Huit artistes sont toujours en lice pour l'attribution du grand prix de 25 000 $ dans le cadre du concours national

TORONTO, le 18 févr. 2026 /CNW/ - SiriusXM Canada, en partenariat avec l'Association de la musique country canadienne® (CCMA), a annoncé aujourd'hui les huit demi-finalistes du concours Top of the Country 2026 de SiriusXM. À la suite d'une recherche à l'échelle nationale, ces huit artistes country canadiens entrent dans la prochaine phase du concours, où ils se rendront dans en studio à Toronto ou à Vancouver pour enregistrer des chansons originales. Les Canadiens auront ensuite la chance de voter pour choisir les trois finalistes, et l'un d'entre eux sera ultimement couronné champion(ne) du concours Top of the Country 2026 de SiriusXM et recevra le grand prix de 25 000 $ cet automne.

Demi-Finalistes 2026 (Groupe CNW/Sirius XM Canada Inc.)

Voici les demi-finalistes du concours Top of the Country 2026 de SiriusXM, qui proviennent de sept provinces.

Blue Ridge Band - Lévis (QC)

Ben Chase - St. Louis (Î.-P.-É.)

Morgan Griffiths - Abbotsford (C.-B.)

Morgan Klaiber - Medicine Hat (Alb.)

Shawnee Kish - Edmonton (Alb.)

Nicolette and the Nobodies - Hamilton (Ont.)

Catie St. Germain - Winnipeg (Man.)

Josh Stumpf - Prince Albert (Sask.)

Pour en savoir plus sur les huit demi-finalistes, consultez le site topcountry.siriusxm.ca. Vous trouverez des images haute résolution des artistes ICI.

« Cette étape du concours Top of the Country de SiriusXM est très importante pour ces artistes, car ils sont reconnus parmi les meilleurs talents émergents du pays au Canada », a déclaré Michelle Mearns, vice-présidente principale, Programmation et opérations, SiriusXM Canada. « Au fil des ans, nous avons constaté à quel point cette expérience peut aider des artistes canadiens émergents à se faire connaître, à accéder à de nouvelles possibilités et à se produire sur de grandes scènes. »

À la suite du vote public, les trois finalistes passeront à la prochaine étape du concours, alors qu'ils se produiront dans des festivals de musique canadiens de premier plan, dont le festival Departure de Toronto (du 4 au 10 mai 2026), LASSO Montréal (du 15 au 16 août 2026), et le CMA Fest, à Nashville (du 4 au 7 juin 2026). Le concours connaîtra son dénouement lors de l'édition 2026 de la semaine de la musique country, qui aura lieu cette année à Saskatoon, en Saskatchewan. Les trois finalistes s'y produiront en direct et le gagnant ou la gagnante de l'édition 2026 sera couronné(e) sur scène.

« Le concours Top of the Country de SiriusXM joue un rôle essentiel dans le soutien de l'engagement inébranlable de la CCMA à mettre de l'avant les talents canadiens et à favoriser l'épanouissement des artistes locaux grâce à des possibilités de performance importantes qui les font connaître à l'échelle nationale », a déclaré Amy Jeninga, présidente de la CCMA. « Ces huit demi-finalistes représentent un nouveau groupe passionnant d'artistes country canadiens émergents, et nous sommes impatients de les voir passer à l'étape suivante. »

Le concours Top of the Country de SiriusXM, en partenariat avec la CCMA, s'inscrit dans la tradition perpétuée par SiriusXM de promouvoir et de valoriser la crème de la musique canadienne émergente. SiriusXM continue d'offrir une plateforme de premier plan aux artistes canadiens par l'intermédiaire de ses contributions financières importantes et de sa portée à l'échelle de l'Amérique du Nord.

À propos de l'Association de la musique country canadienneMD (CCMAMD)

Fondée en 1976, la CCMA est un organisme sans but lucratif composé de membres qui se consacre à la promotion et à la reconnaissance de la musique country canadienne. Maintenant à sa 50e année, la CCMA célèbre l'esprit de communauté et la créativité que préconise la musique country, au moyen d'initiatives organisées tout au long de l'année et ayant pour point culminant la semaine de la musique country et la cérémonie de remise des prix de l'Association de la CCMA qui ont lieu chaque année à l'automne.

