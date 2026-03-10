27 organismes communautaires recevront des subventions dans le cadre du Fonds Communautaire Ondes Sonores de SiriusXM et MusiCounts.

TORONTO, le 10 mars 2026 /CNW/ - SiriusXM Canada, la principale entreprise de divertissement audio au Canada, annonce aujourd'hui une contribution de 500 000 $ à MusiCounts, le principal organisme de bienfaisance du pays voué à l'éducation musicale. Ce financement soutiendra des programmes de musique communautaires pour les jeunes partout au Canada sur tout le territoire grâce au Fonds Communautaire Ondes Sonores de SiriusXM et MusiCounts.

Next Generation Arts (Groupe CNW/Sirius XM Canada Inc.)

Ce financement permettra de fournir des instruments de musique, de l'équipement et des ressources essentielles à 27 organismes sans but lucratif qui offrent des programmes de musique inclusifs aux jeunes de 25 ans et moins, dont bon nombre font face à des obstacles sociaux, économiques, culturels ou géographiques limitant leur participation.

Des subventions pouvant atteindre 20 000 $ sont accordées chaque année à des organismes qui servent des communautés en quête d'équité et sous-représentées, notamment les jeunes Autochtones, les jeunes Noirs, les nouveaux arrivants et les jeunes confrontés à des enjeux de santé mentale, des difficultés financières ou des obstacles en matière d'accessibilité. En dotant les organismes des outils dont ils ont besoin, le fonds aide les jeunes à profiter des bienfaits sociaux, émotionnels psychologiques de la pratique musicale collective.

« Pour de nombreux jeunes, la musique est bien plus qu'un moyen d'expression artistique : c'est une véritable bouée de sauvetage », a déclaré Kristy Fletcher, présidente de MusiCounts. « À une époque où les jeunes font face à des taux croissants d'anxiété, d'isolement et de défis liés à la santé mentale, les programmes de musique offrent occasions de créer liens, de développer la confiance en soi et de ressentir un sentiment d'appartenance. Nous sommes profondément reconnaissants envers SiriusXM Canada de nous aider à fournir des ressources à des organismes qui utilisent la musique pour soutenir le bien-être des jeunes de manière concrète et ancrée dans leurs communautés. »

« Soutenir la prochaine génération d'artistes fait partie intégrante de notre identité à SiriusXM Canada », a déclaré Rob Keen, vice-président principal, Cycle de vie des clients, marketing et partenariats, SiriusXM Canada. « Nous sommes fiers du rôle que nous avons joué pour aider les jeunes partout au pays à accéder à l'éducation musicale et à des occasions créatives grâce à des programmes comme MusiCounts. »

En tant que partenaire de longue date, SiriusXM Canada a versé près de 2,5 millions de dollars à des initiatives d'éducation musicale à l'échelle nationale, soutenant à ce jour plus de 333 organismes communautaires. Le fonds communautaire Ondes sonores de SiriusXM et MusiCounts s'appuie sur cet engagement en accordant la priorité à l'équité, à l'accès et au bien-être des jeunes grâce à l'éducation musicale.

Pour en savoir plus sur le fonds communautaire Ondes sonores de SiriusXM et MusiCounts, consultez le site musicounts.ca.

Bénéficiaires du fonds communautaire Ondes sonores de SiriusXM 2026

Alberta

Candora Society of Edmonton, Edmonton

Sihle-Sizwe Vineyard Foundation, Edmonton

Colombie-Britannique

Bella Coola Valley Learning Society, Bella Coola

Fairfield Gonzales Community Association, Victoria

Harmony Project Society, Sooke

Vancouver Adapted Music Society, Vancouver

Manitoba

African Super Creative Arts Centre Inc., Winnipeg

De nouvelles orientations : Pour les enfants, les jeunes, les adultes et les familles, Winnipeg

Orchestre symphonique de Winnipeg, Winnipeg

Nouvelle-Écosse

Boys and Girls Club of Preston, Lake Echo

Funk Island Lab Music Society, East Lawrencetown

Ontario

Canadian Federation of Steelpan, Vieux-Toronto

Enji-maawinjidiyaang Indigenous Friendship Centre, Elliot Lake

Hamilton Music Collective, Hamilton

High Notes Avante Productions Inc., Markham

KUNE Global Music, Old Toronto

Lotus Centre for Special Music Education, Kanata

Next Generation Arts, Scarborough

Pan with Picou, York

CHANSON : Sounds of the Next Generation, Cobourg

Wellspring Niagara Cancer Support Foundation, Pelham

Île-du-Prince-Édouard

BGC Prince County Summerside (anciennement Boys and Girls Club of Summerside Inc.), Summerside

Québec

Club Sagacite, Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles

Saskatchewan

Communauté burundaise de Regina, Regina

Village nordique de Beauval, Beauval

Yukon

Dawson City Music Festival Association, Dawson City

Tr'ondëk Hwëch'in, Dawson City

À propos de SiriusXM Canada

Sirius XM Canada Inc., qui fait affaire sous le nom de SiriusXM Canada, est la principale entreprise de divertissement audio au pays. SiriusXM crée et offre de la musique sans pauses publicitaires, des commentaires et événements sportifs en direct de premier plan, de l'humour, des actualités, des baladodiffusions, ainsi que des émissions de divertissement et de discussion exclusives. SiriusXM est offert dans les véhicules des plus grands constructeurs automobiles, ainsi que sur les téléphones intelligents et tout autre dispositif connecté par l'appli SiriusXM. Pour plus de renseignements, visitez le site siriusxm.ca.

Suivez SiriusXM Canada sur Facebook, X, Instagram, TikTok et YouTube.

Les radios et accessoires SiriusXM sont offerts par différents détaillants partout au pays, et en ligne sur le site de SiriusXM. De plus, SiriusXM Musique pour entreprises permet à une grande variété d'entreprises de syntoniser de la musique sans pauses publicitaires. SiriusXM est également un fournisseur important de services connectés pour véhicules. Les clients ont notamment accès à diverses fonctions sécuritaires et pratiques, comme les signalements automatiques de collisions, l'aide au recouvrement d'un véhicule volé, une assistance routière de qualité supérieure et un service de navigation pas-à-pas.

SiriusXM Canada a été reconnue comme l'une des entreprises les mieux gérées au Canada pendant seize années consécutives et est actuellement membre du Club Platine.

À propos de MusiCompte

MusiCompte est l'organisme caritatif voué à l'enseignement de la musique au Canada associé à la CARAS et aux prix JUNO. La vision de MusiCompte est de s'assurer que tous les jeunes au Canada ont accès à l'éducation musicale par l'entremise de leurs écoles et de leurs communautés. Cette vision se concrétise par des programmes de subventions qui investissent directement dans les écoles et les collectivités partout au Canada et qui mettent des instruments de musique entre les mains des enfants qui en ont le plus besoin. De plus, MusiCompte crée des ressources éducatives pour les enseignants et les étudiants, donne aux jeunes les moyens de faire carrière en musique et rend hommage aux professeurs, aux artistes et aux philanthropes qui font la promotion de l'enseignement de la musique. Depuis 1997, MusiCompte a alloué plus de 20 millions de dollars en soutien à l'enseignement de la musique au Canada.

