TORONTO, le 6 févr. 2026 /CNW/ - SiriusXM Canada et Ventes de Vvéhicules Mitsubishi du Canada, inc. (VVMC) ont annoncé aujourd'hui l'ajout de l'intégration de SiriusXM avec 360L au model'Outlander PHEV 2026 de Mitsubishi, le véhicule hybride rechargeable (PHEV) le plus vendu au Canada. L'Outlander PHEV, de même que le VUS compact Outlander 2026 à essence, est désormais doté de SiriusXM avec 360L, la plateforme de divertissement audio la plus avancée de SiriusXM.

SiriusXM avec 360L combine harmonieusement la couverture par satellite et la diffusion en continu en une seule expérience embarquée connectée, offrant aux conducteurs et aux passagers un plus grand choix, davantage de contenu à découvrir et une expérience d'écoute plus personnalisée. Dans les véhicules Mitsubishi équipés, SiriusXM avec 360L propose une bibliothèque élargie de programmation sur demande, une expérience améliorée de découverte du sport en directet des recommandations personnalisées « Pour vous » conçues pour aider les auditeurs à trouver facilement le contenu qu'ils aiment et à en découvrir de nouveau.

Chaque abonnement à SiriusXM avec 360L comprend un accès à la diffusion en continu à l'extérieur du véhicule. Les abonnés peuvent ainsi profiter, sans publicité, de leurs émissions préférées de musique, de sports en direct, de nouvelles, d'infovariétés et de divertissement, à la maison et en déplacement, au moyen de l'application SiriusXM sur des appareils connectés et des haut-parleurs.

De nouvelles fonctionnalités et améliorations devraient être apportées aux véhicules Mitsubishi compatibles grâce à de futures mises à jour.

« Le modèle modernisé de l'Outlander PHEV représente la prochaine évolution de l'engagement de Mitsubishi Motors envers l'innovation, le rendement et le développement durable », a déclaré Don Ulmer, gestionnaire principal de la télématique et de la stratégie des produits, Ventes de Véhicules Mitsubishi du Canada, inc. « Avec SiriusXM avec 360L désormais offert dans certains modèles Outlander à essence et hybrides rechargeables, nos clients peuvent profiter d'une expérience audio connectée de qualité supérieure qui complète la technologie avancée et le raffinement de nos plus récents véhicules. »

De plus, chaque véhicule Mitsubishi Motors de l'année modèle 2026 est maintenant offert avec un Abonnement au forfait prolongé de SiriusXM en tant qu'option d'usine, qui comprend trois ans d'accès au forfait Le Complet, incluant un service par satellite à bord du véhicule et la diffusion en continu à l'extérieur du véhicule au moyen de l'application SiriusXM. Les concessionnaires Mitsubishi Motors auront l'occasion d'ajouter l'Abonnement au forfait prolongé de SiriusXM aux commandes d'usine et aux véhicules entrants dans les stocks des concessionnaires.

« Nous sommes ravis d'intégrer SiriusXM avec 360 L à l'Outlander PHEV, tout en élargissant l'accès à l'Abonnement au forfait prolongé de SiriusXM d'une durée de trois ans dans la gamme 2026 de Mitsubishi Motors », a déclaré Rob Keen, vice-président principal, du cycle de vie client, du marketing et des partenariats, SiriusXM Canada. « Ensemble, ces offres procurent une valeur à long terme ainsi qu'une expérience audio plus riche et plus personnalisée aux conducteurs de Mitsubishi partout au Canada. »

Pour en savoir plus sur toute la programmation de SiriusXM et sur les façons dont les abonnés peuvent l'écouter, visitez siriusxm.ca.

Pour en savoir plus sur Mitsubishi Motors, visitez le site mitsubishi-motors.ca/fr.

Au sujet de Ventes de véhicules Mitsubishi du Canada

Ventes de véhicules Mitsubishi du Canada (VVMC) est la filiale canadienne qui joue le rôle de division des ventes, du service après-vente, des pièces et du marketing pour Mitsubishi Motors au Japon. La gamme de produits 2026 comprend le multisegment sous-compact RVR, les utilitaires sport compacts Eclipse Cross et Outlander, ainsi que l'Outlander PHEV, le véhicule hybride rechargeable le plus vendu au Canada. VVMC soutient ses 97 concessionnaires avec une équipe au siège social et un centre de distribution de pièces, tous deux situés à Mississauga, en Ontario. Établis au pays depuis 2002, VVMC et ses concessionnaires emploient plus de 2 100 personnes au sein de petites et grandes communautés.

À propos de SiriusXM Canada

Sirius XM Canada Inc., qui fait affaire sous le nom de SiriusXM Canada, est la principale entreprise de divertissement audio au pays. SiriusXM crée et offre de la musique sans pauses publicitaires, des commentaires et événements sportifs en direct de premier plan, de l'humour, des actualités, des baladodiffusions, ainsi que des émissions de divertissement et de discussion exclusives. SiriusXM est offert dans les véhicules des plus grands constructeurs automobiles, ainsi que sur les téléphones intelligents et tout autre dispositif connecté par l'appli SiriusXM. Pour plus de renseignements, visitez le site siriusxm.ca.

Les radios et accessoires SiriusXM sont offerts par différents détaillants partout au pays, et en ligne sur le site de SiriusXM. De plus, SiriusXM Musique pour entreprises permet à une grande variété d'entreprises de syntoniser de la musique sans pauses publicitaires. SiriusXM est également un fournisseur important de services connectés pour véhicules. Les clients ont notamment accès à diverses fonctions sécuritaires et pratiques, comme les signalements automatiques de collisions, l'aide au recouvrement d'un véhicule volé, une assistance routière de qualité supérieure et un service de navigation pas-à-pas.

SiriusXM Canada a été reconnue comme l'une des sociétés les mieux gérées au Canada pendant 16 années consécutives et est actuellement membre du Club Platine.

Personne-ressource pour SiriusXM Canada : Jennifer Charlebois, gestionnaire principale, Communications, 416 528-6678, [email protected]