offert dans les véhicules des plus grands constructeurs automobiles, ainsi que sur les téléphones intelligents et tout autre dispositif connecté par l'appli SiriusXM. Pour plus de renseignements, visitez le site siriusxm.ca.

Les radios et accessoires SiriusXM sont offerts par différents détaillants partout au pays, et en ligne sur le site de SiriusXM. De plus, SiriusXM Musique pour entreprises permet à une grande variété d'entreprises de syntoniser de la musique sans pauses publicitaires. SiriusXM est également un fournisseur important de services connectés pour véhicules. Les clients ont notamment accès à diverses fonctions sécuritaires et pratiques, comme les signalements automatiques de collisions, l'aide au recouvrement d'un véhicule volé, une assistance routière de qualité supérieure et un service de navigation pas-à-pas.

SiriusXM Canada a été reconnue comme l'une des entreprises les mieux gérées au Canada pendant 16 années consécutives et est actuellement membre du Club Platine.

À propos de la Canadian Country Music AssociationMD (CCMAMD)

Fondée en 1976, la CCMAMD est un organisme sans but lucratif composé de membres qui se consacre à la promotion et à la reconnaissance de la musique country canadienne. Maintenant en sa 50e année, l'Association de la musique country canadienne célèbre l'esprit de communauté et la créativité que préconise la musique country, au moyen d'initiatives organisées tout au long de l'année et ayant pour point culminant la semaine de la musique country et la cérémonie de remise des prix de l'Association de la musique country canadienne qui ont lieu chaque année à l'automne.

